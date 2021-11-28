Женская сборная России обыграла Норвегию на товарищеском турнире

Женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию на товарищеском турнире.

В заключительном матче международного товарищеского турнира в Бергене россиянки одолели принципиального соперника со счетом 29:28.

Турнир в Норвегии проводится в рамках подготовки к чемпионату мира.