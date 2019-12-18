Сергей Шишкарев: «На скамейке сборной должен быть качественный переводчик-синхронист»

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев в беседе с первым заместителем главного редактора «СЭ» Дмитрием Симоновым отметил, что тайм-ауты нашего тренера Амброса Мартина на английском языке были не самым удачным моментом для сборной России во время чемпионата мира в Японии.

— Девушки не всегда понимали Амброса Мартина в тайм-аутах. Когда человек не вполне владеет языком, находится в состоянии аффекта и ему никто не переводит — это ненормально, — считает Шишкарев. — Это проблема, которую мы обязаны решать. Либо у нас на скамейке должен быть качественный переводчик-синхронист, причем умеющий передавать эмоции. Либо нужно подтягивать английский девчонкам. К сожалению, здесь я не увидел работы штаба сборной — наших тренеров, которые могли бы донести команде эмоциональный заряд. Будем над этим работать и выправлять ситуацию.