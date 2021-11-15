В сборную России вызваны 20 гандболисток для подготовки к чемпионату мира в Испании

В понедельник, 22 ноября, женская сборная России в Новогорске начнет подготовку к чемпионату мира в Испании.

На сбор тренерский штаб во главе с Людмилой Бодниевой вызвал 20 гандболисток, сообщает сайт Федерации гандбола России.

Вратари: Эвелина Аношкина («Астраханочка»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе — ЦСКА).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Альбина Мурзалиева («Звезда»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Правые полусредние: Валерия Маслова («Будучность», Черногория), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе — «Ростов-Дон»).

24 ноября сборная вылетит на международный турнир в Норвегию, где сыграет с хозяевами, Нидерландами и Южной Кореей.

Товарищеский турнир станет последней проверкой перед чемпионатом мира, который пройдет в Испании с 1 по 19 декабря. Россия на предварительном этапе попала в квартет B, где встретится с Сербией, Камеруном и Польшей. В основном раунде три лучшие команды этой группы пересекутся с сильнейшей тройкой группы А.