Во вторник, 17 декабря, в 9:00 гостями нашей редакции станут Елена Михайличенко и Кристина Кожокарь — российские гандболистки, только что завоевавшие бронзу на чемпионате мира в Японии.

Мы планируем обсудить в прямом эфире:

— итоги чемпионата мира, на котором сборная России проиграла всего один матч

— опыт работы на большом турнире с тренером Амбросом Мартином

— организационные нюансы, связанные с Японией, с прицелом на Олимпиаду-2020

— реакцию команды на новости о санкциях ВАДА против российского спорта

— удавалось ли девушкам поддерживать контакт со своими семьями во время чемпионата мира

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