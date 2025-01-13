Почему СКА не доминирует? Кто уедет в НХЛ в следующем сезоне? Инсайды недели

Еженедельная рубрика Артура Хайруллина о главных событиях в российском хоккее.

1. Игра американского защитника Тони Деанджело за СКА поначалу вызывала только восторг. Бывший защитник «Каролины» сразу стал набирать очки, а его катанием и филигранными передачами можно было наслаждаться. Но постепенно восхищение Деанджело начало улетучиваться: в глаза стали бросаться его провалы в обороне, да и впереди он уже не был так полезен. Все это вылилось в конфликт в матче с московским «Динамо» (4:5) с тренером армейцев Евгением Корешковым. В итоге Деанджело даже не было на скамейке в третьем периоде.

2. Претензии к Деанджело обоснованны — подставлять команду он не имеет права. Но дело не только в нем, разумеется. Появление в СКА защитников Ильи Карпухина и Дмитрия Юдина сделало оборону опытнее, но системно команда по-прежнему не играет так, как задумано. Провал в домашнем матче со «Спартаком» вообще был необъясним и получился крайне болезненным. При этом никаких кадровых решений уже быть не может — до конца сезона СКА будет играть этим составом.

3. Вряд ли стоит винить в поражениях армейцев молодых вратарей, но Егор Заврагин, Артемий Плешков и Павел Мойсевич не выручают. На данный момент ставка на талант не выглядит выигрышной. Пример Ильи Набокова и прошлогодней «Магнитки» был заразителен, но пока есть большие сомнения, сможет ли кто-то из армейской троицы выйти на уровень Набокова. Возможно, Илья — уникум уровня юных Сорокина и Василевского, и ждать такого выступления от других не стоит. Потенциал Заврагина очень высок, но пока он нестабилен.

4. Вратарская проблема неожиданно настигла и «Локомотив». В домашнем матче со «Спартаком» травму в столкновении с Германом Рубцовым получил основной вратарь ярославцев Даниил Исаев. По моей информации, восстановление Исаева займет не меньше месяца, после чего ему еще нужно будет набрать форму. Впрочем, ничего трагичного для «Локомотива» тут нет — времени до плей-офф достаточно, а Алексею Мельничуку удалось перезагрузить карьеру в Ярославле.

Патрик Рыбар. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

5. Еще один вратарь, словак Патрик Рыбар, провалил первую половину сезона в «Спартаке». Дошло даже до того, что московский клуб выставил его на драфт отказов, откуда его забрал «Куньлунь». Рыбар переподписал контракт до конца сезона: по моей информации, за этот срок он получит 20 миллионов рублей. И отказался от всех бонусов — таким было условие его нового клуба. Дебют получился шикарным: Рыбар сыграл на ноль против ЦСКА.

6. «Куньлунь» выдал рекордную серию побед в истории клуба, которая достигла уже семи матчей и включился в борьбу за место в плей-офф. «Торпедо» сейчас не выглядит командой, которую невозможно догнать.

7. Отлично вписались в команду новички — Рыбар, Лихачев, Шаров, но ключевое приобретение — защитник Джозеф Душак, который был выкуплен у «Северстали» на замену Райана Меркли. Пару недель назад у Душака возникли тяжелые семейные обстоятельства, и в «Куньлуне» поняли бы, если б игрок на какое-то время улетел в Северную Америку. Но Душак остался и в ключевых матчах с «Торпедо» и «Витязем» сделал голевые передачи в овертайме. Канадец нашел баланс между подключениями в атаку и возвращениями в оборону: лишь раз его ошибка привела к пропущенному голу.

8. Еще одна команда, которая заметно прибавила в последнее время, — это минское «Динамо». Минчане ничуть не уступают признанным лидерам вроде московского «Динамо» или «Спартака». Команда Дмитрия Квартальнова выиграла шесть из восьми последних матчей, вот только скоро ее ожидает двухнедельный перерыв, связанный с проведением выборов в Белоруссии. Как скажется на «Динамо» такая пауза, непонятно.

9. Стоит отметить, что перестановки в тренерском штабе минского «Динамо» сработали положительно. Андрей Ковалев и Игорь Горбенко быстро влились в штаб Дмитрия Квартальнова, недавно стало известно и о подписании Владимира Чебатуркина, но он был еще в составе сборной Белоруссии на Кубке Первого канала. При том положении дел, что сейчас происходит в «Динамо», продление контракта с Квартальновым выглядит логичным ходом. Но не удивлюсь, если после удачного сезона в Минске к тренеру снова возникнет интерес со стороны топ-клубов.

10. Вообще Западная конференция выглядит очень ровной, выделяется только давно оторвавшийся «Локомотив». Пока невозможно даже представить, какими будут три пары в плей-офф. Только представьте в первом раунде битвы СКА и московского «Динамо» или московское дерби ЦСКА — «Спартак».

Прохор Полтапов и Максим Соркин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

11. ЦСКА проиграл все четыре матча в 2025 году, и теперь того оптимизма, который был в декабре, уже нет. Сильно смущает то, что в последних трех матчах армейцы забили лишь раз — это при наличии Полтапова, Соркина, Абрамова, Исхакова и других классных нападающих. Пока совсем не попали в игру команды новички — Галиев, Шартье и Кэсселс выглядят лишними.

12. «Трактор» в начале сезона можно было считать главным фаворитом Восточной конференции, но в последнее время команду Бенуа Гру лихорадит. Практически не успели поиграть за челябинцев Остап Сафин и Никита Коростелев: оба выбыли из строя из-за травм. Нужно время для адаптации и остальным новичкам.

