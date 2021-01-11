Первый санкционный. Российские гандболисты выйдут без флага, но с надеждой

В среду стартует мужской чемпионат мира по гандболу, на который сборная России едет, выиграв домашний турнир и потеряв еще одного лидера.

Наши гандболисты станут первыми пострадавшими от недавнего решения Спортивного арбитражного суда. На чемпионате мира они будут выступать под названием «сборная ФГР», то есть Федерации гандбола России. Под запретом вся национальная символика, и герб на форме пришлось экстренно закрывать — в период новогодних и рождественских праздников получить новую партию экипировки оказалось просто невозможно. Однако вместе с экипировщиком и с помощью партнерского производства в Москве все проблемы удалось решить. Хотя привыкнуть выходить на площадку без гимна еще предстоит.

— Для каждого спортсмена огромное удовольствие представлять свою страну. К сожалению, из-за ошибок спортивных чиновников мои ребята оказываются лишены этой привилегии, — негодует главный тренер сборной России Велимир Петкович. — Но в любом случае у всех нас, даже у меня, хотя я не русский, герб и флаг России будут под футболками. Их нельзя демонстрировать, но мы будем их чувствовать.

Больное место

Есть у команды и более прозаические, но не менее чувствительные потери. Разыгрывающий Павел Атьман, которого Петкович называл лучшим гандболистом за всю свою карьеру, получил обидную травму в последнем туре Суперлиги — Париматч. Заменить его напрямую невозможно, но по ходу товарищеских матчей на этой позиции пробовались другие игроки. А на предпоследней московской тренировке сборная получила еще один удар — Александр Шкуринский повредил голеностоп и выбыл из числа участников ЧМ-2021. Петкович очень ждал этого гандболиста. Шкуринский не сыграл в ноябре отборочные матчи чемпионата Европы, так как не успел восстановиться после болезни. Он пропустил контрольные встречи в Польше из-за проблем с визой. Зато на Рождественском турнире в Москве Александр был признан лучшим игроком нашей сборной. Он эффективно ассистировал партнерам и забивал сам, выходил на позициях левого полусреднего и разыгрывающего... А ведь еще раньше из-за травм выбыли опытный Дмитрий Санталов и снайпер Михаил Виноградов.

Эти потери сравнимы с теми, что понесла женская сборная России перед декабрьским чемпионатом Европы. Напомним, тогда команда недосчиталась лучшей гандболистки мира Анны Вяхиревой, основного защитника Анны Сень, разыгрывающей Ярославы Фроловой. Но разница в том, что у мужчин глубина состава меньше. Петковичу придется уже в Египте решать возникшие проблемы, больше используя молодежь и гандболистов, которые давно не привлекались в сборную, — например, выступающих в Европе Азата Валиуллина и Сергея Кудинова.

Качественный разогрев

Стоит порадоваться, что в наше беспокойное время сборная России смогла организовать полноценный сбор перед чемпионатом мира. И даже провела четыре товарищеских матча. Ни один из них не стал дня нашей команды простой. Катар был обыгран уверенно по счету, но не без проблем по ходу. Поляки оказались сильнее, а обе победы на домашнем Рождественском турнире были добыты в упорной борьбе. Соперники были не самыми звездными: Аргентина, сильнейшая у себя на континенте, но невысоко котирующаяся в мире, и второй состав Испании, действующего чемпиона Европы. Но матчи помогли тренерам понять проблемные точки.

«Для меня нет не важных товарищеских турниров — это все подготовка к чемпионату мира. Увидел много и хорошего, и плохого. Теперь активно работаем. Ребятам приходится тяжело, но я доволен тем, с каким желанием они тренируются», — отметил Петкович.

Чемпионат мира стартует 13 января. Сборная России проведет свой первый матч 14 января против сборной Белоруссии. Игра начнется в 17.30 мск.

Максим Русин