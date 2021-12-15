Обозреватель «СЭ» — о том, как складывалось самое принципиальное соперничество в современном мировом женском гандболе.

Екатерина Ильина выходит к семиметровой отметке на последней минуте основного времени полуфинала Олимпиады-2016 Россия — Норвегия. Против нее — опытнейшая одноклубница по «Ростов-Дону», вратарь-суперзвезда Катрин Лунде. Она сидела на скамейке, но как только был назначен гандбольный пенальти и норвежская блондинка увидела, что к мячу направляется Ильина, — тут же пошла в ворота.

Партнеры Ильиной по сборной России, наши штатные пенальтистки на Олимпиаде в Рио, до того забили ей лишь один семиметровый из пяти. Там происходила та же история: к точке подходили «наша Месси» Вяхирева, Близнова — находившаяся на скамейке запасных Лунде тут же перемещалась на поле. И отражала их броски. А потом Вяхирева еще и попала в перекладину.

Норвегия — непобедимый, казалось, чемпион, победитель двух последних Олимпиад, в Пекине и Лондоне, действующий чемпион мира. До турнира все говорили, что ни Россия, ни кто-либо другой ей не ровня. Но в этот день, 18 августа 2016 года, счет на табло — равный. 30:30.

Второй тренер сборной Левон Акопян кричит: «Выпускайте Катю!» И его босс Евгений Трефилов с ним соглашается: «Ну, Катюха, давай». Позже он скажет в раздевалке: «Хорошо, что нашелся такой человек, которому по фигу мороз!»

И Ильина забивает. Она бросала Лунде сотни семиметровых на тренировках «Ростов-Дона» — и та знала ее любимый угол. Катя потом удивлялась, что ни в тот, ни в следующие два раза Катрин со своим опытом так и не разгадала ее намерений. Но поди там разгадай — с фантастической кистью Ильиной...

Тот ее гол должен был стать победным — но норвежки успели отыграться. Овертайм.

Еще дважды, при 34:34 и при 37:37, Ильина подходила к «огневому рубежу». И оба раза переигрывала Лунде. Норвежка предпринимала различные ухищрения — то выходила далеко из ворот, то становилась на линии.

Не помогало ничего. Екатерина все время бросала по-разному. И ни разу не дрогнула. Хотя той весной в решающий момент четвертьфинала Лиги чемпионов с «КСМ Бухарест», играя блестяще и забив восемь мячей, за три секунды до конца основного времени не реализовала пенальти, ставший решающим. Но четыре месяца назад не позволила этим воспоминаниям себя разрушить.

Последний из этих пенальти стал победным. Ильина по сей день помнит все эти мгновения посекундно. Во время церемонии награждения норвежская Катя обнимет русскую и скажет: «Слушай, ну почему ты не могла промахнуться?»

Если бы Ильина знала, она ответила бы тезке так же, как сказал когда-то великий португальский футболист Эйсебио своему другу Льву Яшину, реализовав пенальти в матче за третье место ЧМ-1966: «Я должен был это сделать, мой друг. Должен».

Трефилов рассказывал, что после матча в раздевалке наши девчонки плакали от счастья. Когда мы через пару недель разговаривали с Ильиной на чествовании в Центре международной торговли на Красной Пресне, она уточнила: «Выли! Просто рыдали. Потому что не могли поверить, что нам это удалось».

А еще они, вбежав в раздевалку после Трефилова, традиционно входившего туда первым, всей командой его расцеловали. Суровый тренер, по воспоминаниям Екатерины, «от этого сидел в таком шоке хорошем. А мы с девчонками прыгали, танцевали, стучали по стенам раздевалки, кричали: «Мы приехали, чтобы победить!»

И они победили, обыграв в финале Рио еще и Францию. Эта победа стала единственной для сборной России в командных видах спорта на двух последних Олимпиадах.

В финале Олимпиады-2008 норвежки «убили» нас на первых же минутах

Трефилов сменил Александра Тарасикова во главе сборной в декабре 1999-го, перед самым миллениумом. И тут же резко омолодил состав, который пропустил две предыдущие Олимпиады и раз за разом проваливался на чемпионатах мира и Европы. Одной из ключевых гандболисток первого трефиловского поколения, в том числе MVP победного ЧМ-2005, станет нынешний главный тренер сборной Людмила Бодниева.