13. Неубедительно выглядит в последних матчах и самый яркий нападающий «Трактора» Максим Шабанов. Его отъезд в НХЛ предстоящим летом более чем вероятен, а Алексей Шевченко сообщил, что на данный момент игрок не ведет переговоров о продлении контракта с «Трактором». Но пока Шабанов не принял окончательного решения об отъезде, хотя варианты с «Филадельфией» (там Мичков) и «Тампой» (там Кучеров) выглядят ну очень интригующе.

14. Мощную победную серию выдала «Магнитка», буксовавшая на старте. Прямо сейчас команда Андрея Разина выглядит наиболее цельно в Восточной конференции. Очень показательно, что магнитогорцы обыгрывают конкурентов. Шикарную форму набрал самый ценный игрок прошлого плей-офф Илья Набоков. В его отъезде в «Колорадо» после этого сезона можно не сомневаться, так что остается наслаждаться игрой топового вратаря ближайшие полгода.

Фото ХК «Ак Барс»

15. «Ак Барс» блистательно переломил ход матча с «Барысом», выиграл «Зеленое дерби», и пока может сложиться впечатление, что в команде все хорошо. Но стоило получить серьезную травму Илье Сафонову, как выявились серьезные проблемы с центральными нападающими — на этой позиции пришлось выходить даже Егору Коршкову. Эрик О'Делл еще не готов выходить на лед, травмирован Бабенко. При этом постоянную прописку в третьем звене получил Денис Комков — при всем его старании, пока он не соответствует уровню топ-клуба. Отчасти в этом и причина невзрачной игры его тройки.

16. «Салават Юлаев» совсем не понравился в Казани, но такой спад можно назвать исключением. Влияние легионеров на игру уфимцев по-прежнему очень сильно, а теперь туда отлично вписался Скотт Уилсон, который не смог адаптироваться в «Магнитке» под требования Андрея Разина. А Джошуа Ливо продолжает отрываться от преследователей в списке лучших бомбардиров и тем самым еще больше повышает ценник своего контракта на следующий сезон.

17. Борьба за место в плей-офф на «Востоке» будет ожесточенной до самого конца регулярки, и тут могут спокойно себя чувствовать уже шесть команд — победная серия «Авангарда» позволяет команде не думать о потере места в восьмерке. А вот «Адмиралу», у которого есть небольшой задел, ничего не гарантировано.

18. «Лада» потеряла в дедлайн, пожалуй, больше всех, но и без Подъяпольского, Сафина и Джозефса тольяттинцы не теряют в качестве. Большая заслуга тут и спортивного директора Рафика Якубова. При всех потерях он смог усилить команду защитниками Севостьяновым и Ибрагимовым, нападающим Юртайкиным. И не меньшая заслуга принадлежит главному тренеру Павлу Зубову. Тольяттинцы играют строго и дисциплинированно, набирают свои очки и продолжают биться за место в восьмерке — при нынешнем положении дел в клубе, в котором до сих пор не назначили нового генерального директора, это можно приравнять к героизму.

Андрей Кузьменко. Фото Imagn Images, USA Today Sports

19. Спад Андрея Кузьменко, пожалуй, одно из главных разочарований этого сезона в НХЛ. При взгляде на его игру в глаза бросается то, как он сильно сдал в скорости. Возможно, есть проблема лишнего веса, но местные журналисты отмечают трудолюбие российского нападающего, который отрабатывает броски после тренировок и не отчаивается. В этом сезоне он забил всего один гол, а контракт Кузьменко заканчивается летом: на 5,5 миллиона долларов в год он рассчитывать точно не сможет.

20. Мастерство Андрея сомнению не подлежит, и в России он будет нарасхват. По моей информации, в форварде заинтересованы «Авангард» и СКА, который наверняка лишится ведущих нападающих Демидова и Грицюка — из-за отъезда в НХЛ. Возвращение в Россию должно оживить Кузьменко.

21. Назначение Тодда Маклеллана на пост главного тренера привело в чувство «Детройт», выдавший семь побед подряд. Вот только российский нападающий Владимир Тарасенко был далеко не главным действующим лицом этой серии — в этих семи матчах он сделал три результативные передачи, а безголевая серия нападающего составила уже 18 матчей. Контракт Тарасенко действует и на следующий сезон, но при такой эффективности летом у менеджеров «Детройта» вполне могут возникнуть вопросы о целесообразности сохранения россиянина в составе.

22. А вот Дмитрий Воронков в «Коламбусе» чувствует себя прекрасно — считавшиеся аутсайдером «Блю Джэкетс» уже вошли в восьмерку сильнейших на «Востоке»! Когда Воронков уезжал в Северную Америку, невозможно было представить, что он заработает в «Коламбусе» ту роль, которую он сейчас получил. Считалось, что это в лучшем случае игрок для нижних звеньев, который будет бегать и толкаться. Начинал Воронков лишь с АХЛ, причем не очень удачно. Зато сейчас россиянин — одна из главных звезд «Коламбуса» наряду с Кириллом Марченко.

23. Матвей Мичков в последний месяц не слишком радует — выдал пару длительных серий без набранных очков, не выделяется на льду своими действиями. Надежд на «Колдер Трофи» уже немного — Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» и защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон куда стабильнее. Вторая половина регулярного чемпионата будет очень важной для Матвея — в «Филадельфии» от него ждут более зрелой игры.