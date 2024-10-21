ЦСКА, «Авангард», «Амур»: чьего тренера уволят следующим? Инсайды от Хайруллина
1. ЦСКА проиграл уже четыре матча подряд. И тут даже не имеет большого значения, что все поражения — за пределами основного времени. Очевидно, что за три месяца главному тренеру Илье Воробьеву не удалось создать команду. Очень сложно все дается новичкам из АХЛ — вратарь Просветов, защитники Саморуков и Охотюк, нападающие Гурьянов и Афанасьев выглядят слабо. Хорошее впечатление оставлял Исхаков, но его Воробьев вообще отправил в четвертое звено.
2. Тут, казалось бы, вся надежда должна быть на старожилов. Но Мамин уже три матча не попадает в состав, Нестеров результативно ошибается, бледно выглядят Окулов и Карнаухов. Ситуацию спасает только звено Полтапов — Соркин — Абрамов, которое вытащило уже не один матч. Да, тут респект тренерам, объединившим их в одну тройку, но где все остальные?
3. Отставка Воробьева вполне могла состояться еще на прошлой неделе, но тренеру дали несколько матчей на исправление ситуации. Вполне возможно, что наблюдательный совет уже в ближайшее время примет окончательное решение по Воробьеву. Но кто может его заменить? Понятно, что первой на ум пришла кандидатура Сергея Федорова, которого уволили после трех лет работы главным тренером ЦСКА и двух выигранных Кубков. Но, по моей информации, Федоров сам не хочет возвращаться к работе тренером — он состоит в наблюдательном совете клуба, и эта должность его устраивает.
4. Применительно к ЦСКА звучала и кандидатура Вячеслава Буцаева, работа которого в «Барысе» быстро подошла к концу. Но, учитывая результаты астанчан, выбор этой кандидатуры будет очень странным решением. Еще один вариант — назначение главным тренером Юрия Бабенко, нынешнего ассистента Воробьева.
5. Продолжает сыпаться «Авангард». Домашний матч со «Спартаком» был очень ярким: омичи вели в счете, но в итоге все равно проиграли. Тем не менее Сергей Звягин продолжает оставаться главным тренером команды. Насколько я знаю, с атмосферой в «Авангарде» все отлично, но игра от этого все равно не клеится.
6. Неделю назад я писал о том, что омский клуб изучает варианты с североамериканскими тренерами. А Михаил Зислис назвал одну кандидатуру — Жерар Галлан, который остается без работы после увольнения из «Рейнджерс» в мае 2023-го. Вариант очень интересный: Галлан неспроста становился лучшим тренером лиги в 2018-м, когда вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли в первом же сезоне клуба в НХЛ. Но условия, которые запросил Галлан — просто фантастические. Речь идет о зарплате в несколько миллионов долларов за сезон — разумеется, в Омске такие деньги платить не готовы.
7. Новичков в «Авангарде» пока нет, но клуб активно изучает варианты на внутреннем и североамериканском рынках. Интересен был омичам расторгнувший контракт с «Барысом» Майкл Маклауд, но он улетел в Америку заниматься урегулированием вопросов, связанных с судебным разбирательством по секс-скандалу на МЧМ-2018. И пока Маклауд не собирается ни с кем подписывать контракт. Впрочем, ситуация может быстро измениться в случае заманчивого предложения.
8. А вот трансферы на выход в «Авангарде» планируются вовсю. Вслед за Иваном Николишиным, который отправился в «Барыс», должны последовать Алексей Макеев и Станислав Галиев. На обмен также выставлен защитник Даррен Диц, который пока не оправдывает надежд.
9. В «Амуре» в ближайшее время также планируются большие перемены. Информации о грядущей отставке главного тренера Андрея Мартемьянова пока нет — ему в Хабаровске доверяют и сохранили даже после непопадания в плей-офф в сезоне-2022/23. А вот состав тренерского штаба может быть скорректирован. Покинуть «Амур» может тренер по нападающим Евгений Федоров. Но помогут ли такие перемены? Ужасно выглядят легионеры, а лучший бомбардир команды — Алекс Гальченюк — набрал всего семь очков в 17 матчах. Не это ли лучше всего говорит о проблемах хабаровчан?
10. Изменения должны коснуться и состава. По информации «СЭ», «Амур» изучает варианты расставания с нападающим Александром Хохлачевым, который деградирует после обмена в Хабаровск перед прошлым сезоном. Он не попадал в основу в последних двух матчах, но его обмену мешает высокая зарплата форварда: забрать Хохлачева с 75-миллионным контрактом желающих нет.
11. Тройка Хохлачев — Бродхерст — Гальченюк планировалась в качестве ударной в «Амуре», но идея объединить трех самых дорогих игроков команды в одном звене оказалась провальной. Три нападающих, получающих на троих 225 миллионов рублей в год, забросили всего семь шайб суммарно. Просто провал. Относительно неплохо выглядит только Гальченюк, но и он нестабилен.
