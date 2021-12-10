В четвертьфинал чемпионата мира Россия может выйти уже завтра
В первом туре основного раунда чемпионата мира по гандболу сборная России сыграла вничью с командой Словении (26:26) и сохранила отличные шансы на попадание в четвертьфинал. Более того, команда Людмилы Бодниевой может гарантировать себе место в восьмерке сильнейших команд мира уже в субботу. Для этого должны сойтись следующие условия:
— Россия победит Черногорию, Сербия и Словения потеряют очки в матчах с Францией и Польше соответственно;
— Россия сыграет вничью с Черногорией, Сербия и Словения проиграют соответственно Франции и Польше.
В любом из этих случаев россиянки будут недосягаемы для сербок по результату выигранной личной встречи.
Однако, скорее всего судьба путевки в четвертьфинал решится в матче-повторении олимпийского финала Россия — Франция, в котором нашей обновленной команде можно будет даже уступить, но не крупно. Поражение в равной борьбе наверняка позволит сохранить преимущество над словенками по разности мячей. Но до таких подсчетов дело лучше не доводить.
РОССИЯ — Словения — 26:26.
Черногория — Сербия — 25:27.
Франция — Польша — 26:16.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
3
|
3
|
0
|
0
|
79-53
|
6
|
2. РОССИЯ
|
3
|
2
|
1
|
0
|
84-71
|
5
|
3. Сербия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
74-78
|
4
|
4. Словения
|
3
|
1
|
1
|
1
|
72-73
|
3
|
5. Черногория
|
3
|
0
|
0
|
3
|
62-79
|
0
|
6. Польша
|
3
|
0
|
0
|
3
|
60-77
|
0
11 декабря. Черногория — РОССИЯ, Сербия — Франция, Словения — Польша.
13 декабря. РОССИЯ — Франция, Польша — Черногория, Сербия — Словения.
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