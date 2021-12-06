Шишкарев рассказал, почему Трефилов не прибыл на женский чемпионат мира по гандболу
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, почему бывший тренер женской сборной Евгений Трефилов не приехал на чемпионат мира.
«Сейчас у сборной новый тренер. Людмила Валерьевна очень уважает Евгения Васильевича как специалиста, но она попросила самостоятельности в работе. Евгений Васильевич, оставаясь вице-президентом федерации и членом исполкома, участвует в работе сборной, он следит за турниром, мы с ним на связи, обсуждаем матчи каждый день. Но он остается на уровне специалиста, дающего советы и рекомендации, которые главный тренер воспринимает или нет. Меня работа нашего тренерского штаба полностью устраивает, в коллективе великолепная обстановка», — цитирует Шишкарева ТАСС.
Трефилов покинул пост главного тренера национальной сборной после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Чемпионат мира проходит в Испании с 1 по 19 декабря. 5 декабря Россия обыграла Польшу (26:23).
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