Испания одолела Черногорию на женском ЧМ по гандболу
10:37
Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин. В самом упорном поединке Испания с минимальным счетом одолела Черногорию — 27:26.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Сербия — Словения — 29:27 (12:11)
Первый групповой турнир. Группа B
Бразилия — Австралия — 31:9 (15:5)
Первый групповой турнир. Группа C
Сенегал — Казахстан — 30:20 (15:7)
Черногория — Испания — 26:27 (14:14)
Первый групповой турнир. Группа D
Япония — Китай — 35:18 (17:8)
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