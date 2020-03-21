Трефилов усилил тренерский штаб молодежной сборной России

Правый полусредний молодежной сборной России Валерия Маслова собщила, что на сборы в Ростове-на-Дону приехал экс-тренер женской национальной команды Евгений Трефилов.

Напомним, Трефилов объявил об уходе с поста тренера сборной России 5 августа 2019 года по состоянию здоровья. В то же время Трефилов стал вице-президентом Федерации гандбола России.

— Занятия очень интенсивные и интересные, — цитирует Маслову официальный сайт «Ростов- Дона». — Это связано еще и с тем, что на помощь Любови Петровны приехал Евгений Васильевич Трефилов. В тренировках делаем больше акцент на защиту. В нападении работаем над тем, чтобы сыграться, почувствовать друг друга, так как в команде есть новые гандболистки, с которыми нужно установить связь. Новенькие потихоньку вливаются в команду, может быть, немного скромничают, но, думаю, со временем это пройдет (улыбается).