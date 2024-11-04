Кто уедет из КХЛ в НХЛ, что с «Авангардом» и когда закончатся мучения «Амура»? Инсайды от Хайруллина

Главные новости последней недели — в новом выпуске авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Серия «Амура», который не может забить уже 307 минут, уже не поражает — она ужасает. Перед началом сезона практически ни у кого не было сомнений, что хабаровчане с очень приличным бюджетом попадут в плей-офф. Но они провалились, и даже увольнение главного тренера Андрея Мартемьянова не помогает. Да и не в нем ведь дело. У большинства звездных игроков команды просто нет мотивации — они на больших контрактах, жизнь удалась. И руководство само загнало себя в яму.

2. Понятно, что привезти на Дальний Восток качественных игроков очень сложно, и за это приходится переплачивать. Но теперь найти варианты обмена для дорогостоящих хоккеистов нереально. При этом зарплатный бюджет использован практически на максимум — да и до потолка места не так много. Остается только одно — до конца верить в тех, на кого ставили изначально. Еще один путь — попытаться взять в аренду кого-то из молодых игроков. Вдруг кто-то выстрелит, как Ярослав Лихачев и Никита Гребенкин в сезоне-2022/23.

3. Но с главным тренером нужно что-то решать: Виктор Костюченок в качестве исполняющего обязанности — временная мера. По моей информации, в шорт-листе руководства «Амура» есть Вячеслав Буцаев, Андрей Скабелка и даже Андрей Назаров. И ведь в каждом назначении будет своя логика.

4. О том, что задача выиграть Кубок Гагарина-2026, которая была поставлена перед «Амуром» несколько лет назад, не будет выполнена, можно и не говорить. Вряд ли это кто-то воспринимал всерьез. В целом клубу с Дальнего Востока этого добиться невозможно. И тут речь не о слабом менеджменте «Амура». Мало кто хочет ехать в Хабаровск даже за огромные деньги. Постоянные перелеты, джетлаг, удаленность от семьи — тот же Александр Радулов предпочел контракт вдвое меньше в Ярославле.

5. В КХЛ еще есть несколько игроков, которые до сих пор находятся в статусе ограниченно свободных агентов. На этой неделе решилась судьба одного из них. История Матвея Заседы была очень драматичной. Он блеснул в «Спартаке» в позапрошлом сезоне, но при Алексее Жамнове практически не вылезал из ВХЛ. Тем не менее красно-белые не стали его отпускать на рынок и выставили ценник в 45 миллионов рублей. Разумеется, при таком раскладе Заседа остался без работы.

6. Но в итоге все удачно разрешилось для игрока. «Авангард» уже давно хотел заполучить талантливого нападающего и отдал за него 15 миллионов рублей, 17-летнего защитника Владислава Ухмылова и права на форварда Глеба Трикозова, который выступает в системе «Каролины». Пожалуй, это тот случай, где нет проигравших. Омичи — в кризисе, и свежая кровь им необходима, тем более мотивация у Заседы зашкаливает. А «Спартак» на ровном месте получил хорошую компенсацию.

Нападающий «Спартака» Матвей Заседа в матче против ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

7. Еще один молодой хоккеист, который до сих пор без работы, — Никита Шашков. Он всю взрослую карьеру провел в «Сибири». Недавно Никита ушел от Шуми Бабаева к агентству Winners. Получится ли у новых представителей помочь Шашкову получить хороший контракт и быстро урегулировать вопросы с «Сибирью»?

До сих пор не нашел работу Александр Бурмистров. А это свободный агент, за него не надо ничего платить. За Шашкова же любой заинтересованный в нем клуб должен выплатить «Сибири» компенсацию.

8. «Авангард», хоть и получил Заседу, за последние дни больше потерял. Большие семейные проблемы возникли у главного центрфорварда команды Линдена Вея, и контракт с ним пришлось расторгнуть. Учитывая то, что из-за отсутствия других вариантов «Авангард» вынужден был подписать в центр Николая Прохоркина, — дела омичей совсем плохи. Теперь центрить Рида Буше в первой тройке будет Райан Спунер, которого планировали использовать на фланге.

9. Домашнее поражение от «Лады» продемонстрировало главную слабость омичей — отсутствие вариативности в атаке. Единственный гол забил как раз Вей, который после этого матча покинул «Авангард». Рейнгардт, Яремчук, Макеев — кто теперь будет играть в первой тройке? Яремчук, например, еще не забил ни разу, хоть за него и заплатили «Витязю» 45 миллионов. Как усиливать нападение?

10. Продолжает работать главным тренером Сергей Звягин, и в этом главная безысходность клуба. Менять его на российских специалистов в «Авангарде» считают нецелесообразным, и вполне справедливо — вряд ли они намного сильнее бывшего помощника Боба Хартли. А договориться с тренером из Северной Америки пока не получается. Вот и выходит, что альтернативы Звягину нет. А время уходит.

11. Немного неожиданно, что черная полоса началась у «Металлурга». Вернулись все травмированные, но игра команды становится все хуже. За последние пять матчей обыграли только «Куньлунь», а в игре с «Сибирью» упустили преимущество в две шайбы. Но если взять, например, матч с «Ак Барсом» в Казани, то магнитогорцы на протяжении двух периодов переигрывали соперника. Где-то не выручил молодой вратарь Смолин, где-то самим не хватило в реализации.

