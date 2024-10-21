ЦСКА, «Авангард», «Амур»: чьего тренера уволят следующим? Инсайды от Хайруллина

Самые яркие темы в российском хоккее за прошедшую неделю — в авторской рубрике корреспондента «СЭ».

1. ЦСКА проиграл уже четыре матча подряд. И тут даже не имеет большого значения, что все поражения — за пределами основного времени. Очевидно, что за три месяца главному тренеру Илье Воробьеву не удалось создать команду. Очень сложно все дается новичкам из АХЛ — вратарь Просветов, защитники Саморуков и Охотюк, нападающие Гурьянов и Афанасьев выглядят слабо. Хорошее впечатление оставлял Исхаков, но его Воробьев вообще отправил в четвертое звено.

2. Тут, казалось бы, вся надежда должна быть на старожилов. Но Мамин уже три матча не попадает в состав, Нестеров результативно ошибается, бледно выглядят Окулов и Карнаухов. Ситуацию спасает только звено Полтапов — Соркин — Абрамов, которое вытащило уже не один матч. Да, тут респект тренерам, объединившим их в одну тройку, но где все остальные?

3. Отставка Воробьева вполне могла состояться еще на прошлой неделе, но тренеру дали несколько матчей на исправление ситуации. Вполне возможно, что наблюдательный совет уже в ближайшее время примет окончательное решение по Воробьеву. Но кто может его заменить? Понятно, что первой на ум пришла кандидатура Сергея Федорова, которого уволили после трех лет работы главным тренером ЦСКА и двух выигранных Кубков. Но, по моей информации, Федоров сам не хочет возвращаться к работе тренером — он состоит в наблюдательном совете клуба, и эта должность его устраивает.

4. Применительно к ЦСКА звучала и кандидатура Вячеслава Буцаева, работа которого в «Барысе» быстро подошла к концу. Но, учитывая результаты астанчан, выбор этой кандидатуры будет очень странным решением. Еще один вариант — назначение главным тренером Юрия Бабенко, нынешнего ассистента Воробьева.

5. Продолжает сыпаться «Авангард». Домашний матч со «Спартаком» был очень ярким: омичи вели в счете, но в итоге все равно проиграли. Тем не менее Сергей Звягин продолжает оставаться главным тренером команды. Насколько я знаю, с атмосферой в «Авангарде» все отлично, но игра от этого все равно не клеится.

Жерар Галлан. Фото Global Look Press

6. Неделю назад я писал о том, что омский клуб изучает варианты с североамериканскими тренерами. А Михаил Зислис назвал одну кандидатуру — Жерар Галлан, который остается без работы после увольнения из «Рейнджерс» в мае 2023-го. Вариант очень интересный: Галлан неспроста становился лучшим тренером лиги в 2018-м, когда вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли в первом же сезоне клуба в НХЛ. Но условия, которые запросил Галлан — просто фантастические. Речь идет о зарплате в несколько миллионов долларов за сезон — разумеется, в Омске такие деньги платить не готовы.

7. Новичков в «Авангарде» пока нет, но клуб активно изучает варианты на внутреннем и североамериканском рынках. Интересен был омичам расторгнувший контракт с «Барысом» Майкл Маклауд, но он улетел в Америку заниматься урегулированием вопросов, связанных с судебным разбирательством по секс-скандалу на МЧМ-2018. И пока Маклауд не собирается ни с кем подписывать контракт. Впрочем, ситуация может быстро измениться в случае заманчивого предложения.

8. А вот трансферы на выход в «Авангарде» планируются вовсю. Вслед за Иваном Николишиным, который отправился в «Барыс», должны последовать Алексей Макеев и Станислав Галиев. На обмен также выставлен защитник Даррен Диц, который пока не оправдывает надежд.

9. В «Амуре» в ближайшее время также планируются большие перемены. Информации о грядущей отставке главного тренера Андрея Мартемьянова пока нет — ему в Хабаровске доверяют и сохранили даже после непопадания в плей-офф в сезоне-2022/23. А вот состав тренерского штаба может быть скорректирован. Покинуть «Амур» может тренер по нападающим Евгений Федоров. Но помогут ли такие перемены? Ужасно выглядят легионеры, а лучший бомбардир команды — Алекс Гальченюк — набрал всего семь очков в 17 матчах. Не это ли лучше всего говорит о проблемах хабаровчан?

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. Фото ХК «Амур»

10. Изменения должны коснуться и состава. По информации «СЭ», «Амур» изучает варианты расставания с нападающим Александром Хохлачевым, который деградирует после обмена в Хабаровск перед прошлым сезоном. Он не попадал в основу в последних двух матчах, но его обмену мешает высокая зарплата форварда: забрать Хохлачева с 75-миллионным контрактом желающих нет.

11. Тройка Хохлачев — Бродхерст — Гальченюк планировалась в качестве ударной в «Амуре», но идея объединить трех самых дорогих игроков команды в одном звене оказалась провальной. Три нападающих, получающих на троих 225 миллионов рублей в год, забросили всего семь шайб суммарно. Просто провал. Относительно неплохо выглядит только Гальченюк, но и он нестабилен.

