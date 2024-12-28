«Трактор» затмил «Авангард», Ротенберг нашел защитника. Сумасшедший дедлайн КХЛ: инсайды и детали по топ-сделкам от Хайруллина

Спецвыпуск авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Главное действующее лицо дедлайна КХЛ — генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. Своими обменами он затмил даже мощнейшую и затратную трансферную кампанию «Авангарда». И это еще не все сделки состоялись! Например, Бадди Робинсоном интересовались московское «Динамо» и «Ак Барс», который предлагал за него Егора Коршкова. Уже сам Волков, например, выходил на «Нефтехимик» насчет обмена вратаря Филиппа Долганова.

2. Пожалуй, самая неожиданная сделка — обмен в СКА защитника Ильи Карпухина на нападающего Василия Глотова и защитника Арсения Коромыслова. Логику армейцев понять можно — контракт Глотова заканчивается после этого сезона, а приоритетным для Романа Ротенберга было усиление обороны. В атаке у СКА действительно много мастеров, но Глотов — один из самых недооцененных игроков лиги. Думаю, в «Тракторе» он это докажет, а летом получит много щедрых предложений на рынке неограниченно свободных агентов.

3. На самом флажке «Трактор» обменял канадского нападающего Дилана Сикьюру в «Динамо» на защитника Андрея Прибыльского и нападающего Матвея Гуськова. В Челябинске североамериканец так и не заиграл — возможно, в Москве у него получится лучше. «Трактор» же добавил глубины составу — учитывая, что ранее Волков подписал Логана Дэя, оборона даже стала количественно мощнее.

4. Никиту Тертышного отправляли в разные клубы очень давно, но воспитанник «Трактора» сменил команду только в этот дедлайн. По стилю «Торпедо» ему подходит идеально, хотя история с воссоединением с отцом, который ассистирует Анвару Гатиятулину в тренерском штабе «Ак Барса», вышла бы красивой. Был вариант и с «Северсталью», но в итоге между клубами состоялась другая сделка.

Михаил Котляревский. Фото Global Look Press

5. Удивило, что «Трактор» в итоге расстался с одним из сильнейших чеккеров лиги Михаилом Котляревским. Скоростной нападающий проводит свой лучший сезон, хорошо проявил себя в прошлом плей-офф, но им пожертвовали ради Никиты Коростелева. Пока непонятно, из кого Бенуа Гру будет создавать сдерживающее звено, а вот Коростелев уже успел дебютировать за «Трактор».

6. Еще одна удивительная сделка произошла чуть раньше — Константин Окулов отправился из ЦСКА в «Авангард» в обмен на Коула Кэсселса. У американца не получилось проявить себя в Омске, а Окулов проводит блеклый сезон, так что смена обстановки должна сказаться позитивно на обоих. Но компенсация за Окулова все равно не выглядит равноценной: Кэсселс — форвард куда более низкого уровня.

7. Еще один игрок, который сменил «Авангард» на ЦСКА, — нападающий Станислав Галиев. Но он перешел не в рамках обмена, а изначально расторгнув контракт с омичами. Когда-то Галиев считался элитным снайпером по меркам КХЛ и даже играл в сборной России на Олимпиаде-2022, но в последние сезоны в его карьере наметился спад. При этом на Галиева все еще есть спрос со стороны топ-клубов, что немного удивляет.

8. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев частенько высказывал недовольство игрой Джованни Фьоре, и казалось, что интереса к нему в КХЛ не будет. Наверняка дальневосточный клуб давно расстался бы с форвардом, если бы ему нашли замену или не нужно было платить компенсацию. Но тут внезапно Фьоре захотел «Авангард», и в «Адмирале» быстро сориентировались и продали его омичам за 30 миллионов рублей. Сильно сомневаюсь, что канадец поможет новому клубу, а за бюджет «Адмирала» можно только порадоваться.

9. После приобретения Никиты Серебрякова и восстановления Михаила Бердина в «Авангарде» появился перебор классных вратарей, и Павел Хомченко стал его жертвой. Вряд ли к нему могут быть серьезные претензии по игре в нынешнем сезоне — часто вратарь спасал команду, вытаскивал некоторые матчи. Но ставку ожидаемо сделали на Серебрякова. Хомченко же в итоге подписался в ЦСКА, где будет бэкапом Ивана Просветова.

10. «Автомобилист» интересовался Александром Шаровым еще полтора года назад, когда тот выходил на рынок свободных агентов после окончания контракта с «Сибирью». Но тогда форвард выбрал «Салават Юлаев». В Уфе он был одним из самых дорогих игроков с зарплатой 7 миллионов рублей в месяц, однако от Шарова в «Салавате» ожидали большего. В какой-то момент даже возник вариант обмена с «Куньлунем» на Томаша Юрчо. В итоге же Шаров все-таки оказался в «Автомобилисте» у Николая Заварухина, с которым работал в «Сибири». Атака екатеринбуржцев стала еще мощнее.

Александр Шаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

11. «Салават» решил заменить Шарова Скоттом Уилсоном, который не смог закрепиться в «Магнитке». В Магнитогорске искали вариант расстаться с канадцем, чтобы расчистить платежную ведомость, и должны были обменять его в московское «Динамо», но высшее руководство бело-голубых не одобрило этот трансфер. В итоге Уилсона продали за тысячу рублей «Салавату». Канадец должен добавить мощи атаке уфимцев, а наличие нескольких соотечественников должно помочь адаптироваться быстрее.

