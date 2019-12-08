Евгений Трефилов: «Если выиграем, то я согласен со всем»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира. Пока российская команда идет на турнире без поражений.

— Поначалу игра против Румынии не понравилась мне, действовали в защите неудачно, игра была мяч в мяч, но потом наладили командную игру, — цитирует Трефилова ТАСС. — Не получалось забить, потому что каждая пыталась сыграть за себя, потом по защите командно разыграли, убежали. Мы можем победить командой, надо все время выполнять командные действия — в три, пять, шесть человек, индивидуально нам тяжеловато.

Играли мяч в мяч, а потом Седойкина забила три мяча. Думал, что ей вообще дадут приз лучшему игроку матча — она и вратарь, и лучший бомбардир.

Что касается наших игроков, то пока все нормально, надеюсь, что доработаем до конца. Меня беспокоит, что мы без учебно-тренировочных сборов, но, может, я ошибаюсь, тренеру тут виднее. Еще одна не самая хорошая фишка — то, что мы при выборе состав опираемся на одну команду, на «Ростов-Дон». Хотелось бы поразнообразнее, но если выиграем, то я согласен со всем.