12. Есть претензии в Хабаровске и к защитнику Кэму Ли, который не считается легионером из-за российского паспорта. Ну и совсем непонятным выглядит подписание канадского нападающего Арно Дюрандо. Кажется, это просто не игрок уровня КХЛ — франкофон совсем не успевает за скоростями, теряется, при этом не играет «в тело». Одно из худших подписаний межсезонья в КХЛ.

13. Несколько трансферов должно произойти и с участием «Северстали». Давно перестали попадать в состав защитник Джозеф Душак и Ярослав Дыбленко — оба в ближайшее время могут покинуть череповецкий клуб. Их игрой недоволен главный тренер Андрей Козырев: оба игрока уже проинформированы о том, что у них нет будущего в «Северстали», и ждут обмен.

14. Череповчане играют крайне нестабильно, но несколько матчей для команды просто вытащила связка Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко. При этом оба вполне могут в следующем сезоне оказаться не в «Северстали». К Аймурзину интерес проявляют из НХЛ, а Пилипенко становится неограниченно свободным агентом — на рынке лучший бомбардир «Северстали» может рассчитывать на первый крупный контракт в карьере. Вряд ли в Череповце могут предложить равнозначные условия.

15. Массовая чистка в «Барысе» насытила рынок КХЛ: теперь на нем есть не только Маклауд, но и качественные защитники Батчер и Болье. Ничего не получилось в Астане у американского нападающего Чейса Де Лео — 0 очков и «-7» в девяти матчах. Но не просто так же он год за годом выбивал по очку за матч в АХЛ? Техничный форвард еще вполне может проявить себя в КХЛ, если получит шанс в другом клубе.

Хоккеист Михал Криштоф покинул «Сочи». Фото Федор Успенский, «СЭ»

16. Когда КХЛ стала официально независимой от ФХР, высказывались опасения по поводу того, что не только наша лига теперь может забирать игроков с действующими контрактами. Обратный прецедент произошел на минувшей неделе — Михал Криштоф покинул «Сочи» и подписал контракт со швейцарским «Лангнау». Для сочинцев в отъезде словака нет ничего страшного — молодые российские игроки выглядят в системе Сергея Зубова не хуже. А вот для лиги прецедент очень опасный.

17. Еще одна неприятная ситуация случилась в Уфе, где вернулась проблема с выплатами зарплаты. Сообщалось, что покинуть команду на фоне долгов может один из легионеров. Насколько я знаю, речь о Джошуа Ливо, лучшем крайнем нападающем команды. Хочется верить, что проблемы с финансированием будут решены — гендиректор клуба Ринат Баширов уже не раз, по сути, спасал клуб. Не сомневаюсь, что он не позволит «Салавату» развалиться и в этот раз. Игра команды Виктора Козлова производит очень приятное впечатление — такой «Салават» может претендовать на многое.

18. По-прежнему в подвешенном состоянии находится вратарь СКА Никита Серебряков. Он не тренируется с основным составом, но и вариантов с обменом Серебрякова пока нет. Контракт у вратаря солидный (50 миллионов рублей в год), да и отдавать его за условную тысячу рублей армейский клуб явно не будет.

Капитан минского «Динамо» Вадим Шипачев. Фото Global Look Press

19. Пожалуй, важнейшее событие в КХЛ на неделе — рекорд Вадима Шипачева по матчам в лиге. Теперь у него 1002 проведенные игры, и он обошел легендарного защитника Евгения Бирюкова. Великие цифры! Скоро Шипачев побьет и рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам — ему осталось сделать всего один результативный пас или забросить одну шайбу. Но даже важнее для Шипачева, что у него пошла игра в Минске — начало сезона-то не задалось.

20. Про наших звезд в НХЛ вы можете читать на сайте каждый день, но что у ребят в АХЛ? Никиту Гребенкина прорвало в матче с «Ютикой» — он набрал 3 очка. Но пока рано говорить о том, что Гребенкин заслужил вызов в главную команду — для этого нужно стабильно провести несколько матчей. При этом вообще не сомневаюсь, что Гребенкин в итоге будет в НХЛ — это вопрос времени.

21. Шикарно играет в воротах фарм-клуба «Торонто» Артур Ахтямов. Воспитанник «Ак Барса» мог бы рассчитывать хотя бы на периодические вызовы в основу, но в системе клуба три вратаря, которые котируются выше. Из-за травмы начало сезона пропустил основной вратарь Уолл, а его главный сменщик — Энтони Столарц — пока играет отлично. Получил свой шанс и ровесник Ахтямова, швед Хилдеби. Артуру же нужно запастить терпением и не сбавлять темп.

22. Ярослав Аскаров вообще фантастически начал регулярку в АХЛ, дважды подряд отыграв на ноль. И вот его вызов в основу «Сан-Хосе» может состояться уже в ближайшее время. Ванечек и особенно Блэквуд пока выглядят неубедительно, так что скоро ждем дебюта Аскарова.

23. Продолжает рваться в основу «Вашингтона» нападающий Иван Мирошниченко. Он набрал 3 (1+2) очка в матче против «Чикаго», а всего в АХЛ на его счету 7 (5+2) очков в пяти играх. Пока и «Кэпиталс» играют неплохо, так что какое-то время Мирошниченко придется провести в «Херши».