Швеция обыграла Аргентину на чемпионате мира, Норвегия — Анголу
16:18
Завершились два матча группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин.
Сборная Швеции обыграла Аргентину — 30:23. Норвегия одержала победу в матче с Анголой — 30:24.
Сборная Норвегии с восемью очками лидирует в группе А. У Анголы два очка и пятое место. Швеция набрала восемь очков и занимает второе место в группе D. У Аргентины два очка и четвертая позиция.
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа D
Швеция — Аргентина — 30:23 (14:11)
Группа A
Норвегия — Ангола — 30:24 (13:12)
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