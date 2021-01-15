В матче группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборная Франции обыграла команду Норвегии (28:24).

Португалия выиграла у Исландии (25:23). Швеция победила Македонию (32:20).

Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой турнир.

Группа E

Норвегия — Франция — 24:28 (13:13)

Группа F

Португалия — Исландия — 25:23 (11:10)

Группа G

Швеция — Македония — 32:20 (16:11)