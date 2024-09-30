Переворот в «Магнитке», провал «Авангарда», адаптация Мичкова. Новая рубрика с очень большим количеством инсайдов о хоккее

Главные новости и инсайды из мира хоккея — в новой авторской рубрике корреспондента «СЭ» «23 хита».

Инсайдов и новостей в мире хоккея очень много, поэтому мы решили создать новую авторскую рубрику «23 хита», в которой будем рассказывать о главном, что происходит в КХЛ и как проявляют себя российские игроки за океаном. Формат не новый — он уже был в «СЭ во времена работы Игоря Еронко, а еще раньше его открыл в Sportsnet Эллиотт Фридман. Сейчас у нас 23 мысли — по числу команд в нашей любимой лиге.

1. Настоящая сенсация прогремела в Магнитогорске — пост спортивного директора клуба покинул Сергей Гомоляко. Ходят слухи, что заменить его должен легендарный в недавнем прошлом хоккеист «Магнитки» Сергей Мозякин, но пока функции Гомоляко возложены на директора клуба Алексея Жлобу. Гомоляко не спасла даже победа в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина — именно его сделали главным виновником неудачного старта «Магнитки».

2. Еще в прошлом сезоне Гомоляко дал несколько не самых удачных контрактов — по 80 миллионов рублей в год Жан-Себастьяну Ди и Никиту Михайлису, 65 — Максиму Карпову, с которым пришлось расторгать соглашение перед началом этого сезона. Откровенно неудачным получился трансфер нападающего Данила Башкирова из «Салавата Юлаева»: агент игрока и по совместительству отец защитника уфимцев Никиты Зоркина Владимир хотел повысить зарплату своему клиенту, и «Магнитка» сделала оффершит Башкирову. «Салават» его не повторил, и «Металлургу» пришлось платить компенсацию в 45 миллионов рублей.

При всех неудачах уход Гомоляко просто поражает. Все-таки ему удалось выполнить требования главного тренера Андрея Разина и привезти хорошо знакомых ему по «Северстали» Пресса, Вовченко, Петунина и Гераськина, сохранить Юрова и Зернова, да и подписание Скотта Уилсона выглядело усилением.

3. Назначение Мозякина — большой риск, но его появление еще больше усиливает позиции в клубе Разина. Гомоляко — опытный менеджер, который отлично знает рынок и умеет в нем работать, у Мозякина опыта ноль. Логично, что он будет работать по требованию главного тренера, у которого были разногласия с Гомоляко.

4. Гомоляко еще официально не покинул свой пост, а слухи об обменах с участием «Магнитки» уже раздаются. Одним из тех, кто может покинуть магнитогорский клуб, может оказаться Уилсон — по информации «СЭ», он может отправиться в московское «Динамо» в обмен на Эрика О'Делла. Возможно, это и встряхнет команду, но не стоит забывать, что у О'Делла в контракте прописан пункт о запрете на обмен без его согласия. Захочет ли канадец менять Москву на Магнитогорск?

Сергей Мозякин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. По моей информации, еще в начале сезона в КХЛ мог произойти громкий обмен. В СКА были недовольны Никитой Серебряковым и изучали варианты усиления. В армейском клубе были заинтересованы в самом ценном игроке плей-офф-2023/24 Илье Набокове и наводили мосты по поводу возможного трансфера. Но в итоге отказались от этой идеи.

6. Зато с Тони Деанджело у СКА получилась настоящая информационная бомба. Когда в начале августа «СЭ» первым опубликовал информацию о потенциальном появлении американского защитника в Санкт-Петербурге, он сам поспешил ее опровергнуть. Деанджело до последнего надеялся на варианты в НХЛ, но к старту тренировочных лагерей предложений, на которые рассчитывал, не получил. И справедливо рассудил, что лучше хороший контракт в России, чем непонятные перспективы в Северной Америке.

7. Ради того, чтобы СКА вписался в потолок зарплат после подписания Деанджело, капитан армейцев Александр Никишин пошел на понижение оклада — с 50 до 20 миллионов рублей в год. При этом армейцам пришлось расстаться с нападающим Эмилем Галимовым: он продолжит выступления в «СКА-Неве». Интерес к игроку еще летом проявлял «Нефтехимик», но у нижнекамцев нет свободных средств для приобретения собственного воспитанника. А вариант с «Барысом» не состоялся из-за новых требований регламента КХЛ — в Астане уже выступают три игрока, у которых был контракт со СКА на прошлый сезон.

8. «Барыс» вообще стартовал хуже всех в лиге — и это несмотря на кучу громких приобретений летом, начиная с Маклауда и Болье и заканчивая Жафяровым и Бурдасовым. Крайним выставили главного тренера Дэвида Немировски, которого отправили в отставку. Пришедший на его место Вячеслав Буцаев с ходу закрутил гайки и начал ставить команде излюбленный оборонительный стиль: в двух матчах с участием «Барыса» при Буцаеве заброшено суммарно три шайбы.

Сергей Звягин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

9. А вот в «Авангарде» не спешат увольнять главного тренера — Сергей Звягин продолжает работу с командой, несмотря на семь поражений подряд в основное время. Руководство омского клуба на данный момент доверяет Звягину, который на пресс-конференции полностью взял вину за неудачную серию на себя. Впереди у «Авангарда» трехматчевая домашняя серия — в Омске поочередно сыграют «Сибирь», «Локомотив» и «Барыс». И если и тут у Звягина ничего не получится, тогда его позиции уже не будут настолько прочными.

10. Без своей главной звезды Владимира Ткачева «Авангард» выглядит очень блекло в атаке — не помогло даже возвращение в строй Рида Буше. Далеко не так хорош, как был во времена игры за ЦСКА и СКА, Линден Вей, не угадали в Омске с подписанием Коула Кэсселса. Есть надежды на Райана Спунера, но готов ли он с ходу помочь «Авангарду»? При этом у омичей есть еще одна легионерская вакансия, но места под потолком зарплат практически нет.

11. Восстановление Ткачева пока идет по плану. Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ порвал ахилл и продолжает лечение в Германии. Его возвращение в строй до Нового года практически исключено, к тому же Ткачеву наверняка понадобится время для набора игровой формы.

12. Перспективы «Салавата Юлаева» перед началом этого сезона выглядели не самыми радужными — недостаточная глубина состава, возрастная оборона не внушали оптимизма. Но уфимцы доказывают, что ставка на одно-два лидирующие звена может приносить результат. Легионеры Хмелевский, Ливо, Ремпал, Тодд и примкнувший Шаров организовывают практически все голы «Салавата». Остальные выполняют сдерживающие функции.

13. Зачастую в большинстве «Салавата» играет как раз пять перечисленных нападающих, но проблема качественного атакующего защитника по-прежнему стоит перед уфимцами остро. Привезти именитого Тайсона Бэрри не получилось, и теперь нужно дожидаться окончания тренировочных лагерей, чтобы понять, кто из иностранных защитников может освободиться. По моей информации, на данный момент конкретных вариантов у «Салавата» нет.

Данил Башкиров (№19). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

14. Интересно, что новичком «Салавата» может стать тот самый Данил Башкиров, который со скандалом уходил из клуба весной. Но для сделки с «Магниткой» должно сойтись несколько условий, в том числе игрок должен согласиться на понижение зарплаты. Для Башкирова возвращение было бы оптимальным вариантом — у Виктора Козлова он регулярно получал игровое время, у Разина же, особенно после возвращения в строй Зернова и Канцерова, рискует сесть в запас.

15. А вот один обмен на минувшей неделе «Салават» уже успел провернуть. Нападающий Денис Ян перебрался в Уфу из «Торпедо»: по моей информации, сумма денежной компенсации составила 20 миллионов рублей. В нижегородской команде Ян попал в немилость к Игорю Ларионову и на старте нынешнего сезона провел всего два матча. А вот «Салавату» 27-летний форвард точно пригодится — Егор Сучков пока не слишком вписывается в тройку к Шарову и Ремпалу.

