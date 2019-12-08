«Боремся за Олимпиаду и хотим справедливости для невиновных!» Мысли сборной России о исполкоме ВАДА

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин, игроки команды Владлена Бобровникова и Анна Вяхирева по просьбе корреспондента «СЭ» поделились ожиданиями от исполкома ВАДА, где 9 декабря должна решиться судьба российского спорта.

Команда Мартина выступает на чемпионате мира-2019 в Японии — в основном групповом раунде 8 декабря была обыграна Румыния (27:18), на турнире это шестая победа подряд для россиянок. На исполкоме ВАДА будет решаться, примут ли российские спортсмены участие в Олимпийских играх в Токио, будут ли выступать со своим гимном и флагом. Женская сборная России по гандболу является действующими олимпийскими чемпионами.

— Не знаю всех деталей происходящего — когда только появилась информация, я спросил, что вообще происходит. И решение абсолютно зависит не от меня. Могу лишь ждать... Но я убежден, что все люди, которые заслуживают участия в Олимпиаде, должны там выступить! — сказал Мартин в ответ на вопрос «СЭ» на данную тему на пресс-конференции. — И сейчас мы боремся за то, чтобы попасть на Олимпиаду. Боремся здесь, на турнире. Больше того, здесь у нас две цели — это золото чемпионата мира и возможность пробиться на Олимпиаду. Если же нас вдруг не пустят на Олимпиаду... Понятно, что мы будем ужасно расстроены, будем плакать, но это уже зависит не от нас.

— Поддерживаю слова нашего тренера. Мы боремся каждый день — и за участие в Играх, и за победу! — согласилась Владлена Бобровникова. — А о той ситуации (с исполкомом ВАДА — Прим. «СЭ») я не думаю. Ок, мы просто ждем. Наша цель — выиграть этот турнир.

— В каждой подобной ситуации, и не только в спорте, я хочу одного — справедливости! — добавил Мартин. — Справедливости для всех тех, кто ни в чем не виноват. Для тех, кто выполняет все требования антидопингового агентства.

Чуть раньше вопрос про грядущее решение исполкома был задан главной звезде сборной России Анне Вяхиревой в смешанной зоне.

— Извините, не хотелось бы комментировать, ведь мы к этому не относимся никак, — сказала Вяхирева, которую вопрос заметно расстроил. — Наш спорт в принципе никогда не замечался в этом. Я бы хотела, чтобы так все и продолжалось. Поэтому зачем нам что-то говорить. Мы здесь ничего не решаем.

— Но вы же понимаете, что если будет коллективная ответственность, то пострадают все виды спорта.

— Я понимаю, но ничего не сделаем с этим. Поэтому желательно не забивать себе голову. Ситуацию стараемся вообще не обсуждать.

Сборная России по гандболу проведет ближайшие матчи с Черногорией (10 декабря) и Испанией (11 декабря). Из группы в полуфинал выходят две команды. (Дмитрий Симонов)