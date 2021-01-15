Чемпионат мира. Франция обыграла Норвегию, Швеция — Македонию
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В матче группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборная Франции обыграла команду Норвегии (28:24).
Португалия выиграла у Исландии (25:23). Швеция победила Македонию (32:20).
Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой турнир.
Группа E
Норвегия — Франция — 24:28 (13:13)
Группа F
Португалия — Исландия — 25:23 (11:10)
Группа G
Швеция — Македония — 32:20 (16:11)
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