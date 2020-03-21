Трефилов усилил тренерский штаб молодежной сборной России
Правый полусредний молодежной сборной России Валерия Маслова собщила, что на сборы в Ростове-на-Дону приехал экс-тренер женской национальной команды Евгений Трефилов.
Напомним, Трефилов объявил об уходе с поста тренера сборной России 5 августа 2019 года по состоянию здоровья. В то же время Трефилов стал вице-президентом Федерации гандбола России.
— Занятия очень интенсивные и интересные, — цитирует Маслову официальный сайт «Ростов- Дона». — Это связано еще и с тем, что на помощь Любови Петровны приехал Евгений Васильевич Трефилов. В тренировках делаем больше акцент на защиту. В нападении работаем над тем, чтобы сыграться, почувствовать друг друга, так как в команде есть новые гандболистки, с которыми нужно установить связь. Новенькие потихоньку вливаются в команду, может быть, немного скромничают, но, думаю, со временем это пройдет (улыбается).
Женская молодежная сборная России продолжает тренировки в Ростове-на-Дону. Тренерский штаб команды на этом сборе усилил сам Евгений Трефилов! О том, как проходит работа и как девушки реагируют на требования Евгения Васильевича, официальному сайту @rostovhandball рассказала правый полусредний Валерия Маслова. «Занятия очень интенсивные и интересные. Это связано еще и с тем, что на помощь Любови Петровне Сидоричевой приехал Евгений Васильевич Трефилов. В тренировках делаем больше акцент на защиту. В нападении работаем над тем, чтобы сыграться, почувствовать друг друга, так как в команде есть новые гандболистки, с которыми нужно установить связь. Новенькие потихоньку вливаются в команду, может быть, немного скромничают, но, думаю, со временем это пройдет. Настроение у всех девочек отличное. Любовь Петровна и Евгений Васильевич не дают нам скучать и грустить. Они постоянно шутят, тем самым разбавляя атмосферу. Благодаря этому работа, которой у нас очень много, проходит легко. Радует, что у команды позитивный настрой. Евгений Васильевич приехал в сборную, чтобы нам помочь. Не скрою, на первой тренировке было тяжеловато. Девочки, которые первый раз работали под руководством Евгения Васильевича, немного его побаивались, стеснялись, чувствовали себя неуверенно рядом с ним. Но Евгений Васильевич разрядил обстановку своим вводным вступлением и шутками во время занятия. За пару тренировок все успели привыкнуть к нему, так что сейчас мы работаем хорошо и слаженно. От занятий получаем одно удовольствие. Тренировки проходят интенсивно: иногда мы задыхаемся, иногда подсаживаются ноги... В такие моменты Евгений Васильевич нас подстегивает, и ты встаешь и бежишь дальше, и делаешь это все с улыбкой. Так продолжается на протяжении всей тренировки. К тому же, видно, что Любови Петровне комфортно и хорошо работать с Евгением Васильевичем, а это очень важно». #handballRussia ?: Santiago Russo / @play_handball
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