Fan ID в хоккее, скандал СКА и «Спартака» и полный провал «Амура». Инсайды от Хайруллина

Главные события недели КХЛ — в авторской рубрике корреспондента «СЭ».

1. Однозначно самое обсуждаемое событие недели — скандал вокруг кричалок фанатов «Спартака» на матче против СКА и последовавшая реакция главного тренера армейцев Романа Ротенберга, а затем и руководства красно-белых. Батл вышел неплохой, а лига в целом отреагировала достаточно нейтрально. Обоим клубам, наверное, нужно задуматься о другом, но это принципиальное противостояние длится уже давно, и лишний подогрев не помешает. Лишь бы все осталось в рамках приличия, а то ведь все уже на грани.

2. О чем не хочется думать, так это о введении на хоккее Fan ID. Да, такого массового оттока публики, как на футболе, не предвидится — большая часть аудитории спокойно сделает нужный документ и будет ходить на матчи. Но новую аудиторию хоккей может потерять. Некоторые попадают на хоккей случайно — приезжают из города, не представленного в КХЛ, и решают сходить на матч. А оформлять документы — это не так быстро, плюс нужно личное посещение МФЦ. И хоккей — не в той ситуации, чтобы махнуть рукой на потенциальных потребителей продукта.

3. Потенциальные трансферы СКА останутся одной из самых интересных тем до дедлайна, но, насколько я знаю, армейский клуб не планирует никаких сделок. Пока не получается найти варианты с обменом вратаря Никиты Серебрякова — тут вмешивается и фактор того, что в СКА не хотят усиливать конкурентов. А потенциальный обмен Сергея Толчинского в СКА вообще не рассматривают, что подтвердил и Ротенберг. Честно говоря, не помню вообще, откуда взялся этот слух. Да, Толчинский неважно начал чемпионат, но у него контракт до конца сезона-2027/28 с огромной зарплатой. Куда его обменяешь?

4. СКА тем временем набрал отличный ход и просто крушит соперников. Показательны тут, конечно, не матчи против «Витязя» и «Куньлуня», которых армейцы разнесли с общим счетом 16:1. Поражает то, насколько внешне просто СКА отыгрался с 0:2 во встрече «Спартаком» и забрал в итоге победу. Победная серия армейцев составляет уже шесть матчей. Заблистали Кузнецов, Демидов и Плотников, в полном порядке Деанджело, осваивается в роли основного вратаря Заврагин. Все шикарно, но червячок сомнения все-таки закрадывается — а не слишком ли рано СКА выходит на пик?

5. Впечатляет и запас прочности армейцев — они могут позволить оставлять в запасе на отдельные матчи Воробьева, Толчинского, почти не играет Рендулич. При этом травмированы Андронов, Хайруллин и Земченок. Что лично меня удивляет, так это невероятное доверие Ротенберга Владимиру Алистрову, у которого в 19 матчах — один гол. Белорусский форвард постоянно играет в большинстве (в среднем больше двух минут за матч), но совсем не впечатляет. Например, 21-летний Григорий Кузьмин из «СКА-Невы» смотрится куда интереснее.

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин. Фото Global Look Press

6. А вот кто вовсю выходит на трансферный рынок, так это «Авангард». Правда, далеко не факт, что последние подписания помогут омичам выправить ситуацию. Николай Прохоркин действительно классный нападающий, спорить вряд ли кто-то будет. Да и в прошлом сезоне сыграл прилично. Но ведь почему-то отказались от него в Омске в межсезонье? А сейчас вдруг вернули. Где логика? В итоге Прохоркин потерял два месяца.

7. Еще больше сомнений вызывает подписание канадского защитника Алекса Гранта, который оказался не нужен «Барысу» после резкой смены курса в клубе. И тут вызывают вопросы слова главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина о том, что на Гранта обратили внимание только после информации об изменениях в «Барысе». Но ведь Грант был свободен до начала октября, что ж вы не рассматривали его раньше?

