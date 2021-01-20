Сборная России узнала соперников по группе на чемпионате мира
02:16
Были сыграны заключительные матчи первого группового турнира чемпионата мира. Сборная России узнала соперников по следующей стадии: Швеция, Египет, Словения, Беларусь, Северная Македония .
Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой турнир. Группа A
Германия — Венгрия — 28:29
Первый групповой турнир. Группа B
Испания — Тунис — 36:30
Бразилия — Польша — 23:33
Первый групповой турнир. Группа C
Япония — Ангола — 30:29
Хорватия — Катар — 26:24
Первый групповой турнир. Группа D
Бахрейн — ДР Конго — 34:27
Дания — Аргентина — 31:20
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