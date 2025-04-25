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23 хита с Артуром Хайруллиным

Сегодня, 17:00

Кем Ротенберг заменит уехавших звезд СКА? 70 миллионов вратарю — это нормально? Инсайды КХЛ от Хайруллина

Подъяпольский в «Динамо» будет зарабатывать 70 миллионов рублей в год
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг и хоккеист Владислав Подъяпольский
Роман Ротенберг и Владислав Подъяпольский.
Фото «СЭ», Global Look Press
Последние новости Кубка Гагарина и трансферного рынка — в новом выпуске традиционной авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Второй раунд стал самым зрелищным и продолжительным (25 матчей из 28 возможных) в истории КХЛ, а сразу в двух сериях дело дошло до седьмого матча. «Салават» и «Спартак» решили все в основное время, а вот в Ярославле добрались аж до второго овертайма. Именно из-за таких моментов и ценят плей-офф — хочется, чтобы и дальше было как можно меньше пар, в которых все закончится быстро.

2. «Салават» спасся поистине героически — по ходу серии уфимцы проигрывали со счетом 1-3, а в пятом и шестом матчах судьба решалась в овертаймах. Но даже без лучшего бомбардира регулярного чемпионата Джоша Ливо, который пропустил два последних матча серии, уфимцы вытащили серию. Возможно, его отсутствие даже помогло команде — канадец в плей-офф был не похож сам на себя и скорее вредил «Салавату» эгоцентризмом и ворчанием. Его вывод из состава — решение тренерского штаба, да и команда уже была настроена против Ливо.

&laquo;Салават Юлаев&raquo; обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 23&nbsp;апреля.Подвиг «Салавата». Уфимский клуб вытащил серию со «Спартаком» с 1-3

3. Особо стоит отметить работу главного тренера «Салавата» Виктора Козлова. Если посмотреть на состав уфимцев, то он заметно уступает спартаковскому. Для сравнения, у красно-белых в четвертой тройке выходят такие мастеровитые форварды, как Михаил Мальцев и Ансель Галимов. Но даже оставшись без ключевых игроков, Ливо, Тодда и Цулыгина, Козлов нашел способы остановить мощнейшую линию атаки соперника. В двух последних матчах «Спартак» забросил всего три шайбы. Отмечу и молодого вратаря Семена Вязового, проводящего первый полноценный сезон в КХЛ. Он сыграл очень уверенно и дал шанс своей команде на камбэк.

4. «Авангард», несмотря на поражение от «Локомотива», стоит только похвалить. В омском клубе уже договорились о продлении контракта с главным тренером Ги Буше до конца сезона-2026/27 — всех впечатлило, насколько быстро канадский специалист поставил команде осмысленную игру. Теперь впереди межсезонье, на которое у «Авангарда» изначально были очень серьезные планы. Одна из главных трансферных целей омичей — нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал.

Хоккеисты «Динамо» Владислав Подъяпольский и Артем Швец-Роговой
Владислав Подъяпольский и Артем Швец-Роговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. Московское «Динамо» в блистательном стиле прошло «Ак Барс», уступая после двух домашних матчей 0-2. Огромную роль в успехе бело-голубых сыграл основной вратарь Владислав Подъяпольский, вернувшийся в ворота команды после первого матча (3:5). Выменянный из «Лады» по ходу сезона вратарь вел переговоры о новом контракте и по ходу регулярного чемпионата, а серия с «Ак Барсом» не оставила сомнений — на Подъяпольского не стоит жалеть денег. Вот в «Динамо» и не пожалели: Подъяпольский стал с большим запасом самым дорогим вратарем лиги с зарплатой 70 миллионов рублей в год.

6. Следом за ним в топе самых высокооплачиваемых голкиперов КХЛ в следующем сезоне должен идти Илья Набоков из «Магнитки». В начале сезона он был твердо намерен уехать в «Колорадо», но новому спортивному директору «Металлурга» Евгению Бирюкову удалось уговорить вратаря остаться как минимум на сезон. Это большая победа магнитогорцев.

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7. Возвращаясь к «Динамо», особо стоит отметить канадского нападающего Максима Комтуа, который затерроризировал в плей-офф и СКА, и «Ак Барс». Помимо того что он проявил себя мастером провокаций, он регулярно набирает очки. Неудивительно, что в «Динамо» давно нацелены на то, чтобы оставить Комтуа и на следующий сезон. Не против этого и сам хоккеист — в НХЛ он возвращаться не будет, пока гремит знаменитый скандал с участием игроков канадской молодежки. Комтуа проходит по этому делу свидетелем, но риски в таких ситуациях всегда есть.

