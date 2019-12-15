Вяхирева вошла символическую сборную чемпионата мира

Россиянка Анна Вяхирева вошла в символическую сборную чемпионата мира по гандболу, который завершился в Японии. Вяхирева была признана лучшей правой крайней турнира, сообщает РИА «Новости».

Самым ценным игроком чемпионата мира стала голландка Эставана Полман. Самой результативной на турнире стала голландка Лоис Аббинг, забившая 71 мяч.

Также в символическую сборную вошли голкипер Тесс Вестер и Полман (обе — Голландия), Камилла Херрем (Норвегия), Александрина Кабраль Барбоса (Испания), Йованка Радичевич (Черногория) и Линн Блом (Швеция).