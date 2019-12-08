Анна Вяхирева: «Немного стрессанули в первом тайме»

Гандболистка сборной России отметила, что команда одержала победу над сборной Румынии (27:18) в матче группового турнира чемпионата мира благодаря командной игре.

Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Вяхирева и Владлена Бобровникова, записавшие на свой счет по пять голов.

— Смешанные чувства, рада, что победили, — цитирует ТАСС Вяхиреву. — Немного стрессанули в первом тайме, но у нас хорошо получается вторая половина игры, такая же ситуация была с японками. Но главное то, как мы преодолеваем трудности, командная работа преодолевает все, что мы и доказали во второй половине игры. Думаю, наши самые сложные матчи еще впереди.

Непонятно, почему мы никак не могли забить во второй половине первого тайма и в начале второго, немного растерялись. Мои ошибки немного затормозили нашу игру в нападении, мало двигались без мяча. Защита работала очень хорошо сегодня, но во втором тайме хорошо сыграли на контратаках. Понятия не имею, кто сейчас фаворит турнира, команды очень непредсказуемые, да и загадывать вперед неправильно, нужно выйти в полуфинал, а там посмотрим, кто где.