Людмила Бодниева: «Илларионова получила на разминке небольшое повреждение»
19:41
Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева оценила игру команды в матче чемпионата мира против Черногории (31:25).
— Когда вы приняли решение включить в стартовый состав Карину Сабирову на позиции линейной?
— Карина — наша запланированная замена Насте Илларионовой. Сегодня Настя получила на разминке небольшое повреждение — и, хоть и рвалась в бой и сказала, что готова играть, мы приняли решение ее по возможности поберечь. Это старая травма, и из-за того, что у нас здесь нет времени на отдых, мы пытаемся его найти таким образом.
— И у Сабировой все полетело с самого начала.
— Сплюньте!
— На Францию Илларионова будет готова?
— Да.
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