Бодниева: «Сегодня сборная оступилась, но можем быть рады тому, что завоевали одно очко»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева прокомментировала ничью в матче со Словенией (26:26).

«Мы хотим побеждать в любой игре, мы понимаем, насколько важны очки в основном раунде. Только с максимальным количеством очков можем рассчитывать на четвертьфинал. Да, сегодня мы оступились, но я все равно считаю, что мы завоевали это очко, а Словения его проиграла. Сегодня мы спаслись.

Мы можем быть рады тому, что завоевали одно очко, потому что играли так, как нам позволял соперник. Я уверена, что мы показали не все, на что способны. Но я все равно очень горда моими девочками, особенно в момент, когда проигрывали четыре мяча. Заработали очень важное очко", — сказала Бодниева «СЭ».

Также тренер сборной России заявила, что команда допустила много ошибок в матче со Словакией.

«Допустили очень много ошибок сегодня, и основная причина — нехватка опыта у команды. Но я очень рада, что это случилось сейчас, в первом матче основного раунда. Мы теперь знаем, как действовать в стрессовых ситуациях», — добавила она.

Бодниева еще прокомментировала спасительный гол сборной России.

«Это была чистой воды импровизация, никакой моей заслуги в этом голе нет. Заслуга Юлии, которая перевела атаку на другой фланг, и Юлии Марковой, у которой не было другого варианта — она выжила максимум, забила очень важный мяч».