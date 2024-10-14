Уволят ли тренера в «Авангарде»? Приедет ли в СКА еще одна звезда из НХЛ? Инсайды от Хайруллина

Главные хоккейные темы за неделю — в новой авторской рубрике корреспондента «СЭ».

1. Неделя прошла под знаком кадровых перестановок в «Авангарде». Сначала Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера и сосредоточился на работе в тренерском штабе — исполняющим обязанности генменеджера назначен спортивный директор Евгений Забуга. Глобально в этом плане для клуба вряд ли что-то изменится: Забуга и до этого достаточно плотно занимался вопросами комплектования команды. Курьянов же больше расположен к тренерской работе.

2. Если Александр Крылов был одним из самых медийных персонажей российского хоккея во время работы председателем совета директоров «Авангарда», то о его преемнике Михаиле Аверине мы мало что узнали. А ведь он проработал почти полтора года. На днях его сменил Евгений Кожевников, и о нем пока сложно что-то сказать. Можно только не сомневаться в том, что оперативная работа по-прежнему будет на генеральном директоре Германе Чистякове и Забуге.

3. На первый взгляд, удивительно, что главным тренером остается Сергей Звягин. «Авангард» набрал всего 11 очков в 15 матчах и занимает предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции. В клубе после серии неудач на старте сезона продолжали доверять Звягину, но последние матчи пошатнули позиции главного тренера. Пик беспомощности «Авангарда» под его руководством — матч в Астане. Проигрывая «Барысу», омичи нанесли в третьем периоде всего три броска по воротам соперника. И только на одно отсутствие Владимира Ткачева грешить нельзя.

4. Проблема «Авангарда» в том, что на российском рынке кандидатур на замену Звягину попросту нет. Конечно, можно обратиться к Алексею Заварухину, который оживил «Трактор» в прошлом сезоне, но сработает ли такой ход второй сезон подряд? По моей информации, в омском клубе рассматривают вариант с привлечением специалиста из Северной Америки. Боба Хартли в «Авангард» уже привозили, может, пора назначить Майка Бэбкока или Джоэля Кенневилля? Впрочем, вполне реально, что на время главным тренером станет Курьянов.

Иван Николишин. Фото Global Look Press

5. Не заставили себя ждать и трансферы: в «Барыс» отправился нападающий Иван Николишин в обмен на права на чешского защитника Давида Скленичку. Судя по всему, в ближайшее время «Авангард» расстанется и с американским центрфорвардом Коулом Касселсом, который в 14 матчах набрал всего одно очко при зарплате 50 миллионов рублей в год. Совсем потерялись неплохо начавшие сезон Станислав Галиев и Алексей Макеев, да и 45 миллионов за выкуп у «Витязя» форварда Александра Яремчука пока кажутся слишком большой тратой. Правда, возможно, они по-другому будут выглядеть у нового тренера.

6. Еще один гранд из Восточной конференции, который в последнее время испытывает проблемы, — это «Ак Барс». Казанцы проиграли три матча подряд, что выглядит вдвойне удивительно на фоне мощной игры команды на старте сезона. При этом последний матч против «Спартака» (0:3) сложно назвать безнадежным: на протяжении двух периодов казанцы смотрелись не хуже. Но на данный момент подбор игроков в «Спартаке» практически такой же по силе, а в атаке красно-белые превосходят казанцев. И это при том, что в игре не участвовали Павел Порядин и Шейн Принс, два форварда из топ-6.

7. В нападении слишком большие надежды у «Ак Барса» на первую тройку: Барабанов, Петан и Яшкин действительно выделяются по уровню среди остальных форвардов команды. Но куда пропадают дорогостоящие Коршков (65 миллионов рублей в год) и Кошелев (45)? Очевидно, что в команде не хватает праворукого нападающего: когда в концовке матча нужно отыгрываться и заменять вратаря на шестого полевого, выходит Никита Дыняк. Безусловно, классный форвард, но все-таки это чеккер. А больше праворуких нападающих в распоряжении Анвара Гатиятулина нет. У «Ак Барса» есть легионерские вакансии и около 60 миллионов рублей под потолком зарплат, так что до дедлайна усилиться казанский клуб должен.

8. В отличие от «Авангарда», черная полоса «Ак Барса» не должна вызывать никакой паники у болельщиков команды. Рисунок игры прослеживается, а уже совсем скоро у команды будет более чем недельная пауза, за которую можно поработать над ошибками. Позитивный эффект от работы Гатиятулина уже есть: на новый уровень вышел, например, Артем Галимов, которому уже не первый год выдают большие авансы. Сейчас же он становится лидером. А в воротах прекрасно себя проявляет Амир Мифтахов, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за проблем со здоровьем. Сейчас он переигрывает Тимура Билялова, одного из самых стабильных и сильных вратарей лиги последних лет.

Никита Серебряков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

9. Удивительно, как развивается ситуация с вратарями СКА. Даже не в целом селекция армейцев, а конкретно вратарская история. За достаточно короткий промежуток времени успел сесть в глубокий запас Никита Серебряков, а из аренды в «Сочи» вернули 19-летнего Егора Заврагина. Пока молодой вратарь смотрится очень уверенно — думаю, сейчас шансы Заврагина и Артемия Плешкова на то, чтобы стать номером один в СКА, примерно равны.

10. А вот у кого их нет, так это у Картера Харта. Главная загвоздка — потенциальное отсутствие канадского вратаря в плей-офф, ведь ему нужно участвовать в слушаниях по делу о секс-скандале с участием игроков молодежной сборной Канады на МЧМ-2018. Впрочем, а нужен ли Харт сейчас СКА? Канадцу в любом случае потребовалось время на адаптацию, а разочароваться во вратарях в Санкт-Петербурге могут очень быстро.

