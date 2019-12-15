Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов поздравил всю Россию с бронзой чемпионата мира по гандболу.

— Считаю, девочки достойны этих бронзовых медалей, — сказал Трефилов. — Ну и всю Россию поздравляю с третьем местом. Кстати, бронзовых наград у нас еще не было ни разу. Я очень рад, что девочки сумели собраться после такого тяжелейшего проигрыша в полуфинале. Огромное им спасибо.

— Согласны, что сегодня Россия провела лучшую по качеству игру на турнире? И вообще смотрелась на турнире интереснее любой другой сборной?

— Вы постоянно меня провоцируете. А тренер — как алкоголик. Он может и сорваться. Как тренер я должен искать недочеты. Пока — не могу. Играю, бегаю с ними и очень за них рад. И за своих особенно. Я ко всем отношусь одинаково, но к своим, краснодарским, одинаковее (смеется).

Впереди очень тяжелый отбор на Олимпиаду. Наша группа: Сербия, Венгрия и, кажется, Китай. Это тяжелейшие соперники. А я очень хочу, чтобы девочки попали на Олимпиаду. Порядка 10 человек уже на сходе. Хочется, чтобы их карьера закончилась красиво. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Трефилова здесь