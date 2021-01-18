В сборной России по гандболу пообещали не материться во время матчей ЧМ

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев сообщил, что игроки будут стараться больше не использовать бранные слова во время тайм-аутов по ходу матчей чемпионата мира.

В субботу во время второго матча российской команды на турнире против сборной Словении (31:25) в телевизионный эфир попали несколько нецензурных выражений, которыми игроки описывали свою решимость обыграть соперника.

«Хотел бы извиниться за то, что я и Дима Житников позволили себе подобным образом выплеснуть эмоции, — цитирует ТАСС Шишкарева. — В тот момент у команды был эмоциональный подъем, поэтому мы даже не заметили, что рядом с нами находилась камера с микрофоном. Этими же словами можно было коротко и ясно описать ситуацию, которая в ту минуту сложилась на площадке. Если бы обстановка была более привычной и на трибунах были бы зрители и играла бы музыка, как это обычно бывает на аренах, такой ситуации, думаю, удалось бы избежать».

«Теперь будем аккуратней, хотя, конечно, тяжело контролировать свои эмоции в таких матчах. Ты ничего не видишь, кроме ребят и тренера. В такие моменты сложно учитывать еще и этот момент. Произошедшее ты осознаешь уже после, когда тебе об этом написали с родины. После игры родные и близкие попросили нас быть посдержаннее, тем более что матчи смотрят дети», — добавил он.