8. Для «Ак Барса» поражение от «Динамо» вряд ли можно считать провалом — состав команды не выглядит способным выигрывать кубок. При этом есть кого отметить и с позитивной стороны. Например, отличный плей-офф провел защитник Митчелл Миллер, набравший 13 очков в 13 матчах. Да, в обороне его порой издевательски обыгрывают, но это проблема почти всех хоккеистов его плана. Теперь кусать локти остается «Торпедо», которое могло перехватить Миллера у «Ак Барса». Но тогдашний тренер нижегородцев Игорь Ларионов не согласовал этот переход из-за скандала с участием Миллера в Северной Америке.

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9. Гораздо сильнее, чем в регулярном чемпионате, сыграл центрфорвард третьей тройки Эрик О'Делл. При этом до своего оптимального состояния он все равно далек. Но силе воли игрока стоит отдать должное. Его здоровье оставляло желать лучшего — по ходу сезона из-за болей в спине он начал пить обезболивающие, которые сильно навредили желудку. В итоге Эрик потерял около 10 килограммов, так что процесс восстановления занял продолжительное время. Заметно, что канадец потерял в скорости, изменилось катание, но в плей-офф он был не хуже остальных.

10. Обновление «Ак Барсу», пусть и не кардинальное, необходимо. Тем более, скорее всего, уезжает в «Чикаго» центрфорвард первой тройки Илья Сафонов. При этом очень серьезный интерес к игроку проявляет СКА, который хотел заполучить его еще перед дедлайном. Но в Казани решили сохранить габаритного нападающего. В «Чикаго» неплохая глубина на позиции центра, но, если не считать Коннора Бедарда, все остальные вряд ли сильнее Сафонова. Контракт с «Блэкхокс» в любом случае будет только на год, так что, если Илье за океаном не понравится, он может вернуться. Впрочем, в Казани все еще надеются подписать новый контракт с нападающим.

Хоккеист «Ак Барса» Артем Галимов
Артем Галимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

11. По-прежнему непонятна ситуация и с новым контрактом еще одного лидера нападения казанцев Артема Галимова. Он выдал свой лучший сезон, наколотив 35 голов в регулярном чемпионате, но в плей-офф потерялся — например, в серии с «Динамо» не забил ни разу. Поездка в «Анахайм» кажется сомнительной идеей — за последние годы в системе загубили очень много молодых талантов. В «Ак Барсе» же Галимову гарантированы хороший контракт и место в топ-6.

12. А вот Захар Бардаков и Арсений Грицюк уже твердо решили — оба нападающих СКА следующий сезон начнут в Северной Америке. При этом в контракте Грицюка есть пункт, согласно которому он может вернуться в армейский клуб, если «Нью-Джерси» отправит его в АХЛ. Но не думаю, что до этого дойдет: хоть конкуренция на флангах атаки в «Дэвилз» солидная, мастерства у Грицюка, чтобы завоевать место в основном составе, должно хватить.

Хоккеист СКА Захар Бардаков
Захар Бардаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

13. Бардаков изначально едет на другую позицию — в «Колорадо» он наверняка будет исполнять роль чекера. Если, конечно, пробьется в состав. Захар показал в минувшем сезоне серьезный прогресс, став одним из лидеров армейцев, но в «Эвеланш» один из лучших ростеров в НХЛ, так что Бардакову придется непросто.

14. СКА потерял много лидеров — помимо Бардакова и Грицюка, команду покинули защитник Александр Никишин, нападающие Иван Демидов и Евгений Кузнецов. Равноценную замену им найти сложно, но в армейском клубе не унывают. Защитника уровня Никишина в КХЛ точно нет, но канадец Тревор Мерфи в составе «Сибири» в этом сезоне показал шикарную результативность (64 очка в 71 матче). Главное преимущество Мерфи — игра на синей линии в большинстве, и тут он вряд ли сильно хуже того же Никишина. А вот с действиями в обороне и без шайбы есть серьезные проблемы. Да и характер у Мерфи не из простых.

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15. Еще два кандидата на усиление обороны СКА нынешний сезон провели в «Витязе». И если Джереми Рой давно на виду, то о Ярославе Бусыгине многие и не слышали. А зря, уроженец Коркино к 22 годам провел уже три полноценных сезона в КХЛ и прогрессирует от года к году. У обоих истекают контракты с «Витязем», при этом и Рой, и Бусыгин становятся 1 июня ограниченно свободными агентами. Так что на выкуп прав СКА придется потратиться. Если, конечно, в армейском клубе не выберут другие варианты усиления.

16. Большой интерес у топ-клубов вызывает центрфорвард минского «Динамо» Виталий Пинчук. В списке претендентов — СКА и «Авангард». У Пинчука еще год контракта с минчанами, но все помнят, как армейцы выкупали у «Динамо» защитника Сергея Сапего и нападающего Владимира Алистрова. А вот еще одного игрока «Витязя», американского нападающего Дерека Барака, в Санкт-Петербурге ждать не стоит. По моей информации, он может продолжить карьеру в клубе Восточной конференции либо остаться в «Витязе».

Хоккеист минского «Динамо» Александр Волков
Александр Волков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

17. А вот еще у одного лидера атаки минчан — Александра Волкова — контракт истекает, и, судя по всему, в КХЛ он не останется. Наибольший интерес к форварду проявлял ЦСКА, но солидное предложение армейцев Волков отклонил. Сезон в Минске он провел отличный, так что ценник в 70 миллионов рублей оправдан. Но пока игрок отказывается даже от таких денег.

18. В «Автомобилисте» пока продлевают своих лидеров — нападающие Александр Шаров и Стефан Да Коста подписали новые контракты на три и два года соответственно. Зарплата каждого — 60 миллионов рублей в год. Суммы адекватные, вот только тот же Да Коста снова невзрачно выглядел в плей-офф. А вот с форвардом «Сан-Хосе» Даниилом Гущиным, права на которого екатеринбуржцы выменяли по ходу сезона у ЦСКА, пока договоренностей никаких нет. Хотя молодой и перспективный игрок возрастному нападению «Автомобилиста» точно не помешал бы.

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19. Еще один игрок, который в межсезонье уезжает за океан, — защитник ЦСКА Николай Макаров. В главной команде в нынешнем сезоне он почти не играл: всего 11 матчей в регулярке. В «Коламбусе» 22-летний Макаров наверняка начнет с фарм-клуба, но его отъезд выглядит вполне оправданным — в АХЛ уровень все-таки повыше, чем в ВХЛ, где он провел большую часть сезона.

20. «Сан-Хосе» не планирует продлевать соглашение с вратарем Александром Георгиевым, но это не тот случай, когда стоит ожидать возвращения игрока в Россию. Георгиев будет изучать рынок свободных агентов и скорее согласится на двусторонний минимальный контракт или поедет в Европу, чем отправится в КХЛ. Правами на него владеет «Спартак», у которого уже сформирована бригада вратарей на следующий сезон — подписаны контракты с Артемом Загидулиным и Дмитрием Николаевым.

Хоккеист «Сибири» Денис Костин
Денис Костин.
Фото Global Look Press

21. «Сибирь» продлила соглашения с ведущими нападающими Сергеем Широковым и Владимиром Бутузовым, но вслед за Тэйлором Беком и Тревором Мерфи рискует потерять и основного вратаря Дениса Костина. В Новосибирске предложили ему контракт на 20 миллионов рублей в год, хотя Антон Красоткин, которого вытеснил Костин, получает в полтора раза больше. Логично, что Денис на такой контракт не согласился и выходит на рынок свободных агентов.

22. В «Торпедо» сохраняется неопределенность с главным тренером — в клубе продолжают изучать разные варианты. Фарм-клуб нижегородцев вышел в полуфинал ВХЛ, и главный тренер «Торпедо-Горький» Алексей Исаков также фигурирует в списке претендентов на повышение. Но, скорее всего, он будет ассистентом нового главного тренера.

23. Покинул нижегородский клуб генеральный директор Александр Харламов, сын легендарного Валерия Харламова. Долго без работы он не просидит — вскоре займет должность в руководстве «Лады». В Тольятти вообще ожидаются серьезные перемены, но о них мы расскажем чуть позднее.

Владислав Подъяпольский
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Ги Буше
Кубок Гагарина
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