Евгений Трефилов: «Смотрю на тренера и хочу спросить: «Ты о чем вообще думаешь, родной?!»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал выступление сборной России на групповом турнире чемпионата мира-2019 в Японии, где команда выиграла восемь матчей из восьми, а также поделился мнением о современных тренерах.

— Главное, чтобы не расслабились, — подвел Трефилов итог выступлению женской сборной России на групповом этапе чемпионата мира.

— Выиграли восемь матчей из восьми, победили испанок. Как теперь избежать головокружения от успехов?

— Так бывает, что если с одной стороны классно, с другой... Это зависит от тренера. Учебно-тренировочный процесс и дисциплина не должны нарушаться. Как начали, так и должны продолжать. Убирать ничего не надо. Наоборот, может быть, с тренировками пожестче. Чтобы народ понял, кто здесь начальник.

— За счет чего так легко выиграли у Испании, которая казалась грозной командой?

— Я могу ошибаться, но сейчас в женском гандболе немного уменьшилась ударная мощь задних игроков, с полусредними проблемы. У Испании это один человек, явный лидер. В Корее то же самое. Да во всех командах. Германия играет в более традиционный, старый гандбол. Но явно заметно, что гандбол прибавил в скорости.

Посмотрите, сколько голов забивается в пустые ворота. Я смотрю на тренера, и мне хочется спросить: «Родной, ты вообще о чем-нибудь думаешь или нет?» Вратари по 4-5 мячей игру забивают. У нас в прошлом матче Седойкина чуть не стала лучшим бомбардиром. Надо же думать, для чего ты это делаешь, что от этого получишь. Убирают вратаря, ставят по семь игроков. Здорово, великолепно! Но включи мозги! Тогда дисциплина должна быть не железная, а железянная! Бетон. А то любой хватает мяч, бросает, получи сразу же в ворота. Для меня это, конечно, интересно. И другой момент меня смущает: становится на коленку в позу Сократа и задумываются. Ты проигрываешь, родной! Хата горит, лед тронулся! А они все такие толерантные, мягкие, пушистые. Так не бывает, ребята. Вчера один мой знакомый комментатор рассуждал о футбольном «Локомотиве» громче, чем Семин на поле. А мне нравится Семин! И Романцев нравился. Мне импонируют люди, которые живут этим. Я хочу видеть живых людей.

Нет, конечно, когда все в порядке, я могу исполнять роль соседского петуха. Ходить туда-сюда важно и красиво. А если проигрываешь? Надо зажечь, попытаться подтолкнуть, вылезти из этой ситуации. Хотя так посмотришь, всем нравятся спокойные тренеры. Но, может, они просто слов правильных по-русски не знают? (смеется) Для зрителей же гандбол — это маленькая война, шоу. (Дмитрий Симонов)