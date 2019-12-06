Черногория одолела Испанию на женском ЧМ по гандболу

Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин. В самом упорном поединке Черногория с минимальным счетом одолела Испанию — 27:26.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Сербия — Словения — 29:27 (12:11)

Первый групповой турнир. Группа B

Бразилия — Австралия — 31:9 (15:5)

Первый групповой турнир. Группа C

Сенегал — Казахстан — 30:20 (15:7)

Черногория — Испания — 26:27 (14:14)

Первый групповой турнир. Группа D

Япония — Китай — 35:18 (17:8)