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23 хита с Артуром Хайруллиным

Сегодня, 18:30

«Трактор» затмил «Авангард», Ротенберг нашел защитника. Сумасшедший дедлайн КХЛ: инсайды и детали по топ-сделкам от Хайруллина

Вратарь «Витязя» Дорожко мог перейти в СКА, но сделка не состоялась
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты Василий Глотов, Константин Окулов и Илья Карпухин
Василий Глотов, Константин Окулов и Илья Карпухин.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Спецвыпуск авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Главное действующее лицо дедлайна КХЛ — генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. Своими обменами он затмил даже мощнейшую и затратную трансферную кампанию «Авангарда». И это еще не все сделки состоялись! Например, Бадди Робинсоном интересовались московское «Динамо» и «Ак Барс», который предлагал за него Егора Коршкова. Уже сам Волков, например, выходил на «Нефтехимик» насчет обмена вратаря Филиппа Долганова.

2. Пожалуй, самая неожиданная сделка — обмен в СКА защитника Ильи Карпухина на нападающего Василия Глотова и защитника Арсения Коромыслова. Логику армейцев понять можно — контракт Глотова заканчивается после этого сезона, а приоритетным для Романа Ротенберга было усиление обороны. В атаке у СКА действительно много мастеров, но Глотов — один из самых недооцененных игроков лиги. Думаю, в «Тракторе» он это докажет, а летом получит много щедрых предложений на рынке неограниченно свободных агентов.

Василий Глотов и&nbsp;Илья Карпухин. Обмен года в КХЛ. СКА отдал одного из лучших форвардов за защитника «Трактора»

3. На самом флажке «Трактор» обменял канадского нападающего Дилана Сикьюру в «Динамо» на защитника Андрея Прибыльского и нападающего Матвея Гуськова. В Челябинске североамериканец так и не заиграл — возможно, в Москве у него получится лучше. «Трактор» же добавил глубины составу — учитывая, что ранее Волков подписал Логана Дэя, оборона даже стала количественно мощнее.

4. Никиту Тертышного отправляли в разные клубы очень давно, но воспитанник «Трактора» сменил команду только в этот дедлайн. По стилю «Торпедо» ему подходит идеально, хотя история с воссоединением с отцом, который ассистирует Анвару Гатиятулину в тренерском штабе «Ак Барса», вышла бы красивой. Был вариант и с «Северсталью», но в итоге между клубами состоялась другая сделка.

Хоккеист Михаил Котляревский
Михаил Котляревский.
Фото Global Look Press

5. Удивило, что «Трактор» в итоге расстался с одним из сильнейших чеккеров лиги Михаилом Котляревским. Скоростной нападающий проводит свой лучший сезон, хорошо проявил себя в прошлом плей-офф, но им пожертвовали ради Никиты Коростелева. Пока непонятно, из кого Бенуа Гру будет создавать сдерживающее звено, а вот Коростелев уже успел дебютировать за «Трактор».

6. Еще одна удивительная сделка произошла чуть раньше — Константин Окулов отправился из ЦСКА в «Авангард» в обмен на Коула Кэсселса. У американца не получилось проявить себя в Омске, а Окулов проводит блеклый сезон, так что смена обстановки должна сказаться позитивно на обоих. Но компенсация за Окулова все равно не выглядит равноценной: Кэсселс — форвард куда более низкого уровня.

7. Еще один игрок, который сменил «Авангард» на ЦСКА, — нападающий Станислав Галиев. Но он перешел не в рамках обмена, а изначально расторгнув контракт с омичами. Когда-то Галиев считался элитным снайпером по меркам КХЛ и даже играл в сборной России на Олимпиаде-2022, но в последние сезоны в его карьере наметился спад. При этом на Галиева все еще есть спрос со стороны топ-клубов, что немного удивляет.

