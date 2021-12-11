Людмила Бодниева: «Илларионова получила на разминке небольшое повреждение»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева оценила игру команды в матче чемпионата мира против Черногории (31:25).

— Когда вы приняли решение включить в стартовый состав Карину Сабирову на позиции линейной?

— Карина — наша запланированная замена Насте Илларионовой. Сегодня Настя получила на разминке небольшое повреждение — и, хоть и рвалась в бой и сказала, что готова играть, мы приняли решение ее по возможности поберечь. Это старая травма, и из-за того, что у нас здесь нет времени на отдых, мы пытаемся его найти таким образом.

— И у Сабировой все полетело с самого начала.

— Сплюньте!

— На Францию Илларионова будет готова?

— Да.