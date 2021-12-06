Президент Федерации гандбола России назвал неудачным новый формат проведения женского чемпионата мира

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о новом формат проведения женского чемпионата мира.

«Я считаю, что это не самая удачная идея, — приводит слова Шишкарева ТАСС. — Класс команд несопоставим. Посмотрите, насколько существенными стали разрывы в счете. Но самое главное, что игры аутсайдеров становятся неинтересны публике. Я уверен, что в Пуэрто-Рико и Иране даже нет трансляций чемпионата мира по гандболу».

По мнению президента ФГР, на чемпионате мира должны играть сильнейшие команды.

«Мы же занимаем время национальных первенств и Лиги чемпионов. Даем спортсменкам меньше даем отдыхать. С момента Олимпийских игр прошло не так много времени», — сказал он.

Женский чемпионат мира по гандболу проходит в Испании с 1 по 19 декабря. Впервые на турнире участвуют 32 сборные. Это на восемь больше, чем в прошлые годы.

Сборная России на старте турнира победила команды Камеруна и Польши. 7 декабря российские гандболистки сыграют со сборной Сербии.