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8. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев частенько высказывал недовольство игрой Джованни Фьоре, и казалось, что интереса к нему в КХЛ не будет. Наверняка дальневосточный клуб давно расстался бы с форвардом, если бы ему нашли замену или не нужно было платить компенсацию. Но тут внезапно Фьоре захотел «Авангард», и в «Адмирале» быстро сориентировались и продали его омичам за 30 миллионов рублей. Сильно сомневаюсь, что канадец поможет новому клубу, а за бюджет «Адмирала» можно только порадоваться.

9. После приобретения Никиты Серебрякова и восстановления Михаила Бердина в «Авангарде» появился перебор классных вратарей, и Павел Хомченко стал его жертвой. Вряд ли к нему могут быть серьезные претензии по игре в нынешнем сезоне — часто вратарь спасал команду, вытаскивал некоторые матчи. Но ставку ожидаемо сделали на Серебрякова. Хомченко же в итоге подписался в ЦСКА, где будет бэкапом Ивана Просветова.

10. «Автомобилист» интересовался Александром Шаровым еще полтора года назад, когда тот выходил на рынок свободных агентов после окончания контракта с «Сибирью». Но тогда форвард выбрал «Салават Юлаев». В Уфе он был одним из самых дорогих игроков с зарплатой 7 миллионов рублей в месяц, однако от Шарова в «Салавате» ожидали большего. В какой-то момент даже возник вариант обмена с «Куньлунем» на Томаша Юрчо. В итоге же Шаров все-таки оказался в «Автомобилисте» у Николая Заварухина, с которым работал в «Сибири». Атака екатеринбуржцев стала еще мощнее.

Хоккеист Александр Шаров
Александр Шаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

11. «Салават» решил заменить Шарова Скоттом Уилсоном, который не смог закрепиться в «Магнитке». В Магнитогорске искали вариант расстаться с канадцем, чтобы расчистить платежную ведомость, и должны были обменять его в московское «Динамо», но высшее руководство бело-голубых не одобрило этот трансфер. В итоге Уилсона продали за тысячу рублей «Салавату». Канадец должен добавить мощи атаке уфимцев, а наличие нескольких соотечественников должно помочь адаптироваться быстрее.

12. Степан Фальковский и Дмитрий Юдин выпали из составов СКА и «Ак Барса» по схожим причинам — оба перестали устраивать тренерские штабы команд. Так что и для клубов, и для самих игроков это очень выгодная сделка. Вот только тот же Юдин, например, не горел желанием уезжать из Казани. В «Ак Барсе» за шесть лет защитник стал своим и планировал жить в столице Татарстана, да и в начале сезона ничто не предвещало такого хода событий. Но Юдин не нашел общего языка с тренером защитников «Ак Барса» Александром Макрицким, из-за чего постепенно потерял место в составе.

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13. Про Алексея Пустозерова уже стали забывать: нападающий весной не смог договориться с «Салаватом Юлаевым» о новом контракте и до самого дедлайна оставался без клуба. «Ак Барс» долго вел переговоры с уфимцами и в итоге выкупил Пустозерова за 15 миллионов рублей, добавив глубины составу. Интересно, что в «Салавате» Алексей хотел играть в топ-6, в «Ак Барсе» шансов на это практически нет. Но Гатиятулин верит в хоккеиста, с которым работал в школе «Трактора», тренируя команду 2000 года рождения.

14. Александр Бурмистров еще осенью мог оказаться в «Адмирале», но отказался от перехода из-за длительных перелетов и непростого характера главного тренера приморцев Леонида Тамбиева. Звали его и в родной «Ак Барс», но только в команду для лиги 3х3. Опытный форвард все-таки дождался предложений от топ-клубов и предпочел московское «Динамо» «Трактору». Никаких финансовых условий Бурмистров не ставил — его контракт будет минимальным по регламенту КХЛ, Александр будет получать 300 тысяч рублей в месяц.

