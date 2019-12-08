Владлена Бобровников: «Не знаю, как получилось забросить столько мячей»

Гандболистка сборной России Владлена Бобровникова отметила, что команда разобрала свои ошибки во время перерыва матча чемпионата мира со сборной Румынии (27:18).

Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Бобровникова и Анна Вяхирева, записавшие на свой счет по пять голов. Бобровникова была признана лучшим игроком встречи.

— Первый тайм получился на волнах — то мы забивали, то не получалось что-то в защите, не могли наладить атаку, не было ритма в мяче, — цитирует ТАСС Бобровникову. — Амброс в перерыве сказал: «Спокойно, все хорошо». Разобрали свои ошибки, во втором тайме мы уже молодцы были.

Не знаю, как получилось забросить столько мячей, что-то копилось, хотелось вернуться в свою форму, когда я раньше забивала за сборную. Очень рада, что столько забила и смогла помочь команде. Наши девчонки в защите сегодня большие молодцы.