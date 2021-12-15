Норвегия пока нашей молодой сборной не по зубам. Россия упустила свой шанс и вылетела с ЧМ-2021

Россиянки крупно проиграли в Испании второй матч подряд и уступили принципиальным соперницам в четвертьфинале — 28:34.

Чемпионат мира-2021. Женщины. 1/4 финала

Норвегия — Россия — 34:28 (19:15)

«Этой командой мы можем и крупно обыграть соперниц, и так же сильно уступить, потому что связи между девушками пока неустойчивые». Прочитав эти слова Евгения Трефилова в ответ на вопрос корреспондента RT о возможности обыграть Норвегию в четвертьфинале, я даже немного удивился оптимизму мэтра, поскольку большинство гандбольных экспертов не оставляли нашей молодой команде во встрече с матерыми северными соперницами ни шанса.

Вообще немногочисленные комментарии Трефилова, которые он во время ЧМ-2021 дает из России, гораздо более миролюбивы и позитивны, чем-то, что он говорил во время Олимпиады в Токио в адрес предыдущего главного тренера сборной Алексея Алексеева. Ну и юмор свой фирменный Евгений Васильевич включает: «Спонтанно никогда ничего не бывает. Разве что какую-нибудь мужскую болезнь можно подхватить. Собрана новая команда, неплохие девочки, но им надо поработать вместе. А мы хотим от них все и сразу».

Начало падения

Тем не менее хотеть все и сразу — естественное желание, и даже могучий соперник по четвертьфиналу в виде Норвегии тому не помеха. И в своем предыдущем тексте я рассказал, что уже не раз, в частности на первом трефиловском ЧМ-2001, мы обыгрывали норвежек в те дни, когда этого не предполагал никто. А ну как и сейчас?

Наводил грусть на три четверти пустой олимпийский зал в Гранольерсе, где наших болельщиков можно было найти только по одному висевшему флагу, зато норвежцев обнаружился целый сектор в одинаковых красных майках с барабанами. То есть мы изначально проигрывали не только в опыте, но и в поддержке публики. Впрочем, в нынешние времена иного и ожидать было сложно.

Людмила Бодниева внесла достаточно серьезные изменения в стартовый состав по сравнению с матчем против француженок. Тренер вратарей Михаил Измайлов предпочел Каплину Лагиной, по краям Фомину и Маркову заменили Манагарова и Горшкова, на месте разыгрывающей Сабирова уступила место Фроловой. Сохранили свои места только полусредние — Михайличенко и Скоробогатченко, а также линейная Илларионова. Но продержаться на равных новому составу удалось недолго — всего лишь до счета 2:2. Первый мяч с семиметровой отметки дали забить Михайличенко, чтобы та почувствовала уверенность, — но роль лидера 20-летний игрок ЦСКА пока не «вывозит». Все впереди.

Проблемы начались с «обреза» Фроловой, чей пас норвежки перехватили и впервые вышли вперед — 2:3. Счет 2:5 в конце седьмой минуты наши девушки еще оказались способны довести до 5:6 в конце десятой, когда та же Михайличенко мощным броском через руки соперниц забила второй из двух своих мячей в первом тайме, — но на этом наша погоня закончилась. Меньшинство, 5:9, замена Каплиной на Лагину, три промаха Ильиной с трех бросков с игры, минус пять на 21-й минуте, 60 процентов точности наших бросков против 87 норвежских, замены двух наших вратарей туда-обратно без какого-либо эффекта...

Упущенный шанс

Когда на 24-й минуте одна из главных норвежских звезд Мерк сделала счет 16:10, впервые доведя преимущество своей команды до шести мячей, показалось, что дело идет к разгрому. За 15 минут, то есть полтайма, россиянки забили всего один мяч! Но ситуацию более или менее нормализовали Ильина, дважды реализовавшая пенальти (правда, в ворота не своей обычной «клиентки» Лунде, а другого голкипера — Сольберг), и Горшкова, отличившаяся в быстром прорыве.

Но нам еще и не везло: в одном из эпизодов норвежки вроде бы не реализовали пенальти, но от штанги мяч отскочил к бившей, и распишитесь — минус пять. А на последней минуте тайма Горшкова после нашего перехвата выскакивала один на один с Сольберг, и попади она — минус три к перерыву давали бы более весомые надежды. Но вратарь оказалась сильнее, что можно было сказать и по тайму в общем. В целом Лагина с Каплиной играли на турнире хорошо, но это был не их день. Или по крайней мере не их первый тайм. Норвегия по его итогам реализовала 83 процента бросков, а мы — лишь 68. И четыре мяча отставания к перерыву были, конечно, еще не катастрофой, но и оптимизма внушали маловато.

Нам во что бы то ни стало нужно было, чтобы вратари начали отражать мячи. Но даже когда однажды Лагина это сделала, то после ее паса мяч попал в ногу партнерше и перешел к норвежкам. Но второй ее сейв, пас на прорыв Таженовой — и вот уже минус два на отметке 7.04! Освежили игру крайние Фомина и Маркова, почти или вообще не задействованные до перерыва. По два мяча обеих крайних помогли россиянкам вернуться в игру.

И как же жаль, что прилично игравшая в первом тайме Скоробогатченко на 9-й минуте упустила возможность сократить отставание до одного мяча, попав не слишком подготовленным броском в перекладину! И очень быстро все вернулось к минус четыре, а после сейва Дугже на Щербак и очередной контратаки — и к минус пять на 11-й минуте, и к минус шесть на 12-й.

Это был тот самый упущенный шанс, который в таких матчах бывает один: пересдача такого экзамена невозможна. За три минуты — от минус двух (и почти минус одного) к минус шести. Все было кончено. Лидера, который вдохновил бы нашу команду на то, чтобы снова ожить, у нас не оказалось. Последний лучик надежды мелькнул на 22-й минуте, когда Ильина выходила на ударную позицию при минус пять, но попала в перекладину.

Нам еще надо поработать вместе

Конечно, о таком разгроме, как в четвертьфинале ЧМ-2017, когда на проигрыш в полуфинале Рио норвежки ответили уничтожением нашей сборной 34:17, сейчас не было и речи. Но и на расстояние надежды мы так и не подобрались. Даже когда лучше стали играть вратари, почему-то все очень плохо было с подборами. Клюв вытащил — хвост увяз...

Норвегия новой сборной России оказалась не по зубам. Эксперты были правы. Но вы же помните слова Трефилова: «Связи между девушками пока неустойчивые. Собрана новая команда, неплохие девочки, но им еще надо поработать вместе. А мы хотим от них всего и сразу».

Может, если на нынешние наработки Бодниевой и ее штаба спустя время наложится возвращение Вяхиревой, Дмитриевой и Ко, к следующим большим турнирам все наладится?..