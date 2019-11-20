Женская сборная России назвала состав на чемпионат мира по гандболу
Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по гандболу, который пройдет в Японии. В заявку вошли 18 игроков.
Состав сборной России
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);
Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»);
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»);
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Женский чемпионат мира по гандболу пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Дополнительная информация
https://rushandball.ru/publications/25433/sostav-sbornoj-rossii-na-chempionat-mira