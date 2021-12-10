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В четвертьфинал чемпионата мира Россия может выйти уже завтра

08:51

В первом туре основного раунда чемпионата мира по гандболу сборная России сыграла вничью с командой Словении (26:26) и сохранила отличные шансы на попадание в четвертьфинал. Более того, команда Людмилы Бодниевой может гарантировать себе место в восьмерке сильнейших команд мира уже в субботу. Для этого должны сойтись следующие условия:

— Россия победит Черногорию, Сербия и Словения потеряют очки в матчах с Францией и Польше соответственно;

— Россия сыграет вничью с Черногорией, Сербия и Словения проиграют соответственно Франции и Польше.

В любом из этих случаев россиянки будут недосягаемы для сербок по результату выигранной личной встречи.

Однако, скорее всего судьба путевки в четвертьфинал решится в матче-повторении олимпийского финала Россия — Франция, в котором нашей обновленной команде можно будет даже уступить, но не крупно. Поражение в равной борьбе наверняка позволит сохранить преимущество над словенками по разности мячей. Но до таких подсчетов дело лучше не доводить.

РОССИЯ — Словения — 26:26.

Черногория — Сербия — 25:27.

Франция — Польша — 26:16.

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

3

3

0

0

79-53

6

2. РОССИЯ

3

2

1

0

84-71

5

3. Сербия

3

2

0

1

74-78

4

4. Словения

3

1

1

1

72-73

3

5. Черногория

3

0

0

3

62-79

0

6. Польша

3

0

0

3

60-77

0

11 декабря. Черногория — РОССИЯ, Сербия — Франция, Словения — Польша.

13 декабря. РОССИЯ — Франция, Польша — Черногория, Сербия — Словения.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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