12. Степан Фальковский и Дмитрий Юдин выпали из составов СКА и «Ак Барса» по схожим причинам — оба перестали устраивать тренерские штабы команд. Так что и для клубов, и для самих игроков это очень выгодная сделка. Вот только тот же Юдин, например, не горел желанием уезжать из Казани. В «Ак Барсе» за шесть лет защитник стал своим и планировал жить в столице Татарстана, да и в начале сезона ничто не предвещало такого хода событий. Но Юдин не нашел общего языка с тренером защитников «Ак Барса» Александром Макрицким, из-за чего постепенно потерял место в составе.

13. Про Алексея Пустозерова уже стали забывать: нападающий весной не смог договориться с «Салаватом Юлаевым» о новом контракте и до самого дедлайна оставался без клуба. «Ак Барс» долго вел переговоры с уфимцами и в итоге выкупил Пустозерова за 15 миллионов рублей, добавив глубины составу. Интересно, что в «Салавате» Алексей хотел играть в топ-6, в «Ак Барсе» шансов на это практически нет. Но Гатиятулин верит в хоккеиста, с которым работал в школе «Трактора», тренируя команду 2000 года рождения.

14. Александр Бурмистров еще осенью мог оказаться в «Адмирале», но отказался от перехода из-за длительных перелетов и непростого характера главного тренера приморцев Леонида Тамбиева. Звали его и в родной «Ак Барс», но только в команду для лиги 3х3. Опытный форвард все-таки дождался предложений от топ-клубов и предпочел московское «Динамо» «Трактору». Никаких финансовых условий Бурмистров не ставил — его контракт будет минимальным по регламенту КХЛ, Александр будет получать 300 тысяч рублей в месяц.

15. Вратарь Артем Загидулин проиграл конкуренцию Филиппу Долганову в «Нефтехимике», и в нижнекамском клубе логично посчитали, что в такой ситуации держать высокооплачиваемого игрока было бы неправильно. Загидулина обменяли в «Спартак», который расстался с Патриком Рыбаром. «Нефтехимик» же получил перспективного защитника Тимура Хайруллина, которому было сложно пробиться в основу красно-белых, также есть договоренность о переходе летом в состав нижнекамцев нападающего Вадима Фаттахова.

Игорь Бобков. Фото Global Look Press

16. Бэкапом Долганова станет Игорь Бобков, которого недавно расторг «Амур». Опытный вратарь обошелся нижнекамцам не так дорого — по моей информации, до конца этого сезона он заработает около 8 миллионов рублей, в следующем сезоне — 20. При этом нельзя сказать, что Бобков провалился в «Амуре» или сильно сдал. Например, в прошлом сезоне именно уверенная игра вратаря помогла хабаровчанам выйти в плей-офф. Так что «Нефтехимику» он должен помочь.

17. На игроков «Куньлуня» перед дедлайном был очень большой спрос. Больше всего предложений было по Юрчо и защитнику Адаму Кленденингу, но они в итоге остались в китайском клубе. По последнему наибольший интерес проявлял «Металлург», но отдавать перспективного нападающего Михаила Грасса в магнитогорском клубе отказались.

18. А вот Рурк Шартье все-таки покинул «Куньлунь» и перешел в ЦСКА, который заполнил все пять легионерских вакансий. Игрок адаптировался к КХЛ за половину регулярки и изъявил желание перейти в клуб, который будет бороться за Кубок Гагарина. Китайский клуб же оперативно нашел замену Шартье в лице Кайла Ро, а вдобавок еще и подписал в оборону Зията Пайгина.

19. Распродажа «Лады» не ограничилась Владиславом Подъяпольским и Остапом Сафиным. Покинул тольяттинцев и центрфорвард Трой Джозефс, за которого клуб получил от «Магнитки» около 25 миллионов рублей. Центральная ось магнитогорцев получается очень мощной — Зернов, Юров, Джонсон, Козлов, а теперь и Джозефс — с таким подбором Андрей Разин вполне может отправиться за вторым кубком подряд.

Михаил Фисенко. Фото Global Look Press

20. А вот капитан «Лады» Михаил Фисенко все-таки остался в команде. На самого игрока выходил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, который предложил Фисенко вернуться в Казань. Но клубам не удалось договориться о компенсации, хотя в целом «Лада» была не против отпустить опытного игрока и дать ему шанс продлить сезон.

21. Белорусский защитник «Магнитки» Владислав Еременко получил тяжелую травму, и спортивный директор клуба Евгений Бирюков нашел ему замену, подписав контракт с защитником Никитой Камаловым. Работу новичка в менеджерском деле Бирюкова перед дедлайном можно оценить только положительно — Джозефс, Камалов и хорватский нападающий Борна Рендулич сделают команду сильнее.

22. Перед самым закрытием трансферного окна один из источников «СЭ» сообщил, что вратарь «Витязя» Максим Дорожко может оказаться в СКА, но сделка не состоялась. Армейцы отказались от идеи с поиском нового голкипера после того, как не смогли договориться с «Магниткой» по обмену Ильи Набокова. «Витязь» же все равно решил усилить вратарскую линию, подписав контракт с Андреем Кареевым. Уверен, что с ним поторопились расстаться в минском «Динамо», не дав вратарю набрать форму после травмы.

23. Рокировку во вратарской линии сделал «Куньлунь»: Константин Волков за символическую денежную компенсацию поехал в «Ладу», а китайский клуб забрал с драфта отказов Рыбара. Не думаю, что эта сделка повышает шансы «Куньлуня» на плей-офф, но для словацкого вратаря это хороший шанс перезапустить карьеру после неудачной первой половины сезона в «Спартаке».