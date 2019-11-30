Россия стартовала на чемпионате мира по гандболу с победы над Китаем

Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на чемпионате мира. В стартовом матче первого группового турнира россиянки обыграли команду Китая — 26:11.

На данный момент россиянки занимают первое место в группе D. Их соперниками по группе также являются команды Японии, Швеции, ДР Конго и Аргентины.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа D

Россия — Китай — 26:11 (13:6)

Группа C

Венгрия — Казахстан — 39:15 (22:8)

Группа A

Голландия — Словения — 26:32 (14:15)

Группа C

Румыния — Испания — 16:31 (9:16)

Группа B

Франция — Корея — 27:29 (13:12)