При этом в «Авангарде» вовсю торгуют Дарреном Дицем, а это игрок куда более высокого уровня. Человек в седьмом матче финала за ЦСКА забивал. Гранту же 35, а в прошлом сезоне он провел всего восемь матчей. Точно ли это тот защитник, что поможет «Авангарду»? Да и в защите ли дело?

8. Позиции самого Звягина окрепли после домашней победы над «Металлургом», но окончательно вопрос о его уходе не закрыт. Назначать кого-то из свободных российских тренеров в «Авангарде» не хотят, а привезти кого-то из топовых североамериканских специалистов крайне сложно. Вот и получается, что альтернатив Звягину нет.

9. Налаживаются дела в ЦСКА — армейцы выиграли два матча подряд. Над «Амуром» команда Ильи Воробьева просто поиздевалась, забросив семь безответных шайб, причем забили по два гола как раз те, кому это было больше всех нужно — нападающие Егор Афанасьев и Максим Мамин, до этой встречи не попадавшие в состав. А с «Куньлунем» разыгрался Константин Окулов, который за весь сезон забросил лишь однажды.

Впрочем, встречи против аутсайдеров «Амура» и «Куньлуня» — далеко не показатель того, что в ЦСКА все хорошо. Тем более что против китайской команды армейцы упустили преимущество в две шайбы и выиграли только в овертайме.

Бывший главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. Фото ХК «Амур»

10. А вот у «Амура», который настрадался в Москве, все очень плохо. Команда не забила ни разу в выездной серии, а суммарно пропустила во встречах с ЦСКА, «Локомотивом» и «Северсталью» целых 15 голов. Осталось отмучиться только в Минске. Но руководство хабаровчан даже не стало дожидаться окончания выезда и отправило в отставку главного тренера Андрея Мартемьянова.

11. Результаты «Амура» — закономерное последствие того, что игра у них напрочь отсутствует. И тут претензии в первую очередь к тренерскому штабу. Но хоккеисты, разумеется, должны разделить с тренерами ответственность за этот провал. Кого только не сажали в запас — и Хохлачева, и Бродхерста, и Дюрандо. Но те, кто выходит вместо них, играют не лучше. Мысли в атаке нет никакой, и остается только поражаться тому, как в Хабаровске деградируют Гальченюк или тот же Хохлачев.

12. В Хабаровске готовы абсолютно к любым изменениям, но что можно сейчас сделать? Найти на рынке игроков сильнее, чем нынешние, очень сложно. Состав ведь у «Амура» очень неплохой. Легионерские вакансии использованы по максимуму. Похоже, кроме смены тренера и пары косметических изменений больше ничего не придумать.

13. Российское гражданство получил канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт. Это уже второй игрок клуба после Бреннана Менелла, который идет на такой шаг. Впрочем, в этом сезоне «Динамо» от этого ничего не выиграет — Пакетт уже заявлен на турнир как легионер. А вот в следующем сезоне бело-голубые могут заполнить вакансию легионера кем-то другим. Пакетт же после выхода на рынок свободных агентов (его контракт действует до 31 мая 2026 года) с российским паспортом будет нарасхват — пожалуй, это сильнейший форвард лиги по игре на пятаке.

14. В «Динамо» по сравнению с началом сезона все шикарно, а наибольший прогресс наблюдается во вратарской линии. Последние четыре матча команды отыграл Максим Моторыгин, и вопросов к нему быть не должно. Например, победа в Екатеринбурге над «Автомобилистом» (2:1) во многом его заслуга. Как и то, что мы больше не вспоминаем чудачества американского вратаря Хантера Миски. К тому, что иностранец сидит в запасе, в этом случае можно относиться спокойно. Все-таки Миска — совсем не дорогой хоккеист.

