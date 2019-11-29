Назван состав сборной России на ЧМ по гандболу

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Амбросом Мартином назвал состав команды на чемпионат мира в Японию. В него вошли 16 гандболисток:

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);

Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»);

Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»);

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Вне основного состава из восемнадцати игроков, находящихся в Кумамото, остались голкипер Анастасия Лагина и правый полусредний Валерия Маслова.

По ходу чемпионата мира каждая команда может сделать три замены из расширенного списка из 28 игроков.

Первую игру на ЧМ россиянки проведут против Китая 30 ноября.