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Чемпионат мира. Франция обыграла Норвегию, Швеция — Македонию

00:08

В матче группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборная Франции обыграла команду Норвегии (28:24).

Португалия выиграла у Исландии (25:23). Швеция победила Македонию (32:20).

Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой турнир.

Группа E

Норвегия — Франция — 24:28 (13:13)

Группа F

Португалия — Исландия — 25:23 (11:10)

Группа G

Швеция — Македония — 32:20 (16:11)

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