11. По моей информации, Никита Серебряков сейчас тренируется не с основной группой СКА. Его убрали из раздевалки, и он занимается с молодежью и неиграющим составом. Очевидно, что на Серебрякова не рассчитывают — есть Заврагин, Плешков, восстанавливающийся после травмы Мойсевич. Но и обменять вратаря с солидным контрактом (50 миллионов рублей в год) куда-то пока сложно.

12. Вариант с московским «Динамо» отпал из-за пресловутого пункта в регламенте, но бело-голубые нашли нетривиальный выход из ситуации. Хантер Миска и Максим Моторыгин не впечатляли на старте сезона, и на матч с «Салаватом Юлаевым» вышел 30-летний Евгений Ярославлев, который до этого ни разу не играл в КХЛ. Всю карьеру он провел в ВХЛ, и брали его под «Динамо» из Санкт-Петербурга. На фоне проблем в главной команде Ярославлеву дали шанс, и он не подвел — отразил 28 из 30 бросков и выиграл первый матч на новом уровне.

13. При этом «Динамо» не собирается расставаться с Миской — в клубе рассчитывают на всех трех вратарей. Контракт у американца небольшой: 22 миллиона рублей в год, так что в «Динамо» ничего не теряют. Но если появится вариант с подписанием качественного иностранного вратаря, то именно Миска отправится на выход.

Хоккеисты «Торпедо» в матче против «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

14. «Торпедо» ужасно начало сезон, но в последнее время мы все чаще видим ту команду, которая влюбляла в себя всех после прихода Игоря Ларионова. В какой-то момент тренер отошел от своего излюбленного хоккея — в конце прошлого сезона, например: в плей-офф «Торпедо» играло предельно просто. Но сейчас у нижегородцев все налаживается, а по голам они вообще лучшие в лиге.

15. Солидный прогресс демонстрирует 19-летний нападающий Никита Артамонов, который затмил даже Василия Атанасова. У Артамонова 16 (8+8) очков, он — в тройке лучших бомбардиров регулярки. Заметно, что Никита стал гораздо увереннее: когда он только начинал свой путь в КХЛ, то редко брал игру на себя, стараясь выводить на бросок партнеров. Сейчас у него уже больше голов, чем в прошлом сезоне, и это при том, что бросать он стал реже.

16. За океаном уже вовсю говорят о том, что Артамонов нужен «Каролине», которая владеет правами на игрока. Но раньше лета 2026 года форвард никуда не уедет — у него контракт с «Торпедо». Такая же ситуация и у Атанасова, но он никем не задрафтован. Как важен правильный выбор команды, мы можем отследить на примере новичка «Айлендерс» Максима Цыплакова.

17. Цыплаков забил в своем первом же матче, в среднем получает по 19 минут игрового времени, регулярно выходит в большинстве. И он выиграл конкуренцию у шведа Энгвалла, которого при действующем до 2030 года контракте отправили в фарм-клуб. Цыплаков вполне может побороться и за «Колдер Трофи», но сейчас Максиму важно закрепиться в ведущих звеньях. Матч против «Далласа» (0:3) совсем не удался «Айлендерс» в атаке, и Цыплаков не исключение.

18. А вот Никите Гребенкину выбирать не приходилось: он был задрафтован «Торонто» и поехал пробиваться в НХЛ сразу после чемпионского сезона в «Магнитке». Сейчас Гребенкин играет в четвертом звене фарм-клуба, и пока путь его ровесника Данилы Юрова, который решил еще на год остаться в Магнитогорске, выглядит наиболее верным. На предсезонке Гребенкин ничем не выделялся, и теперь нужно проявлять себя в АХЛ. Но как сделать это в четвертом звене?

19. Для Ивана Мирошниченко сезон во многом будет определяющим: пробиваться в состав «Вашингтона» стало сложнее после подписания ряда опытных новичков, и россиянин начал сезон в фарм-клубе. И начал крайне успешно, сделав хет-трик в матче с «Кливлендом». Пока в основе нет места для Мирошниченко — на односторонний контракт вернули обладателя Кубка Стэнли-2018 Якуба Врану. Но ни чех, ни Сонни Милано не кажутся теми конкурентами, которых нельзя вытеснить из состава.

20. Иногда стремление игроков оставаться в Северной Америке кажется абсурдным. Так застопорилась карьера защитника Дмитрия Саморукова, который еще пару лет назад должен был подписываться в ЦСКА. Теперь он вернулся, но годы потеряны. И сейчас непонятно, зачем Николай Кныжов подписался в лиге Восточного побережья с «Цинцинатти». Он провалил просмотр в «Питтсбурге», но чтобы сразу в Ист-кост? Правами в КХЛ на Кныжова владеет СКА, и лишним он бы точно не был, да и в межсезонье интерес со стороны армейского клуба к защитнику присутствовал.

Евгений Малкин (справа) в матче против «Рейнджерс». Фото USA Today Sports

21. Кто меня поразил на прошлой неделе в НХЛ среди наших, так это Евгений Малкин. И дело тут не в юбилеях в 800 передач или 1300 очков. Поражает то, с какой легкостью он до сих пор уходит от соперников, а ведь ему 38. Да, Малкин не настолько медийный, как Александр Овечкин, рекордов Гретцки не побьет, но по своему масштабу это игрок как минимум такого же уровня. Наслаждайтесь его игрой, пока он еще в деле.

22. От Матвея Мичкова ждут очень многого после яркой игры на предсезонке, но пока он не слишком выделяется. Провальной его игру тоже не назовешь — Мичков создает моменты, но пока не может забить. Самое главное, что у него есть полноценное доверие Джона Тортореллы, а ведь в этом были сомнения перед началом сезона.