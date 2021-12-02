В женской сборной России произошла замена из-за коронавируса перед началом чемпионата мира

Гандболистка женской сборной России Ирина Корнеева сдала тест на коронавирус с сомнительным результатом, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Вместо Корнеевой вызвана Ксения Закордонская, которая присоединится к национальной команде в Испании, где пройдет чемпионат мира.

«К сожалению, Ирина Корнеева, на которую рассчитывал тренерский штаб, не сможет помочь команде на стартовом этапе турнира. На данный момент мы приняли решение не рисковать и вызвали вместо нее молодую гандболистку Ксению Закордонскую. Это тот случай, который можно назвать заменой по позиции. Будем надеяться, что Корнеева еще сможет присоединиться к команде, ведь по ходу турнира у нас будет возможность произвести замены из расширенного списка, в котором заявлено 35 игроков. Мы довольны сбором и товарищеским турниром в Норвегии и сейчас уже полностью сфокусированы на предстоящей игре с Камеруном», — приводит официальный сайт ФГР слова главного тренера сборной России Людмилы Бодниевой.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 1 по 19 декабря в Испании. Сборная России проведет первый матч на турнире 3 декабря против Камеруна. Также на предварительном этапе ЧМ россиянки сыграют с Польшей (5 декабря) и Сербией (7 декабря).