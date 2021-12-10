В четвертьфинал чемпионата мира Россия может выйти уже завтра

В первом туре основного раунда чемпионата мира по гандболу сборная России сыграла вничью с командой Словении (26:26) и сохранила отличные шансы на попадание в четвертьфинал. Более того, команда Людмилы Бодниевой может гарантировать себе место в восьмерке сильнейших команд мира уже в субботу. Для этого должны сойтись следующие условия:

— Россия победит Черногорию, Сербия и Словения потеряют очки в матчах с Францией и Польше соответственно;

— Россия сыграет вничью с Черногорией, Сербия и Словения проиграют соответственно Франции и Польше.

В любом из этих случаев россиянки будут недосягаемы для сербок по результату выигранной личной встречи.

Однако, скорее всего судьба путевки в четвертьфинал решится в матче-повторении олимпийского финала Россия — Франция, в котором нашей обновленной команде можно будет даже уступить, но не крупно. Поражение в равной борьбе наверняка позволит сохранить преимущество над словенками по разности мячей. Но до таких подсчетов дело лучше не доводить.

РОССИЯ — Словения — 26:26.

Черногория — Сербия — 25:27.

Франция — Польша — 26:16.

И В Н П М О 1. Франция 3 3 0 0 79-53 6 2. РОССИЯ 3 2 1 0 84-71 5 3. Сербия 3 2 0 1 74-78 4 4. Словения 3 1 1 1 72-73 3 5. Черногория 3 0 0 3 62-79 0 6. Польша 3 0 0 3 60-77 0

11 декабря. Черногория — РОССИЯ, Сербия — Франция, Словения — Польша.