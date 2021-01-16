Белоруссия обыграла Корею на чемпионате мира

В матче первого группового этапа чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборная Белоруссии обыграла команду Кореи (32:24).

Белорусские гандболисты ранее сыграли вничью с командой России (32:32). Они набрали три очка и на данный момент лидируют в группе Н. У корейцев ноль очков и последняя позиция.

Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа H

Белоруссия — Корея — 32:24 (15:9)