На дебютном чемпионате мира Трефилова, в Италии-2001, Россия точно так же была далека от статуса фаворита, как и сейчас. И по той же причине — молодости и необстрелянности команды. Чтобы компенсировать недостаток опыта, тренер привлек 37-летнего вратаря Светлану Богданову, чемпионку мира еще 1990 года в составе сборной СССР. В 1990-е она через многое прошла — так, ее мужа расстреляли в кишевшем криминалом Екатеринбурге. Богданова скрепила коллектив.

А главной звездой финала против действующих чемпионов мира из Норвегии стала 21-летняя Елена Чаусова из Волгограда. Она забросила десять мячей, и Россия уверенно победила — 28:21. А после матча на пресс-конференции все испытали шок, когда Чаусова, которая могла стать Вяхиревой своего времени, объявила о... завершении карьеры ввиду, как сказали бы теперь, эмоционального выгорания. Сейчас она живет в Волгограде, счастлива в семейной жизни, успешна в бизнесе — она владеет свадебным салоном.

Выиграла Россия у Норвегии и в финале ЧМ-2007 в Париже. Для женского гандбола, где характерны «качели», это был очень стабильный матч: наши девушки ни разу не подпускали норвежек ближе чем на два мяча. И не только защитили титул чемпионок мира, но и впервые в российской истории получили путевку на Олимпиаду — в Пекин-2008.

Но Норвегия тоже нас обыгрывала — сначала в финале Евро-2006 в Стокгольме, а затем как раз в финале Игр-2008. Выход в решающий матч Игр в Китае стал первой медалью сборной России в женском гандболе после развала СССР. Кстати, решающие матчи нынешнего ЧМ-2021 проходят в том самом Дворце спорта Мигеля Сервантеса в пригороде Барселоны Гранольерс, где Объединенная команда под руководством Тарасикова брала бронзу Игр-1992.

13 лет назад я писал репортаж из Пекина, где в присутствии 12 тысяч зрителей шансов против норвежек у нас не было никаких. На первых же минутах те «убили» команду Трефилова — 1:8, 2:9, 3:13... В итоге — минус семь, 27:34. Тренер комментировал случившееся в своем стиле: «Когда команда в самом начале игры десять раз не возвращается назад, когда ноги ватные, а мяч из рук валится — откуда это? Это «кондратий» нас посетил».

При этом он во всем винил себя. За то, что провел предматчевую установку не в своем привычном стиле: «Оно было демократическим, без криков и воплей. И это добродушие могло аукнуться. Девочки видели, что я сегодня — добрый дядя». А еще он вменял себе в вину то, что в разгар подготовки пропустил месяц из-за операции на почках. Мы изумлялись, как можно попрекать себя проблемами со здоровьем, но Евгений Васильевич в ответ называл себя идиотом: мол, если врачи говорят явиться через месяц — надо являться, иначе через полтора тебя к ним привезут.

Меня тогда поразила фраза Трефилова: «Я должен был показать игру!» Не они, даже не мы. Я! Или еще одна фраза: «Норвегия гоняла меня как барбоса». Меня!

А еще одно сильнейшее впечатление того китайского дня — вратарь Мария Сидорова, которая начала разговор с журналистами вроде бодро: «Мы, конечно, рады, что взяли серебро» — и тут после паузы изменившимся голосом произнесла: «Но это, наверное, не так искренне, потому что...» После чего разрыдалась и убежала в раздевалку. А Екатерина Маренникова каялась: «Конечно, стыдно. За нас пришло поболеть столько народу, а мы так бездарно всё проиграли!»

Через восемь лет в Рио Трефилов продержит ветерана трех Олимпиад Маренникову на скамейке всё основное время полуфинала с Норвегией — но выпустит в овертайме, и та забьет важнейший мяч.