15. Вратарь Артем Загидулин проиграл конкуренцию Филиппу Долганову в «Нефтехимике», и в нижнекамском клубе логично посчитали, что в такой ситуации держать высокооплачиваемого игрока было бы неправильно. Загидулина обменяли в «Спартак», который расстался с Патриком Рыбаром. «Нефтехимик» же получил перспективного защитника Тимура Хайруллина, которому было сложно пробиться в основу красно-белых, также есть договоренность о переходе летом в состав нижнекамцев нападающего Вадима Фаттахова.

Хоккеист Игорь Бобков
Игорь Бобков.
Фото Global Look Press

16. Бэкапом Долганова станет Игорь Бобков, которого недавно расторг «Амур». Опытный вратарь обошелся нижнекамцам не так дорого — по моей информации, до конца этого сезона он заработает около 8 миллионов рублей, в следующем сезоне — 20. При этом нельзя сказать, что Бобков провалился в «Амуре» или сильно сдал. Например, в прошлом сезоне именно уверенная игра вратаря помогла хабаровчанам выйти в плей-офф. Так что «Нефтехимику» он должен помочь.

17. На игроков «Куньлуня» перед дедлайном был очень большой спрос. Больше всего предложений было по Юрчо и защитнику Адаму Кленденингу, но они в итоге остались в китайском клубе. По последнему наибольший интерес проявлял «Металлург», но отдавать перспективного нападающего Михаила Грасса в магнитогорском клубе отказались.

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18. А вот Рурк Шартье все-таки покинул «Куньлунь» и перешел в ЦСКА, который заполнил все пять легионерских вакансий. Игрок адаптировался к КХЛ за половину регулярки и изъявил желание перейти в клуб, который будет бороться за Кубок Гагарина. Китайский клуб же оперативно нашел замену Шартье в лице Кайла Ро, а вдобавок еще и подписал в оборону Зията Пайгина.

19. Распродажа «Лады» не ограничилась Владиславом Подъяпольским и Остапом Сафиным. Покинул тольяттинцев и центрфорвард Трой Джозефс, за которого клуб получил от «Магнитки» около 25 миллионов рублей. Центральная ось магнитогорцев получается очень мощной — Зернов, Юров, Джонсон, Козлов, а теперь и Джозефс — с таким подбором Андрей Разин вполне может отправиться за вторым кубком подряд.

Хоккеист «Лады» Михаил Фисенко
Михаил Фисенко.
Фото Global Look Press

20. А вот капитан «Лады» Михаил Фисенко все-таки остался в команде. На самого игрока выходил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, который предложил Фисенко вернуться в Казань. Но клубам не удалось договориться о компенсации, хотя в целом «Лада» была не против отпустить опытного игрока и дать ему шанс продлить сезон.

21. Белорусский защитник «Магнитки» Владислав Еременко получил тяжелую травму, и спортивный директор клуба Евгений Бирюков нашел ему замену, подписав контракт с защитником Никитой Камаловым. Работу новичка в менеджерском деле Бирюкова перед дедлайном можно оценить только положительно — Джозефс, Камалов и хорватский нападающий Борна Рендулич сделают команду сильнее.

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22. Перед самым закрытием трансферного окна один из источников «СЭ» сообщил, что вратарь «Витязя» Максим Дорожко может оказаться в СКА, но сделка не состоялась. Армейцы отказались от идеи с поиском нового голкипера после того, как не смогли договориться с «Магниткой» по обмену Ильи Набокова. «Витязь» же все равно решил усилить вратарскую линию, подписав контракт с Андреем Кареевым. Уверен, что с ним поторопились расстаться в минском «Динамо», не дав вратарю набрать форму после травмы.

23. Рокировку во вратарской линии сделал «Куньлунь»: Константин Волков за символическую денежную компенсацию поехал в «Ладу», а китайский клуб забрал с драфта отказов Рыбара. Не думаю, что эта сделка повышает шансы «Куньлуня» на плей-офф, но для словацкого вратаря это хороший шанс перезапустить карьеру после неудачной первой половины сезона в «Спартаке».

Александр Шаров
Василий Глотов
Дмитрий Юдин
Константин Окулов
Станислав Галиев
Хоккей
КХЛ
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