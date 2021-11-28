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Женская сборная России обыграла Норвегию на товарищеском турнире

21:10
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Женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию на товарищеском турнире.

В заключительном матче международного товарищеского турнира в Бергене россиянки одолели принципиального соперника со счетом 29:28.

Турнир в Норвегии проводится в рамках подготовки к чемпионату мира.

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Иван Шитик все материалы автора
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