Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира

Белоруссия обыграла Корею на чемпионате мира

19:08

В матче первого группового этапа чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборная Белоруссии обыграла команду Кореи (32:24).

Белорусские гандболисты ранее сыграли вничью с командой России (32:32). Они набрали три очка и на данный момент лидируют в группе Н. У корейцев ноль очков и последняя позиция.

Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа H

Белоруссия — Корея — 32:24 (15:9)

Гандбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир