Кого Ротенберг хочет выменять у «Ак Барса»? Куда перейдет звездный канадец из «Динамо»? Инсайды от Хайруллина

Главные новости КХЛ — в новом выпуске авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Кубок Первого канала завершился победой сборной России, при этом на турнире было много интересного. Разочаровало, что некоторые вызванные в команду хоккеисты так и не сыграли на турнире (матчи в формате «три на три» не учитываю). Для чего, например, Владислав Подъяпольский на неделю уезжал из «Лады»?

2. В целом же турнир точно нельзя называть ненужным. На матчах сборной России «СКА-Арена» была практически заполнена, а значит, интерес к Кубку Первого канала в любом случае был высоким. Проходных игр не было — даже казахстанцы с составом из местного чемпионата дали бой России и чуть было не перевели игру в овертайм на последних секундах. Шикарно смотрелись и белорусы, а вот команда легионеров оставила спорное впечатление.

3. Главный тренер новосозданной сборной Майк Кинэн еще до турнира заявил о своем серьезном настрое, а поражение от сборной России в первом матче вывело его из себя. Видимо, канадский тренер не учел, что 300 тысяч рублей — далеко не самая серьезная сумма для хоккеистов из топ-50 самых дорогих игроков КХЛ. Некоторые звезды после этого откровенно саботировали турнир. А вот отдельные легионеры, которые колебались, ехать в Санкт-Петербург или нет, после того, как узнавали о возможности заработать, без проблем соглашались на участие в турнире. Для игроков, получающих 2-3 миллиона в месяц, это солидный бонус.

4. В матче против России отлично себя проявил вратарь «Куньлуня» Джереми Смит, которым в какой-то момент интересовался СКА. Насколько я слышал, он даже начинал играть лучше, когда слышал об интересе из Санкт-Петербурга. Не сомневаюсь, что канадца с китайским гражданством все устраивает в «Куньлуне». Но Смиту 35 лет, и он понимает, что играть на высоком уровне ему осталось недолго. Так что от возможности побороться за Кубок Гагарина вряд ли будет отказываться. А в СКА до дедлайна, вполне возможно, еще вернутся к варианту со Смитом.

5. Вряд ли кто-то из топ-клубов не рассматривает возможность усилиться. СКА по-прежнему заинтересован в обмене нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова. При этом в казанском клубе готовы отдать игрока только за Василия Глотова. Но очень сомневаюсь, что Роман Ротенберг отпустит одного из своих ключевых хоккеистов.

Интересно, как повернется ход сделки, если СКА предложит не просто Михаила Воробьева, а еще и Борну Рендулича, и кого-то из молодых игроков. Оба хоккеиста возвращены в состав армейцев, хотя у них уже были собраны вещи для отъезда. Но до дедлайна время еще есть.

Эрик О'Делл. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

6. Казанский клуб может пополнить и канадский нападающий Эрик О'Делл, который покидает московское «Динамо». Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин не скрывал, что ищет праворукого центрального нападающего — Эрик идеально подходит на эту роль. В третьем звене казанцев играет Денис Комков — неплохой работоспособный центрфорвард, но у него мало опыта в КХЛ, и в плей-офф возрастной канадец будет ценнее.

7. Многие менеджеры говорят о том, что сейчас сложно привезти игроков из Северной Америки, но «Трактор» справился с этой задачей. Алексей Волков договорился о переходе защитника Логана Дэя, причем его зарплата до конца сезона составит 15 миллионов рублей — не самые великие деньги. Дэй считается надежным защитником, который при этом может помочь в атаке. «Трактор» же заполнил все пять легионерских вакансий, и подбор иностранцев в челябинском клубе можно назвать одним из лучших в лиге.

8. Чтобы расчистить платежную ведомость, «Трактору» пришлось расстаться с нападающим Александром Шаровым. По моей информации, «Куньлунь» заплатил за опытного чеккера символическую сумму в тысячу рублей. При этом в китайском клубе до сих пор не потратили 40 миллионов рублей, полученных от «Авангарда» за Наиля Якупова. Так что до дедлайна от «Куньлуня» вполне можно ждать неплохих трансферов.

9. Еще один трансфер «Трактора» — обмен защитника Ибрагимова и нападающего Юртайкина в «Ладу» на Остапа Сафина, чешского форварда с российским паспортом. Габаритный игрок однозначно придаст челябинцам мощи, хотя команду Бенуа Гру и так не назовешь мягкотелой: один Бадди Робинсон чего стоит. Для тольяттинцев этот переход также можно считать приобретением: при дефиците игроков в составе вариант «два на одного» выглядит очень удачным.

10. Еще один обмен с участием «Лады»: переход защитника Александра Севостьянова из «Автомобилиста». Компенсация также была чисто символической, но между клубами есть договоренность о переходе летом в обратном направлении одного из молодых игроков. Скорее всего, им станет 22-летний форвард Егор Черников, для которого нынешний сезон — первый в КХЛ.

Владислав Подъяпольский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

11. Обмена лучшего вратаря лиги этого сезона Владислава Подъяпольского ждут уже давно, но интересующиеся клубы наверняка отпугивает сумма компенсации, выставленная «Ладой». Говорят о сумме порядка 100 миллионов рублей. Ничего удивительного тут нет: «Авангард» перегрел рынок.

