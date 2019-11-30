Россия стартовала на чемпионате мира по гандболу с победы над Китаем
13:23
Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на чемпионате мира. В стартовом матче первого группового турнира россиянки обыграли команду Китая — 26:11.
На данный момент россиянки занимают первое место в группе D. Их соперниками по группе также являются команды Японии, Швеции, ДР Конго и Аргентины.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа D
Россия — Китай — 26:11 (13:6)
Группа C
Венгрия — Казахстан — 39:15 (22:8)
Группа A
Голландия — Словения — 26:32 (14:15)
Группа C
Румыния — Испания — 16:31 (9:16)
Группа B
Франция — Корея — 27:29 (13:12)
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