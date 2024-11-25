Главные события российского хоккея — в авторской рубрике корреспондента «СЭ».

1. День, который прошел без трансферов «Авангарда», скоро придется отмечать как праздник — омский клуб на прошедшей неделе, кажется, сменил полсостава. За семь дней состав омичей пополнили вратарь Никита Серебряков, защитники Егор Воронков и Райан Меркли, нападающие Майкл Маклауд и Эмиль Галимов. Далеко не каждый клуб делает столько приобретений за четыре месяца межсезонья, но у «Авангарда» нет иного выхода — нужно спасать сезон.

2. Теперь в составе омичей шесть легионеров — к нападающим Буше, Спунеру, Касселсу и Гранту прибавились Меркли и Маклауд. По моей информации, скорее всего, «Авангард» расстанется со Спунером — его уже предлагали другим клубам на обмен. Под вопросом и место Касселса, который забил свой первый гол в КХЛ только в 24-й игре, но в нем видят работоспособного нападающего для нижних звеньев.

3. Для Серебрякова в СКА все пошло не так после проигранной серии минувшего плей-офф против «Автомобилиста» — сразу забылись его спасения в регулярке и в серии с «Торпедо», статус лучшего вратаря лиги при переходе из «Адмирала». Стало понятно, что все совсем печально, когда Серебряков просидел в запасе под Артемием Плешковым все пять матчей майского турне сборной России, а затем и в межсезонье ставку начали делать на Плешкова. Ну а в начале сезона Никита неуверенно сыграл в тех матчах, в которых его ставили в состав, — неудивительно при том психологическом состоянии, что было у вратаря. В «Авангарде» он начал с победы, и это хорошая надежда на перезапуск карьеры.

4. Как ранее сообщал «СЭ», «Авангард» заплатил «Куньлуню» за Меркли 25 миллионов рублей, и эту сделку можно считать успешной как минимум для китайского клуба. Они потратили на 10 миллионов меньше на приобретение из «Северстали» Душака, который никак не ниже классом Меркли. Райан — атакующий защитник под большинство, но ему нужен партнер, который будет подчищать за ним все огрехи (а их будет много, не сомневайтесь). В «Куньлуне» таким был Иэн Маккошен, которым активно интересуется один московский клуб.

Защитник «Витязя» Егор Воронков (№59) в матче против ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. Возможно, напарником Меркли станет выменянный из «Витязя» Егор Воронков. Этот защитник практически незаметен на льду. Именно так незаметно он и отыграл за «Витязь» почти 500 матчей, закрепившись в основе в 18 лет. Компенсация кажется слишком крупной, но для нынешнего «Авангарда» это норма. Понятно, что Алексей Макеев омскому клубу был не нужен, но ведь в сделке задействованы перспективный защитник Александр Фигурин и 25 миллионов рублей.

6. Маклауд — прямая замена Линдену Вею в качестве центра первого звена. Майкл — чуть менее тонкий игрок, он скорее напоминает Корбана Найта, который ранее играл в тройке с Буше и травмированным ныне Владимиром Ткачевым. Единственная загвоздка в том, что Маклауду нужно будет улететь в Северную Америку на судебные заседания во время второго раунда плей-офф. Именно поэтому тот же «Ак Барс» не слишком агрессивно вел переговоры с хоккеистом, предлагая чуть менее 30 миллионов рублей за остаток сезона. В Омске дали 45.

7. Кандидатура нового главного тренера «Авангарда» до сих пор не утверждена. Доносятся даже слухи о том, что им все-таки может стать Тодд Рирден, который уже давал предварительное согласие, но в итоге отказался приезжать в Омск. А Сергей Звягин тем временем выиграл уже два матча подряд. Ситуация, конечно, уникальная — Звягин должен был покидать пост (и, скорее всего, оставаться в штабе нового тренера в роли ассистента) еще месяц назад, но продолжает работу из-за того, что срываются остальные кандидаты. Глядишь, так и проработает в этой должности дольше Боба Хартли.