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин. Фото Global Look Press

15. Нападающий «Сочи» Артур Тянулин на прошлой неделе побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии — 10 матчей. Это главная звезда команды, о высоком потенциале которого я лично знал очень давно. По 1997 году он считался одним из лучших в стране, но, кажется, зря уехал в Канаду. Чтобы попасть в КХЛ, ему пришлось уехать в Германию, где его заприметили скауты «Торпедо». А уже потом он оказался в «Сочи».

Тянулин и центрфорвард Тимур Хафизов — те два игрока, которые могут заинтересовать топ-клубы перед дедлайном. Но уверен, что «Сочи» не захочет отдавать своих лидеров. Все-таки сочинцам не хочется просто доигрывать сезон начиная с Нового года.

16. Быть лидером в клубе-середняке, а после этого заявить о себе в топ-клубе — не так просто. Мы видим, какие проблемы в «Авангарде» у Александра Яремчука, за которого «Витязю» заплатили 45 миллионов рублей. И как отличается игра Ивана Чеховича сейчас все в том же «Витязе» от того, что он показывал в «Локомотиве». Играть за топов дано не каждому.

17. Интересно то, как даже кратковременная вспышка может повлиять на карьеру игрока. Американский нападающий «Витязя» Дерек Барак с 12 голами сейчас — лучший снайпер сезона, а их тройка с Бучельниковым и Чеховичем тащит команду. И, насколько я знаю, в одном из топ-клубов уже активно изучают кандидатуру Барака с целью подписания на следующий сезон — контракт американца с «Витязем» истекает после нынешнего. Но готов ли Дерек стабильно играть на таком уровне? В прошлом сезоне он не убедил.

18. Павел Десятков — один из самых недооцененных тренеров в нашей стране. Он выходил в финал ВХЛ с «Соколом», был первым ассистентом Олега Браташа в «Ладе» в прошлом сезоне — и мы видим, как скатились тольяттинцы после его ухода. А в этом сезоне реформировал игру «Витязя»: смотреть на подмосковную команду приятно. Впрочем, бороться за выход в плей-офф будет крайне сложно — первая восьмерка на Западе очень мощная.

Вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов. Фото Getty Images

19. Минское «Динамо» чередует победы с поражениями, а на возвращение из «Филадельфии» вратаря Алексея Колосова, кажется, можно уже не надеяться. Белорус сыграл свой первый матч в НХЛ и выглядел неплохо, хоть и отразил всего 20 бросков из 24. Но, учитывая то, как «Флайерз» играют в обороне, это очень даже хорошие показатели.

20. В глубокий запас после поднятия Колосова из фарм-клуба рискует сесть Иван Федотов. После демобилизации ему не удалось провести хороший сезон в КХЛ, а теперь и в НХЛ ничего не получается. Статистика ужасная, ладно хоть контракт на два года есть. Ивану нужно как-то возвращаться в игру: в Россию возвращаться он вряд ли планирует, а у менеджмента «Филадельфии» терпение небезграничное.

21. Еще один игрок, который уехал за океан в конце прошлого сезона, — нападающий Николай Коваленко. И у него обстоят дела намного лучше, чем у Федотова. Да, у него не все получается, но он начинает набирать очки, а в матче с «Оттавой» забил свой первый гол в НХЛ. С характером у Коваленко все в порядке, так что выпасть из состава он не должен.

22. По графику «очко за матч» идет новичок «Филадельфии» Матвей Мичков. Видя то, как играют его партнеры, поражаюсь, что Мичков вообще набирает очки. Шесть из девяти очков Матвей набрал в большинстве, и это неудивительно — в равных составах ему с партнерами удается создавать не так много. И пусть на льду Мичков еще выглядит сыровато, хорошо, что он набирает очки — для уверенности в себе это важный момент.

23. Совершенно теряет время в Северной Америке нападающий Егор Соколов. Он сделал два дубля подряд за «Тусон», но в «Юту» его и не планируют поднимать. Соколову уже 24 года, а пример того же Афанасьева показывает, как бывает непросто, если пересидеть в АХЛ. Пора возвращаться.