Игрок женской сборной России по гандболу Анна Вяхирева после победы над Норвегией (33:28) в матче за третье место на чемпионате мира в Японии отметила, что гордится своей командой.

— Чувства максимально положительные. Рада за испытанные эмоции. Смогли показать нашу настоящую сборную, нашу силу. Горжусь девчонками. После полуфинала хотелось доказать в первую очередь себе, да и всему миру — то, что мы оступились, просто неудача, которая можно случиться с каждым. Сегодня показали настоящий гандбол.

Защита сработала на ура. У нас получилась в этом плане очень хорошая игра. Жаль, что медаль не другого цвета. Но будем стремиться к большему! Олимпийская квалификация? Разрешите нам немножко отпраздновать и расслабиться, а потом уже будем думать, что ждет нас в марте. (Дмитрий Симонов)