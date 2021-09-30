В Новогорске прошла первая открытая тренировка женской сборной России при новом наставнике. А если быть точным — наставнице.

Впервые у российских гандболисток, которые привыкли к трефиловскому рыку, тренер женского пола — чемпионка мира 2001 и 2005 годов Людмила Бодниева.

— Пол точно не ключевая характеристика для выбора тренера, — ответил на вопрос корреспондента «СЭ» гендиректор федерации Лев Воронин. — У нее множество сильных качеств, и она никогда не переходит на крик, но иногда может забетонировать голос так, что всем сразу становится понятно. Мы верим в тренера. Атмосфера хорошая, многие девчонки получили первый вызов в сборную, но они в своих возрастах представляют сборные и играют первые номера в клубах. Просто нужно время. У нас в женском гандболе хороший резерв, и идет подпитка этой пирамиды.

Пока переформатирование сборной кажется самым глобальным за десятилетия. Людмиле Бодниевой 43 года, и пока, кажется, ни она сама, ни игроки до конца не понимают, что из этого всего получится. Возможно, поэтому тренировка началась часа на полтора позже запланированного — молодых гандболисток наставлял лично президент ФГР Сергей Шишкарев. В то же время не стоит считать Бодниеву чистым новичком — она была в тренерском штабе с июня и прошла Олимпиаду.

Как обновляется сборная?

Одно точно известно — первый призыв Бодниевой будет очень молодым. После изнурительной Олимпиады ветеранам дают отдых. Но при этом и Вяхиреву, и Дмитриеву, и Макееву обещают в команде позже. Вяхирева к чемпионату мира не вернется, Дмитриева — может быть, а Макеева и Манагарова ожидаются к декабрю. Бодниева отдельно проговорила: все это — не возвращения, они никуда не уходили. Просто «они присоединятся».

Кажется, пока Людмила еще немного стесняется говорить с журналистами. Мило переживала за прическу, правильно ли, красиво ли все сказала. И сразу бросается глаза, как спокойно и негромко она говорит.

— Действительно волнительно, первый сбор, новая команда. С девочками пока прошли мотивационную часть, надеюсь, они меня услышали. Определенной ответственностью мы их сегодня наградили. Я верю, что у них получится, но мы ждем и лидеров. Да, команда неопытная, и это не позволяет нам сказать, что мы пройдем матчи против Швейцарии и Литвы спокойно. Но верю, что мы сыграем достойно.

Мой стиль общения не похож на стиль Трефилова? Неправильно сравнивать меня с великим Евгением Васильевичем, под чьим руководством играла и я. Он темпераментный, и это имело эффект. Но я физически на такое не способна, думаю (смеется). Мы с ним в среду тепло пообщались. Что будет, если он начнет кричать во время матчей? Ой, не знаю. Но с публичной критикой руководства в Токио, мне кажется, мы справились, выступили удачно, — заключила новый тренер.

— Тренер-женщина — это что-то из области фантастики, мы все в предвкушении. Мы рады, что познакомились, наверняка внутри что-то будет по-другому. Матчи у нас не проходные точно, надо поработать. Доля волнения в отсутствие лидеров есть. Но мы все хотим помочь сборной. Но как сказали тренеры, в сборной как такового лидерства сейчас не будет. Мы должны выигрывать командой, — рассказывает разыгрывающая Ярослава Фролова, одна из самых опытных в команде. Капитаном будет 32-летняя крайняя «Лады» Ольга Фомина.

Ломка шаблонов

Еще одно новшество — команде, кажется, найдут психолога. В гандболе прямо-таки ломают шаблоны — и женщину приглашают, и с финансовым допингом у мужчин нещадно борются, и современные тактические наработки обещают вместо косных родом из СССР. А тут приглашают человека из профессии, к которой многие в России относятся со скепсисом. Смело!

— Да, мы работаем над поиском психолога, — говорит Бодниева. — Олимпиада показала, что, возможно, команда нуждается в таком человеке. Если работа принесет плоды, продолжим эту практику. Духовник будет помогать? Я его помню еще с Олимпиады в Лондоне, когда играла, но буквально в среду с ним познакомилась. Он постоянный участник Олимпиад, девочки с ним тепло общались. Но будем ли прибегать к его помощи — не ко мне вопрос.

Первая проверка для обновленной сборной — отборочный матч Евро-2022 против Швейцарии 6 октября во дворце «Динамо» на улице Василисы Кожиной в Москве. Идеальный дебют — не гранды, но крепкие середняки. Чтобы и тренер, и игроки немного расслабились — а дзен-буддизма и философского отношения при работе под таким давлением уроженке Калмыкии наверняка хватит с лихвой.