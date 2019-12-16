Призеры чемпионата мира по гандболу — в гостях у «СЭ». Live в YouTube — во вторник в 9.00
17:00
Во вторник, 17 декабря, в 9:00 гостями нашей редакции станут Елена Михайличенко и Кристина Кожокарь — российские гандболистки, только что завоевавшие бронзу на чемпионате мира в Японии.
Мы планируем обсудить в прямом эфире:
— итоги чемпионата мира, на котором сборная России проиграла всего один матч
— опыт работы на большом турнире с тренером Амбросом Мартином
— организационные нюансы, связанные с Японией, с прицелом на Олимпиаду-2020
— реакцию команды на новости о санкциях ВАДА против российского спорта
— удавалось ли девушкам поддерживать контакт со своими семьями во время чемпионата мира
Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.
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