16. Для меня пока главный фаворит сезона — «Локомотив»: вообще не вижу слабых мест у команды Игоря Никитина. У ярославцев просто бетонная оборона: в 10 матчах «Локомотив» пропустил всего 13 шайб. В распоряжении Никитина очень глубокий состав — сложно назвать какое-то одно звено, которое выделяется на фоне остальных. Даже Александр Радулов, оказавшись в Ярославле, не перетягивает внимание на себя. Пожалуй, ключевые игроки нынешнего «Локо» на старте сезона — Гернат, Каюмов и Березкин. Радулов и канадский новичок Фрейз — на втором плане.

Фото ХК «Локомотив»

17. «Вегас» выставил на драфт отказов нападающего Григория Денисенко, правами на которого в КХЛ владеет «Локомотив». За четыре сезона в Северной Америке Денисенко провел всего 32 матча в НХЛ — возвращение в Россию выглядит предпочтительнее очередного сезона в фарм-клубе. Но есть ли место в нынешнем «Локомотиве» для Денисенко? Под потолком зарплат у ярославцев практически нет свободных средств, да и в атаке есть пять троек форвардов, которым нужно найти игровое время. И при этом абсолютно нет уверенности, что сейчас Денисенко сильнее Лихачева, Тесанова или Никулина.

18. В такой же ситуации, как Денисенко — форвард «Юты» Егор Соколов. Летом он подписал с переехавшим из Аризоны клубом двустороннее соглашение на 775 тысяч долларов в год — отправки в АХЛ стоило ждать. И кажется, что 24-летний Соколов также засиделся за океаном. Правами на него в КХЛ владеет «Автомобилист»: даже отлично укомплектованным екатеринбуржцам габаритный форвард бы точно не помешал.

19. А вот Матвей Мичков в составе «Филадельфии» выглядит блистательно — в последнем матче против «Бостона» российский нападающий сделал дубль, в том числе забил победный гол в овертайме. Главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла пробует Мичкова в разных сочетаниях, и в каждом он выглядит гармонично. По своему игровому мышлению и техническому оснащению Мичков превосходит практически всех остальных форвардов «Филадельфии», и весь вопрос в том, насколько быстро Матвей адаптируется к НХЛ. Не думаю, что Мичков будет блистать на уровне Кирилла Капризова в свой дебютный сезон, но ни о каком фарм-клубе не должно быть и речи.

20. Пятый пик драфта НХЛ-2024 Иван Демидов немного ушел в тень после яркого старта за СКА. В матче против «Куньлуня» он сыграл всего семь с половиной минут, хоть и отметился результативной передачей. В «Монреале» не скрывают того, что ждут Демидова у себя уже в следующем сезоне — пока есть полное ощущение, что это талант как минимум уровня того же Мичкова.

21. После матча с «Северсталью» Роман Ротенберг шокировал новостью о том, что Евгений Кузнецов выбыл из строя на два месяца. Момент, в котором звездный форвард СКА получил повреждение, выглядел максимально безобидным — Кузнецов просто потянулся за шайбой, после чего схватился за плечо. Но уже после игры с «Куньлунем» Ротенберг обнадежил болельщиков, заявив, что срок восстановления составит намного меньше запланированного изначально. Насколько я знаю, Кузнецов может вернуться в строй уже через неделю-полторы.

22. При этом пока игра Евгения отнюдь не вызывает восхищения — солируют в СКА другие. Впрочем, стоило ли ожидать какой-то феерии, если вы видели игру Кузнецова в НХЛ в минувшем сезоне?

23. Подходит к концу первый месяц регулярного чемпионата, и пока турнир оставляет положительные впечатления. Средняя результативность — 5,5 шайбы за матч. Это заметно выше, чем в прошлом сезоне (5,27) и позапрошлом (5,13). Проходных матчей практически нет. Команд, играющих от обороны, все меньше: из лидеров к ним можно отнести разве что «Автомобилист» да отчасти «Локомотив», из аутсайдеров — «Барыс» при Буцаеве. Да и новые имена появляются. Что ж, наслаждаемся.