12. Есть претензии в Хабаровске и к защитнику Кэму Ли, который не считается легионером из-за российского паспорта. Ну и совсем непонятным выглядит подписание канадского нападающего Арно Дюрандо. Кажется, это просто не игрок уровня КХЛ — франкофон совсем не успевает за скоростями, теряется, при этом не играет «в тело». Одно из худших подписаний межсезонья в КХЛ.
13. Несколько трансферов должно произойти и с участием «Северстали». Давно перестали попадать в состав защитник Джозеф Душак и Ярослав Дыбленко — оба в ближайшее время могут покинуть череповецкий клуб. Их игрой недоволен главный тренер Андрей Козырев: оба игрока уже проинформированы о том, что у них нет будущего в «Северстали», и ждут обмен.
14. Череповчане играют крайне нестабильно, но несколько матчей для команды просто вытащила связка Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко. При этом оба вполне могут в следующем сезоне оказаться не в «Северстали». К Аймурзину интерес проявляют из НХЛ, а Пилипенко становится неограниченно свободным агентом — на рынке лучший бомбардир «Северстали» может рассчитывать на первый крупный контракт в карьере. Вряд ли в Череповце могут предложить равнозначные условия.
15. Массовая чистка в «Барысе» насытила рынок КХЛ: теперь на нем есть не только Маклауд, но и качественные защитники Батчер и Болье. Ничего не получилось в Астане у американского нападающего Чейса Де Лео — 0 очков и «-7» в девяти матчах. Но не просто так же он год за годом выбивал по очку за матч в АХЛ? Техничный форвард еще вполне может проявить себя в КХЛ, если получит шанс в другом клубе.
16. Когда КХЛ стала официально независимой от ФХР, высказывались опасения по поводу того, что не только наша лига теперь может забирать игроков с действующими контрактами. Обратный прецедент произошел на минувшей неделе — Михал Криштоф покинул «Сочи» и подписал контракт со швейцарским «Лангнау». Для сочинцев в отъезде словака нет ничего страшного — молодые российские игроки выглядят в системе Сергея Зубова не хуже. А вот для лиги прецедент очень опасный.
17. Еще одна неприятная ситуация случилась в Уфе, где вернулась проблема с выплатами зарплаты. Сообщалось, что покинуть команду на фоне долгов может один из легионеров. Насколько я знаю, речь о Джошуа Ливо, лучшем крайнем нападающем команды. Хочется верить, что проблемы с финансированием будут решены — гендиректор клуба Ринат Баширов уже не раз, по сути, спасал клуб. Не сомневаюсь, что он не позволит «Салавату» развалиться и в этот раз. Игра команды Виктора Козлова производит очень приятное впечатление — такой «Салават» может претендовать на многое.
18. По-прежнему в подвешенном состоянии находится вратарь СКА Никита Серебряков. Он не тренируется с основным составом, но и вариантов с обменом Серебрякова пока нет. Контракт у вратаря солидный (50 миллионов рублей в год), да и отдавать его за условную тысячу рублей армейский клуб явно не будет.
19. Пожалуй, важнейшее событие в КХЛ на неделе — рекорд Вадима Шипачева по матчам в лиге. Теперь у него 1002 проведенные игры, и он обошел легендарного защитника Евгения Бирюкова. Великие цифры! Скоро Шипачев побьет и рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам — ему осталось сделать всего один результативный пас или забросить одну шайбу. Но даже важнее для Шипачева, что у него пошла игра в Минске — начало сезона-то не задалось.
20. Про наших звезд в НХЛ вы можете читать на сайте каждый день, но что у ребят в АХЛ? Никиту Гребенкина прорвало в матче с «Ютикой» — он набрал 3 очка. Но пока рано говорить о том, что Гребенкин заслужил вызов в главную команду — для этого нужно стабильно провести несколько матчей. При этом вообще не сомневаюсь, что Гребенкин в итоге будет в НХЛ — это вопрос времени.
21. Шикарно играет в воротах фарм-клуба «Торонто» Артур Ахтямов. Воспитанник «Ак Барса» мог бы рассчитывать хотя бы на периодические вызовы в основу, но в системе клуба три вратаря, которые котируются выше. Из-за травмы начало сезона пропустил основной вратарь Уолл, а его главный сменщик — Энтони Столарц — пока играет отлично. Получил свой шанс и ровесник Ахтямова, швед Хилдеби. Артуру же нужно запастить терпением и не сбавлять темп.
22. Ярослав Аскаров вообще фантастически начал регулярку в АХЛ, дважды подряд отыграв на ноль. И вот его вызов в основу «Сан-Хосе» может состояться уже в ближайшее время. Ванечек и особенно Блэквуд пока выглядят неубедительно, так что скоро ждем дебюта Аскарова.
23. Продолжает рваться в основу «Вашингтона» нападающий Иван Мирошниченко. Он набрал 3 (1+2) очка в матче против «Чикаго», а всего в АХЛ на его счету 7 (5+2) очков в пяти играх. Пока и «Кэпиталс» играют неплохо, так что какое-то время Мирошниченко придется провести в «Херши».