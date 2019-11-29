Назван состав сборной России на ЧМ по гандболу
Тренерский штаб женской сборной России во главе с Амбросом Мартином назвал состав команды на чемпионат мира в Японию. В него вошли 16 гандболисток:
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);
Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»);
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»);
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Вне основного состава из восемнадцати игроков, находящихся в Кумамото, остались голкипер Анастасия Лагина и правый полусредний Валерия Маслова.
По ходу чемпионата мира каждая команда может сделать три замены из расширенного списка из 28 игроков.
Первую игру на ЧМ россиянки проведут против Китая 30 ноября.
Дополнительная информация
https://rushandball.ru/publications/25455/spisok-shestnadcati-zayavka-sbornoj-rossii-na-chempionat-mira