Как играть без российского флага и гимна? Наши гандболисты пока не понимают, как им выступать на ЧМ

Турнир стартует уже в январе, и времени на решение организационных вопросов почти не осталось.

На прошлой неделе CAS постановил, что ближайшие два года Россия на чемпионатах мира и Олимпийских играх сможет выступать только в нейтральном статусе — без флага и гимна. Так получилось, что первыми, кого это напрямую коснется, будут гандболисты. Наша мужская сборная в январе сыграет на чемпионате мира в Египте. Вот только с учетом предстоящих праздников даже при большом желании сшить команде новую форму невозможно. Что делать — непонятно.

Еще больше абсурда добавляет тот факт, что на турнире в начале января россияне сыграют в обычной форме, а уже спустя неделю, на ЧМ, придется что-то придумывать. Скорее всего, заклеивать герб и надпись «Россия» прямо накануне игр.

Надеемся, что в виде исключения на этом ЧМ разрешат сыграть в российской форме

— Лев Геннадьевич, чемпионат мира вообще состоится? А то в некоторых странах гайки закручиваются, — вопрос генсеку Федерации гандбола России Льву Воронину.

— Мы готовимся в штатном режиме. Из оргкомитета получена информация, что турнир не просто состоится, а запланировано до 30 процентов заполняемости трибун. Правда, пока не совсем понятно, где и как приобрести билеты, и возможно ли это будет для наших болельщиков. Как только информация появится — мы дадим знать.

— В связи с недавними санкциями со стороны CAS вы понимаете, что нужно будет сделать, чтобы вписаться в установленные рамки?

— Пока мы ничего не знаем и не понимаем. Надеемся на объяснение со стороны Международной федерации гандбола (IHF) и даже на разрешение сыграть в нашей форме. В виде исключения. Дело в том, что решение, о котором вы говорите, было вынесено на прошлой неделе. И с учетом праздников нет никаких шансов заказать новую форму.

— А если IHF все-таки настоит на полном соблюдении всех требований?

— Тогда непонятно. Наверное, придется делать какие-то закладки, заклеивать герб и надписи «Россия». Это очень тяжелый вопрос для нас. Нужно понимать, что одной футболкой дело не ограничивается. Спортсмены получают серьезный объем экипировки перед выездом на крупные турниры. И все маркировано в национальных цветах. Одежда, сумки, везде написано «Россия».

— Еще ведь и гимна нашего перед матчами не будет. Что включат вместо него? Гимн IHF?

— Вы задаете вопросы, на которые у меня прямо сейчас нет ответа. Мы сами ждем какой-то информации от IHF, хотя и для них, думаю, это очень непростая ситуация.

— К России будет особо пристальное внимание на этом ЧМ. С одной стороны, люди будут внимательнее следить за нашей гандбольной сборной. С другой, не исключено, что условные датские журналисты сфоткают кого-то из игроков с сумкой, на которой написано «Россия», и будут раздувать.

— Российские спортсмены уже не первый год на особом положении, и кто-то о чем-то наверняка напишет и теперь. Мы к этому готовы.

— Задачи перед мужской сборной на этот ЧМ какие?

— В первую очередь ждем хорошей игры и максимальной самоотдачи от каждого. Понятно, что нужно выходить из группы (с нами в квартете Словения, Белоруссия и Южная Корея. — Прим. «СЭ»). Очень важно, чтобы удалось подойти к турниру в хорошей физической форме и без потерь. Потому что в последнее время у нас постоянно возникали проблемы со здоровьем у одного-двух важных игроков.

— На данный момент потерь нет?

— Восстанавливается Даниил Шишкарев. Надеюсь, к ЧМ он подойдет в форме. У остальных, тьфу-тьфу, все нормально.

— Когда начинается сбор перед турниром?

— 23 декабря, а 26-го планируется выезд на турнир в Польшу. Затем со 2 января садимся на подготовительный сбор, в рамках которого 6-8 января в Москве состоится международный турнир. Сыграют Аргентина и Испания. Планировалась еще Польша, но по объективным по нынешним временам причинам она участия принять не сможет. Потом вылетаем в Египет.

Может быть, будем только злее

А вот что думает о предстоящем турнире вратарь российской сборной Виктор Киреев.

— Если честно, пока не обсуждали с командой, как это все вообще будет выглядеть, — признался спортсмен. — Сейчас думаем о клубных делах, 23 числа последние матчи чемпионата России. Потом собираемся в сборной — и там уже поговорим, все обсудим. Хотя и так понятно, что все это будет очень странно. Только что играли с флагом и гимном, а через две недели это все будет под запретом. Даже не знаю, как это комментировать. Очевидно, что ситуация безумная. Наверное, здесь по большей части какие-то политические игры.

Скорее всего, нам придется заклеивать надпись «Россия» на форме. На заказ новой тупо не хватит времени. Что делать? Кто знает, может быть, мы из-за этого будем только злее.