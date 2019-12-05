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Швеция обыграла Аргентину на чемпионате мира, Норвегия — Анголу

16:18
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Завершились два матча группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин.

Сборная Швеции обыграла Аргентину — 30:23. Норвегия одержала победу в матче с Анголой — 30:24.

Сборная Норвегии с восемью очками лидирует в группе А. У Анголы два очка и пятое место. Швеция набрала восемь очков и занимает второе место в группе D. У Аргентины два очка и четвертая позиция.

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа D

Швеция — Аргентина — 30:23 (14:11)

Группа A

Норвегия — Ангола — 30:24 (13:12)

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