Россия обыграла Норвегию в матче за третье место на женском чемпионате мира по гандболу
12:51
В матче за третье место на чемпионате мира по гандболу среди женщин в Японии сборная России обыграла команду Норвегии (33:28).
В финальном матче сегодня сыграют команды Испании и Голландии. Начало в 14.30 по московскому времени.
Российская команда впервые стала обладателем бронзовой медали. До этого россиянки четырежды становились чемпионками мира — в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.
Чемпионат мира
Матч за третье место.
Норвегия — Россия — 28:33 (15:18)
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