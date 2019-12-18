Сергей Шишкарев: «Возвращение Трефилова на тренерскую скамейку не исключено»

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев в беседе с первым заместителем главного редактора «СЭ» Дмитрием Симоновым заявил, что бывший главный тренер нашей команды Евгений Трефилов продолжит помогать на больших турнирах нашим гандболисткам и нынешнему тренеру Амбросу Мартину.

— Нужно более четко определить формат взаимодействия команды с Евгением Васильевичем, — считает Шишкарев. — Трефилов — сейчас он занимает должность первого вице-президента федерации. Но в любом случае человек, столько сделавший для российского гандбола имеет право высказываться по поводу того, что он считает правильным, а что — нет. При этом требуется определить формат — когда и в какой форме озвучиваются эти мнения.

Думаю, что в рамках отчета, который нынешний главный тренер будет держать на исполкоме федерации гандбола России, я подготовлю дополнительное соглашение. В нем будут согласованы моменты, когда у Амброса будет право единственного решения, а когда — коллективного. В конечном итоге за сборную отвечает президент федерации, и это ключевой момент. Уверен, что с таким талантливым и умным тренером как Мартин и при участии не менее талантливого и преданного гандболу Трефилова мы найдем правильную формулу взаимодействия.

Возвращение Евгения Васильевича на тренерскую скамейку не исключено. Он прошел все обследования. И, если он будет следовать всем рекомендациям, то через полгода он может вернуться к тренерской деятельности на любом посту. Конечно, при соблюдении режима труда и отдыха.