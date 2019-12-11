Анна Сень: «До этого чемпионата мира я боялась только француженок»

Капитан женской сборной России по гандболу Анна Сень оценила игру команды в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против Испании (36:26).

— Все девчонки сегодня поиграли, проявили себя. Все молодцы, но могу сказать единственное — тем, кто выходит на замены, нужно чуть-чуть больше быть уверенными в себе, — цитирует Сень ТАСС.

До этого чемпионата мира я боялась только француженок, хотя даже не боялась, а просто считала, что после чемпионата Европы нам будет тяжело с ними играть. Сейчас не боюсь никого, у нас восемь побед в восьми матчах, это очень круто, — отметила гандболистка. — Иногда ругаю себя и команду за то, что, как мне кажется, в первом тайме мы выходим немного расслабленными, даем фору тем командам, против которых играем, а во втором тайме начинаем уже играть в свою игру. Но это и неплохо, видимо, у нас есть хороший запас прочности и физических кондиций, надеюсь, нам всего хватит.

По моему лицу на поле иногда видно, что я боюсь того, как мы сейчас играем, для меня очень волнительно, чтобы все так же и продолжалось. Надеюсь, все получится. У нас очень хорошая команда, очень сильная защита, линия вратарей, которая выходит и творит чудеса. Я постараюсь также выложиться на оставшиеся две игры.