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин в матче против «Ак Барса». Фото ХК «Металлург»

12. Уверен в том, что «Магнитке» все-таки нужен еще один вратарь. Вариант вижу один — Дмитрий Шугаев из «Северстали», который свою лучшую игру показывал именно при Андрее Разине. Тем более и вакансии бывших игроков череповецкого клуба в «Металлурге» есть. Очевидно, что Илье Набокову тяжело дается второй полноценный сезон, и в каких-то моментах ему стоит дать передышку. Такой спад неизбежен: представьте, что в голове у человека, который в свой первый сезон разорвал лигу. Сложно после такого настраиваться на обычный матч с «Сибирью». Впрочем, не сомневаюсь, что в плей-офф Набоков будет в полном порядке.

13. Спортивный директор «Магнитки» Евгений Бирюков дал понять, что больших перемен ждать не стоит. Сложно сейчас и привезти кого-то из-за океана: результат нужно давать сразу, а времени на раскачку иностранцу давать никто не будет. У «Металлурга» действительно большой внутренний резерв: многие прошлогодние лидеры играют ниже своего обычного уровня, и это большая проблема.

14. Нестабилен пока Данила Юров — пожалуй, лучший молодой центрфорвард КХЛ. Сразу после восстановления он выдал несколько ярких матчей, а потом просел. Сейчас у него четырехматчевая результативная серия, и хочется верить, что Юров продолжит так играть. Талант у форварда невероятный, да и с отношением к делу у него все в порядке. За лето он прибавил в весе на три килограмма, при этом процентная доля жира снизилась. Стал лучше играть на вбрасываниях — теперь выигрывает больше 50 процентов, хотя в прошлом сезоне едва переваливал за 40. Летом «Миннесота» должна умолять Юрова отправиться за океан, но, чтобы рассчитывать там на железное место в основе, этот сезон Данила никак не может провести хуже предыдущего.

15. Очень не хочется, чтобы на нынешнем сезоне закончилась феерия в КХЛ 18-летней звезды СКА Ивана Демидова, но шансы на его отъезд в «Монреаль» летом приближаются к ста процентам. Конечно, мы все знали, что Демидов — суперталант, но вряд ли кто-то мог представить, что он будет так разрывать. И скорее это Евгений Кузнецов раскрывается в звене с ним, чем наоборот. Правда, там и Сергей Плотников играет важную роль.

Нападающий СКА Иван Демидов (в центре). Фото ХК СКА

16. Для кого-то может показаться удивительным, что при всем могуществе тройки Кузнецова лучший бомбардир армейцев — Арсений Грицюк. Но 81-й номер стабилен, регулярно набирает очки и не пропускал матчи, в отличие от Кузнецова и Демидова. Претензия к Грицюку, пожалуй, одна — он периодически растворяется в важных матчах. Не забил ни разу за три игры «Локомотиву», пропал со льда в домашнем матче с «Трактором», не был первой скрипкой во встрече со «Спартаком».

17. Слышал, что Грицюк склоняется к тому, чтобы попробовать свои силы за океаном, но не очень понимаю, зачем ему это нужно. Он много играет в топ-клубе, набирает очки и следующим летом может рассчитывать на существенное повышение в зарплате (хотя мы знаем, что Арсений любит скорее понижать доход). В «Нью-Джерси» справа в топ-6 играют Йеспер Братт и Доусон Мерсер, родная позиция это и для швейцарца Тимо Мейера. Грицюк же вряд ли будет полезен в нижних звеньях.

18. Интересно, попробует ли сорваться за океан Максим Березкин, который задрафтован «Эдмонтоном». «Локомотив» всегда старается продлевать своих воспитанников заранее, но сам Максим в разговоре с «СЭ» признался, что пока никаких переговоров нет. Учитывая, что в топ-6 «Ойлерз» находится место для Василия Подколзина, не проходившего в состав «Ванкувера», шансы у Березкина есть. Но из Ярославля далеко не все игроки охотно уезжают в Северную Америку. Так и не вырвался в «Чикаго» Артур Каюмов, например.

19. «Локомотив» прямо сейчас — главный фаворит этого сезона. Команды с настолько сбалансированной и цельной игрой в лиге больше нет. Вот попробуйте назвать хотя бы одно слабое место ярославцев. Важно, что все игроки адаптированы и понимают требования Игоря Никитина. Летом к костяку добавились Радулов и Фрейз, которым не понадобилось много времени для притирки. И они сделали команду мощнее.

20. «Барыс» после ухода легионеров и назначения главным тренером Галыма Мамбеталиева выиграл уже три матча. Признаюсь, не ждал такого. Но астанчане играют очень строго в обороне, матчи смотреть тяжело, но им-то что с этого? За то, что они в такой ситуации при таком составе добывают очки, им нужно поставить памятник.

21. Тащит команду Никита Бояркин, а вратарский тандем с ним должен составить Андрей Шутов. Он принял странное решение летом, отправившись в «Слован», хотя в «Барысе» ему давали зарплату в три раза больше. Но с новым курсом клуба на казахстанских игроков Шутов решил, что в «Барысе» он все-таки получит полноценное доверие. И не зря: шведа Маттсона, по информации «СЭ», расторгнут, а Бояркин и Шутов будут делить игровое время между собой.

22. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не набирает очки уже четыре матча, но спад в его игре был ожидаем. Все-таки адаптация к НХЛ еще не закончена. Слабые стороны Мичкова бросаются в глаза — без шайбы он попросту бесполезен. Джон Торторелла уже начал резать ему игровое время, но стоит Матвею начать создавать моменты в атаке, как доверие вернется. В «Филадельфии» креативных игроков вообще мало.

23. А вот у одноклубника Мичкова Ивана Федотова дела совсем плохи. В первых матчах сезона он напропускал, а вызванный ему на смену Алексей Колосов понравился Торторелле куда больше. Когда теперь Федотов получит свой шанс (и получит ли?) — большой вопрос. Впрочем, Колосов также далек от идеала.