12. Защитник Ник Бэйлен много лет играл в КХЛ, но в последнее время выступал в Германии. Недавно он покинул «Кельн» и готов рассматривать варианты из нашей лиги. Но загвоздка в том, что правами на него владеет «Спартак», а отдавать его за копейки руководство красно-белых не будет. Так что Бэйлен наверняка продолжит свою карьеру в Европе.

13. На Кубке Первого канала все три матча в составе сборной России сыграл вратарь «Металлурга» Илья Набоков, что дало повод многим назвать его чуть ли не главным кандидатом на переход в СКА. Но, по моей информации, на данный момент никаких переговоров между клубами нет. Это мне подтверждал и спортивный директор магнитогорцев Евгений Бирюков. Хотя в раздевалке после заключительного матча многие игроки сборной России шутили над Набоковым и советовали не забирать баул из раздевалки, в которую должен заехать СКА.

14. Не обошлось без очередного подписания «Авангарда». Впрочем, защитника Даниила Чайку ждали в Омске давно — сразу после того, как клуб заплатил ЦСКА за игрока около 15 миллионов рублей. Какое-то время занял процесс расторжения контракта с «Вегасом», и вот Чайка уже заключил двухлетнее соглашение с «Авангардом». За океаном у него не особо получалось даже в АХЛ, так что больших надежд на него на месте болельщиков «ястребов» я бы не строил.

15. К работе с «Авангардом» наконец-то приступил главный тренер Ги Буше, который на прошлой неделе прилетал в Омск. Правда, он снова улетел, но обещал вернуться. Пока же Буше уже принял некоторые решения, важные для клуба. Например, заблокировал уход защитника Павла Коледова, которому в итоге понизили контракт — ранее он получал 60 миллионов рублей в год, теперь — примерно две трети от этой суммы. Правда, это касается только нынешнего сезона.

Михаил Бердин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

16. В состав омичей на выездную серию вошли вратарь Михаил Бердин и нападающий Майкл Маклауд, которые могут наконец-то дебютировать за «Авангард». Бердин с начала сезона находился в списке травмированных, но, кажется, наконец-то восстановился после повреждения. Правда, теперь ему необходимо выигрывать конкуренцию у Никиты Серебрякова — осенью стать номером один было бы проще. Маклауд же добрался до Омска после того, как побывал на судебных слушаниях в Канаде.

17. Совсем скоро стартует турнир КХЛ в формате «три на три», и в составах команд есть много знакомых имен. Например, за «Авангард» сыграют Максим Рыбин, Игорь Макаров и Евгений Коротков, за «Салават Юлаев» — Никита Щитов, Илья Крикунов, Дмитрий и Константин Макаровы, за «Магнитку» — Сергей Шмелев и Павел Варфоломеев, за «Ак Барс» — Александр Лазушин и Михаил Глухов, за «Барыс» — Талгат Жайлауов.

18. Больших денег в лиге не будет — по моей информации, зарплаты игроков до конца сезона вряд ли составят больше 500 тысяч рублей. Но большинство хоккеистов идут туда не ради денег: это отличная возможность получить игровую практику и не растерять форму, а для многих — просто продлить свою жизнь в хоккее и обрасти связями.

Брендан Лайпсик. Фото Global Look Press

19. Нападающий Брендан Лайпсик после подписания контракта со СКА стал обладателем российского паспорта, но пока это не очень помогает ему вернуть статус звезды в КХЛ. После провала в армейском клубе Лайпсик подписал контракт с «Автомобилистом», но и там не заиграл — на неделе клуб из Екатеринбурга выставил его на драфт отказов.

20. Обычно более слабые клубы КХЛ арендуют игроков у топов, но на минувшей неделе произошел обратный пример — «Ак Барс» взял в аренду у «Нефтехимика» нападающего Рауля Якупова, двоюродного брата первого номера драфта НХЛ-2012 Наиля Якупова. При этом только недавно Рауль вернулся из аренды в «Адмирале», где практически не играл.

21. Главный его недостаток — катание, при этом даже в КХЛ он уже успел прославиться в роли провокатора, причем в серии плей-офф как раз против «Ак Барса» в 2023-м. В МХЛ Рауль продемонстрировал умение забивать, да и с техникой у него все в порядке. Начинает Якупов в Казани с «Ирбиса», но вполне может получить шанс и в главной команде — цепкие и злые игроки всегда нужны.

22. В минском «Динамо» решили, что вратарь Андрей Кареев команде не нужен и выменяли из «Адмирала» Василия Демченко. При этом Кареев пропустил долгое время из-за травмы и пока банально не набрал форму. Демченко же проиграл борьбу за место в воротах дальневосточников Андрею Мишурову и Илье Коновалову.

23. За Демченко минчане отдали нападающего Никиту Гуслистова и права на защитника Дмитрия Дерябина, который в межсезонье отказался подписывать новый контракт с «Динамо». При этом вполне вероятно, что в Минске еще будут трансферы — в клубе планировали усилить линию нападения.