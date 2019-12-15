Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Россия обыграла Норвегию в матче за третье место на женском чемпионате мира по гандболу

12:51
Теги:

В матче за третье место на чемпионате мира по гандболу среди женщин в Японии сборная России обыграла команду Норвегии (33:28).

В финальном матче сегодня сыграют команды Испании и Голландии. Начало в 14.30 по московскому времени.

Российская команда впервые стала обладателем бронзовой медали. До этого россиянки четырежды становились чемпионками мира — в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

Чемпионат мира

Матч за третье место.

Норвегия — Россия — 28:33 (15:18)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир