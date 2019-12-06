Россия без поражений прошла первый предварительный раунд женского ЧМ

Женская сборная России по гандболу победила команду Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Японии — 30:22.

В турнирной таблице группы D россиянки заняли первое место, набрав 10 очков в пяти матчах.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа D

Россия — Швеция — 30:22 (16:12)

Первый групповой турнир. Группа A

Голландия — Норвегия — 30:28 (14:18)

Первый групповой турнир. Группа B

Франция — Дания — 18:20 (7:9)

На предварительном групповом этапе участие принимали 24 команды, которые были разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы вышли во второй групповой этап, где они разделены на две группы (в группе I сыграют команды из групп А и В, в группе II — команды из групп С и D). По две лучшие команды из каждой группы на втором групповом этапе выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры — 2020 в Токио.