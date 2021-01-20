Сборная России узнала соперников по группе на чемпионате мира

Были сыграны заключительные матчи первого группового турнира чемпионата мира. Сборная России узнала соперников по следующей стадии: Швеция, Египет, Словения, Беларусь, Северная Македония .

Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа A

Германия — Венгрия — 28:29

Первый групповой турнир. Группа B

Испания — Тунис — 36:30

Бразилия — Польша — 23:33

Первый групповой турнир. Группа C

Япония — Ангола — 30:29

Хорватия — Катар — 26:24

Первый групповой турнир. Группа D

Бахрейн — ДР Конго — 34:27

Дания — Аргентина — 31:20