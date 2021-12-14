Норвежская гандболистка Мерк похвалила соперниц из России

Норвежская гандболистка Нора Мерк перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира высказалась о сборной России, с которой встретится 15 декабря.

«Это немного другая российская команда, но очень хорошая. У них много отличных игроков, нам есть к чему готовиться. Они многое меняют и играют очень быстро», — цитирует Мерг VG.

Отметим, сборная России и Норвегии в последний раз встречались в полуфинале на Олимпиаде в Токио. Тогда россиянки выиграли со счетом 27:26 и вышли в финал турнира.