8. Много шуму наделали разговоры о том, что «Ладе» пришлось лететь на матч в Сочи на рейсовом самолете вместо чартерного. Возможно, именно с этого начались меры экономии, о необходимости которых заявлял губернатор Самарской области. Но уже из Сочи на выездные матчи с «Северсталью», а затем и «Куньлунем» тольяттинцы отправятся на чартерах.

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский в матче с «Нефтехимиком». Фото ХК «Лада»

9. Не полетел в Сочи основной вратарь Владислав Подъяпольский, но это не связано с тем, что в скором времени готовится его обмен: хоккеист остался в Тольятти по состоянию здоровья и присоединится к команде в Череповце. А вот в тренерском штабе «Лады» скоро могут произойти изменения — по моей информации, рассматривается вариант с назначением на пост главного тренера Вячеслава Буцаева. Интересно, что он мог получить эту должность еще полтора года назад, когда «Лада» возвращалась в КХЛ. Но тогда все поменялось в последний момент из-за воздействия определенных высокопоставленных лиц российского хоккея, и главным тренером стал Олег Браташ.

10. Проблемы со здоровьем вратарей тревожат и «Ак Барс». Причем не просто тревожат, а очень сильно влияют на результат. Амир Мифтахов должен был выходить в старте на матч с «Нефтехимиком» 20 ноября, но заболел и остался в запасе. Тем не менее ему пришлось выходить на лед — по ходу матча травму получил Тимур Билялов. Мифтахов отыграл классно, не пропустил, но состояние здоровья не позволило ему сыграть в Череповце. Как итог — шесть пропущенных шайб от второго вратаря фарм-клуба Глеба Носова и поражение со счетом 5:7.

11. Михаил Воробьев — один из умнейших центрфорвардов КХЛ. Не самый быстрый хоккеист, но способный найти неочевидное решение — пожалуй, по стилю игры его можно сравнить с Вадимом Шипачевым. Но в какой-то момент Воробьев перестал попадать в состав, хотя, например, матч против «Ак Барса» в Казани провел шикарно. Как стало известно «СЭ», в ближайшее время Воробьев может покинуть СКА, причем желание исходит от самого нападающего, который хочет получить больше игрового времени.

Форвард СКА Михаил Воробьев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

12. Конечно, от Воробьева не отказался бы ни один клуб, но нужно учитывать сразу несколько факторов. И если вопрос попадания под потолок зарплат можно решить, то пресловутый пункт в регламенте «не больше трех бывших игроков одного клуба» не обойти никак. А это значит, что, например, в «Авангард» и московское «Динамо» Михаила точно не обменять.

13. Еще один хоккеист СКА, который в ближайшее время может сменить клубную прописку, — хорватский нападающий Борна Рендулич. В нынешнем сезоне он провел всего шесть матчей и не играл уже полтора месяца, при этом Рендулич абсолютно здоров и тренируется с командой — просто не проходит в состав. Так есть ли смысл держать игрока? Летом им интересовался «Автомобилист», и у екатеринбургского клуба есть одна легионерская вакансия. По моей информации, Рендулич может оказаться в «Куньлуне», но все будет зависеть от решения Романа Ротенберга.

14. Громкая история — участие в декабрьском Кубке Первого канала сборной легионеров КХЛ. Конечно, это куда интереснее второй сборной России, звезд ВХЛ или любой другой команды. Осталось только понять, как уговорить иностранцев не ехать в декабрьский перерыв домой, а принять участие еще в трех матчах в России.

Вратарь «Амура» Виктор Кобозев сыграл на ноль в матче с «Барысом» (3:0). Фото ХК «Барыс»

15. «Амур» наконец-то прервал свою серию поражений из 14 матчей, не дотянувшись до антирекорда лиги. Интересно, что долгожданную победу в Астане хабаровчане добыли с 20-летним Виктором Кобозевым в воротах — он проводил всего третий матч в КХЛ. Сначала его бросили под танки в Санкт-Петербурге (именно Кобозеву Кузнецов закинул свой знаменитый лакросс с центра зоны), затем он вышел на замену в Москве против «Спартака», а после этого «засушил» «Барыс».

