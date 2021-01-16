Белоруссия обыграла Корею на чемпионате мира
19:08
В матче первого группового этапа чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборная Белоруссии обыграла команду Кореи (32:24).
Белорусские гандболисты ранее сыграли вничью с командой России (32:32). Они набрали три очка и на данный момент лидируют в группе Н. У корейцев ноль очков и последняя позиция.
Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой турнир. Группа H
Белоруссия — Корея — 32:24 (15:9)
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