После Рио норвежки обыграли нас в 17 мячей. Но последние матчи оставались за Россией

Перед ЧМ-2009 в китайском Нанкине Трефилов провел в сборной очередную смену поколений. Снова неопытность, снова прогнозы, что у нас нет шансов. Тем более когда Норвегия в одну калитку обыграла наших опытных девушек в финале Олимпиады. Теперь встреча состоялась в полуфинале, и Россия выиграла более чем уверенно — 28:20! Во втором тайме был период, когда благодаря сумасшедшей игре в обороне мы не давали норвежкам забить около пятнадцати минут. Полтайма!

Гандболистка того нашего состава Екатерина Веткова позже говорила моему коллеге Антону Яковлеву: «Если бы мне сказали перед тем чемпионатом мира, что мы его выиграем, я бы спросила — что они курили?! Поехали в первый раз таким составом, очень много молодых игроков».

Тем не менее — выиграли, став чемпионками мира третий раз подряд и четвертый из пяти. И это, как и золото ЧМ-2001, — пример для нашей нынешней команды, что нет в спорте ничего невозможного. Правда, с 2009 года золота мировых первенств в женском гандболе мы не брали. Зато был Рио.

А мог быть и Токио. Обыграв Норвегию в матче за третье место ЧМ-2019 — 33:28, мы встретились с ней в полуфинале Олимпиады уходящего года. Тренировал команду уже не Трефилов и не испанец Амброс Мартин (с ним была как раз бронза предыдущего чемпионата мира), а Алексей Алексеев, наслушавшийся за Олимпиаду в свой адрес всякого. В том числе — от Трефилова, говорившего, что у нас на скамейке мужчины только в юбках. И дававшего «установки» игрокам рыком с трибун. Уж не знаю, вслушивались ли они или нет...

За сезон до Токио норвежки вдруг решили пойти каким-то советским путем, собрав всех ведущих игроков сборной в одном базовом клубе — «Вайперс». Но и этого не хватило. Как и стремления взять у России реванш за полуфинал Рио, хотя один из лидеров северянок Нура Мерк этот реванш публично обещала.

Все пришли к выводу, что Норвегия перегорела, у ее игроков не было их фирменной агрессивной, почти мужской игры. По-настоящему включились наши соперницы только в конце игры, но было уже поздно. В тот день поймала кураж Анна Вяхирева, и ее норвежки остановить так и не смогли.

Только на этот раз, хоть победа над Норвегией далась России и полегче, чем в Рио, сил на финал не хватило. Ильина в сегодняшнем интервью «СЭ» объясняет разницу: в 2016-м весь турнир была грамотная ротация, и все игроки подошли к финалу достаточно свежими. Пятью годами спустя, по сути, весь турнир провели стартовым составом, и к решающему матчу он элементарно обессилел.

Сейчас, при штабе во главе с Людмилой Бодниевой, по ротации никаких вопросов нет. Вот только нет и тех мастеров — Вяхиревой и Дмитриевой, Макеевой и Ведехиной, Сень и Бобровниковой... И опять отовсюду звучат те же прогнозы: мол, команда наша слишком молода, чтобы обыграть таких монстров, как опытнейшие норвежки.

Вспоминают и о том, как жестоко они отомстили нам за полуфинал Рио на ЧМ-2017, грохнув опять-таки сильно обновленную российскую команду аж в 17 мячей — 34:17. Тогда недоброжелатели Трефилова начали говорить о том, что он как тренер закончился. Король Треф ответил серебром Евро в том же году, тогда как норвежки заняли лишь пятое место. И тут у нашего великого тренера начались проблемы с сердцем...

Норвежки сейчас считаются явными фаворитами. Но сколько раз уже эти прогнозы опровергались! Кстати, и последний товарищеский матч, прямо перед чемпионатом мира, обновленная сборная России у Норвегии выиграла на ее поле. И наши девушки убеждены, что тот матч сыграл важную роль в самоидентификации новой команды.

Дай бог, чтобы очередной сеанс магии большого спорта, в котором воля и характер часто побеждают мастерство и опыт, мы увидели сегодня в Гранольерсе под Барселоной. Начало четвертьфинала Норвегия — Россия — в 19.30 по московскому времени. Все — к экранам!