16. При этом недавно «Амур» выменял нового вратаря — отдав «Куньлуню» нападающего Яна Дрозга, хабаровчане получили американца Мэтта Джурусика. Летом он не смог договориться о новом контракте с китайским клубом — его запросы были где-то в районе 40 миллионов рублей в год. В итоге Джурусик просидел без хоккея до середины ноября и согласился перейти в «Амур». Там деньги далеко не фантастические — 1,5 миллиона в месяц, но у Джурусика есть большая мотивация доиграть сезон на высоком уровне и уже летом претендовать на совсем другие цифры.

17. Дрозг уже вовсю помогает «Куньлуню», а в ближайшее время клуб может пополнить еще один качественный нападающий. Ярослав Лихачев редко попадает в состав «Локомотива» и может отправиться в аренду — у Михаила Кравца он наверняка будет играть регулярно. Вся загвоздка в том, что игра Лихачева очень импонирует президенту ярославского клуба Юрию Яковлеву. Главному тренеру Игорю Никитину же хоккеист не нужен.

18. Школа «Локомотива» выпускает столько талантливых игроков, что главная команда переработать их всех просто не в состоянии. Даже когда Никитин выставляет состав, состоящий на 90 процентов из собственных воспитанников, остаются те, кто обделен вниманием. Один из клубов Восточной конференции ведет переговоры об аренде нападающего Александра Волкова, который весь сезон играет в ВХЛ за «Молот». Во многих командах рады были бы видеть защитника Акмальдинова, только-только начинают получать шансы в основе Лутцев и Ябелов.

Хоккеисты АКМ. Фото ХК АКМ

19. Большой интерес вызывает потенциальное включение в состав участников КХЛ тульского АКМ. Если это произойдет в следующем сезоне, то определенно изменит рынок игроков — появится больше рабочих мест. АКМ же, по информации «СЭ», не собирается ограничиваться минимальным зарплатным бюджетом — на контракты игроков должно быть выделено больше так называемого пола в 450 миллионов рублей в год. Учитывая близость к Москве и отличную инфраструктуру клуба, желающих перебраться в АКМ будет предостаточно.

20. Главная загвоздка — в арене, которая сейчас вмещает 3000 зрителей, а регламент КХЛ обязует проводить матчи во дворцах с вместимостью не менее 5500 зрителей. Техническая возможность нарастить недостающие места есть, но в лиге есть и другие требования, которые необходимо выполнить. В качестве резервного можно рассмотреть вариант с Подольском, откуда уехал «Витязь», но вряд ли кому-то хочется видеть в лиге еще одну команду, которая играет вне родного города.

21. Федор Свечков на второй год выступления в системе «Нэшвилла» дебютировал в НХЛ. В фарм-клубе он был лучшим нападающим, так что тут нет ничего удивительного. В первом матче Свечков провел на льду всего семь с половиной минут и ничем не выделялся, но перспективы у него неплохие.

Форвард «Колорадо» Никита Прищепов (№85) в матче против «Нэшвилла». Фото Steve Roberts-Imagn Images, USA Today Sports

22. В этом сезоне как минимум один матч в НХЛ сыграли 59 россиян, и, пожалуй, неожиданнее всего видеть в этом списке 20-летнего нападающего Никиту Прищепова. На последнем драфте «Колорадо» выбрал его в седьмом раунде, и вряд ли в клубе рассчитывали, что в первый же сезон Прищепов будет играть в НХЛ. Но эпидемия травм привела к тому, что форвард провел шесть матчей за главную команду. До уровня НХЛ он пока объективно не дотягивает, но в фарм-клубе выглядит уверенно.

23. Наконец-то дебютировал в НХЛ Никита Гребенкин — помогла все та же напасть травм в «Торонто». Российский нападающий сразу впечатлил заряженностью на льду, а затем обаял местных журналистов, но очков набрать пока не удалось. Игроков такого типажа в целом много не бывает, так что Гребенкин наверняка еще получит свои шансы. Пока же в строй возвращаются травмированные: скорее всего, в ближайшее время Никита отправится в фарм-клуб.

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