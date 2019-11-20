Женская сборная России назвала состав на чемпионат мира по гандболу

Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по гандболу, который пройдет в Японии. В заявку вошли 18 игроков.

Состав сборной России

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);

Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»);

Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»);

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Женский чемпионат мира по гандболу пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря.