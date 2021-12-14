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Норвежская гандболистка о матче с Россией: «Мы невероятно жаждем реванша»

Норвежская гандболистка рассказала об ожиданиях от матча с Россией
09:56

Норвежские гандболистки Хенни Рейстад и Вероника Кристиансен поделились ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ против сборной России.

«Мы жаждем реванша и готовы сделать абсолютно все против России», — цитирует Рейстад VG.

«Мы невероятно жаждем реванша», — добавила Кристиансен.

Матч России против Норвегии состоится в среду 15 декабря.

Ранее российская сборная проиграла Франции со счетом 28:33 и вышла в 1/4 финала со второго места.

Отметим, сборная России и Норвегии в последний раз встречались в полуфинале на Олимпиаде в Токио. Тогда россиянки выиграли со счетом 27:26 и вышли в финал турнира.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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